BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena OroBit je 1.9873USD. Trhová kapitalizácia XRB je --USD. Sledujte aktualizácie cien XRB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OroBit je 1.9873USD. Trhová kapitalizácia XRB je --USD. Sledujte aktualizácie cien XRB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o XRB

XRB informácie o cene

Čo je XRB

XRB biela kniha

XRB oficiálna webová stránka

XRB tokenomika

XRB predpoveď cien

XRB história

XRB Sprievodca nákupom

XRB-na-fiat prevodník mien

XRB spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

OroBit Logo

OroBit kurz (XRB)

1 XRB na USD aktuálnu cenu:

$1.9873
$1.9873$1.9873
-4.56%1D
USD
OroBit (XRB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:12 (UTC+8)

Dnešná cena OroBit

Aktuálna dnešná cena OroBit (XRB) je $ 1.9873, s 4.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XRB na USD konverzný kurz je $ 1.9873 za XRB.

OroBit sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- XRB. Počas posledných 24 hodín sa XRBobchodovalo v rozmedzí od $ 1.72 (low) do $ 2.1611 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa XRB zmenilo o -4.42% za poslednú hodinu a o -4.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 87.41K.

OroBit (XRB) informácie o trhu

--
----

$ 87.41K
$ 87.41K$ 87.41K

$ 993.65M
$ 993.65M$ 993.65M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia OroBit je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 87.41K. Počet coinov v obehu XRB je --, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 993.65M.

História cien OroBit v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.72
$ 1.72$ 1.72
24 hod Low
$ 2.1611
$ 2.1611$ 2.1611
24 hod High

$ 1.72
$ 1.72$ 1.72

$ 2.1611
$ 2.1611$ 2.1611

--
----

--
----

-4.42%

-4.56%

-4.85%

-4.85%

OroBit (XRB) história cien USD

Sledujte zmeny cien OroBit za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.094951-4.56%
30 dní$ +0.8518+75.01%
60 dní$ +1.2153+157.42%
90 dní$ +1.4873+297.46%
OroBit dnešná zmena ceny

Dnes XRB zaznamenal zmenu o $ -0.094951 (-4.56%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

OroBit zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.8518 (+75.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

OroBit zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XRB zmenu o $ +1.2153 (+157.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

OroBit zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +1.4873 (+297.46%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OroBit (XRB)?

Pozrite si OroBitstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre OroBit

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OroBit, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny OroBit?

OroBit (XRB) prices are influenced by several key factors:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Trading volume and liquidity on exchanges
4. Regulatory developments and government policies
5. Technology updates and platform improvements
6. Partnership announcements and adoption rates
7. Investor sentiment and social media buzz
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Economic conditions and inflation rates
10. Exchange listings and delistings

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OroBit?

People want to know OroBit (XRB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively in the fast-moving cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre OroBit

Cenová predikcia OroBit (XRB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XRB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OroBit (XRB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena OroBit mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OroBit v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XRB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OroBit Cenové predikcie.

O OroBit

Nano (XRB) is a digital cryptocurrency that aims to provide instant transactions with zero fees and infinite scalability. Originally known as RaiBlocks, Nano uses a unique block-lattice architecture, where each account has its own blockchain, allowing for faster transaction times and reduced energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. It is primarily used for peer-to-peer payments and micropayments, offering a decentralized, secure, and efficient alternative to traditional financial systems. With a maximum supply of 133 million coins, Nano's issuance model is deflationary, as all coins were distributed in the initial faucet distribution.

Ako nakupovať a investovať OroBit

Ste pripravení začať s OroBit? Nákup XRB na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OroBit. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OroBit (XRB) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OroBit sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť OroBit (XRB)

Čo môžete urobiť s OroBit

Vlastníctvo OroBit vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup OroBit (XRB) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je OroBit (XRB)

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit Zdroj

Pre hlbšie pochopenie OroBit zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna OroBit webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OroBit

Akú hodnotu bude mať 1 OroBit v roku 2030?
Ak by hodnota OroBit rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OroBit podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:12 (UTC+8)

OroBit (XRB) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o OroBit

XRB USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície XRB s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s XRB USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s OroBit (XRB) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem OroBit a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
XRB/USDT
$1.9873
$1.9873$1.9873
-4.55%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006462
$0.00006462$0.00006462

+1,192.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009780
$0.009780$0.009780

+144.50%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011766
$0.000011766$0.000011766

+96.10%

Flux

Flux

FLUX

$0.19031
$0.19031$0.19031

+74.06%

Humanity

Humanity

H

$0.19720
$0.19720$0.19720

+38.65%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

XRB-na-USD kalkulačka

Suma

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1.9873 USD