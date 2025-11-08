Aktuálna dnešná cena OroBit je 1.9873USD. Trhová kapitalizácia XRB je --USD. Sledujte aktualizácie cien XRB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OroBit je 1.9873USD. Trhová kapitalizácia XRB je --USD. Sledujte aktualizácie cien XRB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena OroBit (XRB) je $ 1.9873, s 4.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XRB na USD konverzný kurz je $ 1.9873 za XRB.
OroBit sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- XRB. Počas posledných 24 hodín sa XRBobchodovalo v rozmedzí od $ 1.72 (low) do $ 2.1611 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa XRB zmenilo o -4.42% za poslednú hodinu a o -4.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 87.41K.
OroBit (XRB) informácie o trhu
$ 87.41K
$ 87.41K$ 87.41K
$ 993.65M
$ 993.65M$ 993.65M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia OroBit je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 87.41K. Počet coinov v obehu XRB je --, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 993.65M.
História cien OroBit v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.72
$ 1.72$ 1.72
24 hod Low
$ 2.1611
$ 2.1611$ 2.1611
24 hod High
$ 1.72
$ 1.72$ 1.72
$ 2.1611
$ 2.1611$ 2.1611
-4.42%
-4.56%
-4.85%
-4.85%
OroBit (XRB) história cien USD
Sledujte zmeny cien OroBit za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.094951
-4.56%
30 dní
$ +0.8518
+75.01%
60 dní
$ +1.2153
+157.42%
90 dní
$ +1.4873
+297.46%
OroBit dnešná zmena ceny
Dnes XRB zaznamenal zmenu o $ -0.094951 (-4.56%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
OroBit zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.8518 (+75.01%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
OroBit zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XRB zmenu o $ +1.2153 (+157.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
OroBit zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +1.4873 (+297.46%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby OroBit (XRB)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby OroBit, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny OroBit?
OroBit (XRB) prices are influenced by several key factors:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Trading volume and liquidity on exchanges 4. Regulatory developments and government policies 5. Technology updates and platform improvements 6. Partnership announcements and adoption rates 7. Investor sentiment and social media buzz 8. Bitcoin and major altcoin price movements 9. Economic conditions and inflation rates 10. Exchange listings and delistings
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu OroBit?
People want to know OroBit (XRB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively in the fast-moving cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre OroBit
Cenová predikcia OroBit (XRB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XRB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OroBit (XRB) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OroBit mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OroBit v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XRB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OroBit Cenové predikcie.
O OroBit
Nano (XRB) is a digital cryptocurrency that aims to provide instant transactions with zero fees and infinite scalability. Originally known as RaiBlocks, Nano uses a unique block-lattice architecture, where each account has its own blockchain, allowing for faster transaction times and reduced energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. It is primarily used for peer-to-peer payments and micropayments, offering a decentralized, secure, and efficient alternative to traditional financial systems. With a maximum supply of 133 million coins, Nano's issuance model is deflationary, as all coins were distributed in the initial faucet distribution.
Nano (XRB) is a digital cryptocurrency that aims to provide instant transactions with zero fees and infinite scalability. Originally known as RaiBlocks, Nano uses a unique block-lattice architecture, where each account has its own blockchain, allowing for faster transaction times and reduced energy consumption compared to traditional proof-of-work systems. It is primarily used for peer-to-peer payments and micropayments, offering a decentralized, secure, and efficient alternative to traditional financial systems. With a maximum supply of 133 million coins, Nano's issuance model is deflationary, as all coins were distributed in the initial faucet distribution.
Ako nakupovať a investovať OroBit
Ste pripravení začať s OroBit? Nákup XRB na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom OroBit. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu OroBit (XRB) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a OroBit sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s OroBit
Vlastníctvo OroBit vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je OroBit (XRB)
OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.
OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.
OroBit Zdroj
Pre hlbšie pochopenie OroBit zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota OroBit rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OroBit podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOroBit?
Dnešná cena OroBit je $ 1.9873. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OroBit stále dobrou investíciou?
OroBit zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XRB, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OroBit?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OroBit v hodnote $ 87.41K.
Aká je aktuálna cena OroBit?
Živá cena XRB sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OroBit vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XRB, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OroBit?
Cenu XRB ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,340.85
+2.52%
ETH
3,443.4
+4.42%
SOL
163.53
+5.22%
COAI
1.1679
+6.88%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XRB na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XRB/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena OroBit pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena OroBit v tomto roku?
Cena OroBit by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OroBit (XRB).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:12 (UTC+8)
OroBit (XRB) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.