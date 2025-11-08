BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena xMoney je 0.04166USD. Trhová kapitalizácia XMN je 0USD. Sledujte aktualizácie cien XMN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

xMoney Logo

xMoney kurz (XMN)

1 XMN na USD aktuálnu cenu:

-3.78%1D
USD
xMoney (XMN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:08 (UTC+8)

Dnešná cena xMoney

Aktuálna dnešná cena xMoney (XMN) je $ 0.04166, s 3.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XMN na USD konverzný kurz je $ 0.04166 za XMN.

xMoney sa v súčasnosti radí na #3706 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 XMN. Počas posledných 24 hodín sa XMNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.04087 (low) do $ 0.04465 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.11390037525327498, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.019550382433716446.

V krátkodobom vývoji sa XMN zmenilo o +0.24% za poslednú hodinu a o -27.03% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 167.74K.

xMoney (XMN) informácie o trhu

No.3706

0.00%

SUI

Aktuálna trhová kapitalizácia xMoney je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 167.74K. Počet coinov v obehu XMN je 0.00, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 416.60M.

História cien xMoney v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+0.24%

-3.78%

-27.03%

-27.03%

xMoney (XMN) história cien USD

Sledujte zmeny cien xMoney za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0016366-3.78%
30 dní$ +0.03666+733.20%
60 dní$ +0.03666+733.20%
90 dní$ +0.03666+733.20%
xMoney dnešná zmena ceny

Dnes XMN zaznamenal zmenu o $ -0.0016366 (-3.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

xMoney zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.03666 (+733.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

xMoney zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XMN zmenu o $ +0.03666 (+733.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

xMoney zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.03666 (+733.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby xMoney (XMN)?

Pozrite si xMoneystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre xMoney

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby xMoney, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny xMoney?

Several key factors influence xMoney (XMN) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.

Market Sentiment: Investor confidence and community support impact pricing.

Regulatory News: Government policies on crypto affect all tokens including XMN.

Technical Developments: Platform updates, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin movements often correlate with smaller tokens.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu xMoney?

People want to know xMoney (XMN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Cenové predikcie pre xMoney

Cenová predikcia xMoney (XMN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XMN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia xMoney (XMN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena xMoney mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne xMoney v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XMN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na xMoney Cenové predikcie.

O xMoney

Motion (XMN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to provide a secure, private, and untraceable payment system for users. The XMN blockchain utilizes the Proof of Work (PoW) consensus mechanism and the CryptoNight hashing algorithm, which is known for its ASIC resistance and suitability for CPU and GPU mining. Motion's primary use case is to facilitate peer-to-peer transactions, offering users an alternative to traditional financial systems by promoting anonymity and financial freedom. The total supply of XMN is capped at 21 million coins, with block rewards decreasing over time to control issuance.

Ako nakupovať a investovať xMoney

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney Zdroj

Pre hlbšie pochopenie xMoney zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna xMoney webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o xMoney

Akú hodnotu bude mať 1 xMoney v roku 2030?
Ak by hodnota xMoney rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do xMoney podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:08 (UTC+8)

xMoney (XMN) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o xMoney

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

