Aktuálna dnešná cena xMoney je 0.04166USD. Trhová kapitalizácia XMN je 0USD. Sledujte aktualizácie cien XMN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena xMoney (XMN) je $ 0.04166, s 3.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XMN na USD konverzný kurz je $ 0.04166 za XMN.
xMoney sa v súčasnosti radí na #3706 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 XMN. Počas posledných 24 hodín sa XMNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.04087 (low) do $ 0.04465 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.11390037525327498, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.019550382433716446.
V krátkodobom vývoji sa XMN zmenilo o +0.24% za poslednú hodinu a o -27.03% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 167.74K.
xMoney (XMN) informácie o trhu
No.3706
$ 0.00
$ 167.74K
$ 416.60M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%
SUI
Aktuálna trhová kapitalizácia xMoney je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 167.74K. Počet coinov v obehu XMN je 0.00, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 416.60M.
História cien xMoney v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.04087
24 hod Low
$ 0.04465
24 hod High
$ 0.04087
$ 0.04465
$ 0.11390037525327498
$ 0.019550382433716446
+0.24%
-3.78%
-27.03%
-27.03%
xMoney (XMN) história cien USD
Sledujte zmeny cien xMoney za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0016366
-3.78%
30 dní
$ +0.03666
+733.20%
60 dní
$ +0.03666
+733.20%
90 dní
$ +0.03666
+733.20%
xMoney dnešná zmena ceny
Dnes XMN zaznamenal zmenu o $ -0.0016366 (-3.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
xMoney zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.03666 (+733.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
xMoney zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XMN zmenu o $ +0.03666 (+733.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
xMoney zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.03666 (+733.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby xMoney (XMN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby xMoney, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny xMoney?
Several key factors influence xMoney (XMN) prices:
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin movements often correlate with smaller tokens.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu xMoney?
People want to know xMoney (XMN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Cenové predikcie pre xMoney
Cenová predikcia xMoney (XMN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XMN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia xMoney (XMN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena xMoney mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne xMoney v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XMN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na xMoney Cenové predikcie.
O xMoney
Motion (XMN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to provide a secure, private, and untraceable payment system for users. The XMN blockchain utilizes the Proof of Work (PoW) consensus mechanism and the CryptoNight hashing algorithm, which is known for its ASIC resistance and suitability for CPU and GPU mining. Motion's primary use case is to facilitate peer-to-peer transactions, offering users an alternative to traditional financial systems by promoting anonymity and financial freedom. The total supply of XMN is capped at 21 million coins, with block rewards decreasing over time to control issuance.
Ako nakupovať a investovať xMoney
Ste pripravení začať s xMoney? Nákup XMN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom xMoney. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu xMoney (XMN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a xMoney sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s xMoney
Vlastníctvo xMoney vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je xMoney (XMN)
xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation.
XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity.
xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance.
Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.
xMoney Zdroj
Pre hlbšie pochopenie xMoney zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota xMoney rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do xMoney podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíxMoney?
Dnešná cena xMoney je $ 0.04166. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je xMoney stále dobrou investíciou?
xMoney zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XMN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s xMoney?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo xMoney v hodnote $ 167.74K.
Aká je aktuálna cena xMoney?
Živá cena XMN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu xMoney vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XMN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu xMoney?
Cenu XMN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,882.22
+2.06%
ETH
3,432.36
+4.09%
SOL
161.46
+3.89%
COAI
1.1891
+8.82%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XMN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XMN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena xMoney pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena xMoney v tomto roku?
Cena xMoney by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu xMoney (XMN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:08 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.