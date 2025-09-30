Victoria VR (VR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Victoria VR (VR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Victoria VR (VR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Victoria VR (VR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 40.81M
Celková ponuka:
$ 16.80B
Počet coinov v obehu:
$ 6.73B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 101.88M
Historické maximum:
$ 0.15
Historické minimum:
$ 0.002227327757474757
Aktuálna cena:
$ 0.006064
Victoria VR (VR) informácie

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Oficiálna webová stránka:
https://victoriavr.com/
Biela kniha:
https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd

Victoria VR (VR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Victoria VR (VR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VR tokenomiku, preskúmajte cenu VR tokenu naživo!

Ako kúpiť VR

Máte záujem pridať Victoria VR (VR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu VR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Victoria VR (VR) história cien

Analýza histórie cien VR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

VR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VR asi smeruje? Naša VR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

