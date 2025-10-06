Aktuálna Timeworx.io cena je dnes 0.004116 USD. Sledujte aktuálnu TIX na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte TIX cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Timeworx.io cena je dnes 0.004116 USD. Sledujte aktuálnu TIX na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte TIX cenový trend jednoducho na MEXC.

Timeworx.io Logo

Timeworx.io kurz (TIX)

1 TIX na USD aktuálnu cenu:

+0.58%1D
USD
Timeworx.io (TIX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:30:25 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-0.05%

+0.58%

+0.61%

+0.61%

Timeworx.io (TIX) cena v reálnom čase je $ 0.004116. Za posledných 24 hodín sa obchodoval TIX v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.004063 do najvyššej hodnoty $ 0.004119, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena TIX je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa TIX zmenil o -0.05% za poslednú hodinu, +0.58% za 24 hodín a +0.61% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Timeworx.io (TIX) informácie o trhu

$ 23.01K
$ 23.01K$ 23.01K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Timeworx.io je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 23.01K. Počet coinov v obehu TIX je --, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.06M.

Timeworx.io (TIX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Timeworx.io za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00002374+0.58%
30 dní$ -0.000346-7.76%
60 dní$ +0.000055+1.35%
90 dní$ -0.003535-46.21%
Timeworx.io dnešná zmena ceny

Dnes TIX zaznamenal zmenu o $ +0.00002374 (+0.58%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Timeworx.io zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000346 (-7.76%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Timeworx.io zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TIX zmenu o $ +0.000055 (+1.35%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Timeworx.io zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003535 (-46.21%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Timeworx.io (TIX)?

Pozrite si Timeworx.iostránku histórie cien.

Čo je Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich Timeworx.io investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte TIX dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o Timeworx.io na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše Timeworx.io nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

Timeworx.io predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Timeworx.io (TIX) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Timeworx.io (TIX) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Timeworx.io.

Overte si teraz Timeworx.io cenové predikcie!

Timeworx.io (TIX) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Timeworx.io (TIX) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike TIX tokenu!

Ako kúpiť Timeworx.io(TIX)

Hľadáte ako kúpiť Timeworx.io? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť Timeworx.io na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

TIX do miestnych mien

1 Timeworx.io(TIX) na VND
108.31254
1 Timeworx.io(TIX) na AUD
A$0.00621516
1 Timeworx.io(TIX) na GBP
0.00304584
1 Timeworx.io(TIX) na EUR
0.0034986
1 Timeworx.io(TIX) na USD
$0.004116
1 Timeworx.io(TIX) na MYR
RM0.0172872
1 Timeworx.io(TIX) na TRY
0.17155488
1 Timeworx.io(TIX) na JPY
¥0.613284
1 Timeworx.io(TIX) na ARS
ARS$5.87159748
1 Timeworx.io(TIX) na RUB
0.33887028
1 Timeworx.io(TIX) na INR
0.36521268
1 Timeworx.io(TIX) na IDR
Rp68.59997256
1 Timeworx.io(TIX) na KRW
5.7971802
1 Timeworx.io(TIX) na PHP
0.23839872
1 Timeworx.io(TIX) na EGP
￡E.0.19666248
1 Timeworx.io(TIX) na BRL
R$0.02193828
1 Timeworx.io(TIX) na CAD
C$0.00572124
1 Timeworx.io(TIX) na BDT
0.5007114
1 Timeworx.io(TIX) na NGN
6.04401672
1 Timeworx.io(TIX) na COP
$16.0155618
1 Timeworx.io(TIX) na ZAR
R.0.07095984
1 Timeworx.io(TIX) na UAH
0.16974384
1 Timeworx.io(TIX) na TZS
T.Sh.10.113012
1 Timeworx.io(TIX) na VES
Bs0.76146
1 Timeworx.io(TIX) na CLP
$3.959592
1 Timeworx.io(TIX) na PKR
Rs1.16433408
1 Timeworx.io(TIX) na KZT
2.25285144
1 Timeworx.io(TIX) na THB
฿0.13339956
1 Timeworx.io(TIX) na TWD
NT$0.1251264
1 Timeworx.io(TIX) na AED
د.إ0.01510572
1 Timeworx.io(TIX) na CHF
Fr0.00325164
1 Timeworx.io(TIX) na HKD
HK$0.03202248
1 Timeworx.io(TIX) na AMD
֏1.57700424
1 Timeworx.io(TIX) na MAD
.د.م0.0374556
1 Timeworx.io(TIX) na MXN
$0.07561092
1 Timeworx.io(TIX) na SAR
ريال0.01539384
1 Timeworx.io(TIX) na ETB
Br0.59513244
1 Timeworx.io(TIX) na KES
KSh0.53182836
1 Timeworx.io(TIX) na JOD
د.أ0.002918244
1 Timeworx.io(TIX) na PLN
0.01489992
1 Timeworx.io(TIX) na RON
лв0.01782228
1 Timeworx.io(TIX) na SEK
kr0.03860808
1 Timeworx.io(TIX) na BGN
лв0.00683256
1 Timeworx.io(TIX) na HUF
Ft1.36243716
1 Timeworx.io(TIX) na CZK
0.08516004
1 Timeworx.io(TIX) na KWD
د.ك0.001259496
1 Timeworx.io(TIX) na ILS
0.0135828
1 Timeworx.io(TIX) na BOB
Bs0.0284004
1 Timeworx.io(TIX) na AZN
0.0069972
1 Timeworx.io(TIX) na TJS
SM0.03831996
1 Timeworx.io(TIX) na GEL
0.01119552
1 Timeworx.io(TIX) na AOA
Kz3.76576956
1 Timeworx.io(TIX) na BHD
.د.ب0.001547616
1 Timeworx.io(TIX) na BMD
$0.004116
1 Timeworx.io(TIX) na DKK
kr0.02617776
1 Timeworx.io(TIX) na HNL
L0.10796268
1 Timeworx.io(TIX) na MUR
0.1864548
1 Timeworx.io(TIX) na NAD
$0.07087752
1 Timeworx.io(TIX) na NOK
kr0.04103652
1 Timeworx.io(TIX) na NZD
$0.00703836
1 Timeworx.io(TIX) na PAB
B/.0.004116
1 Timeworx.io(TIX) na PGK
K0.01741068
1 Timeworx.io(TIX) na QAR
ر.ق0.01498224
1 Timeworx.io(TIX) na RSD
дин.0.41081796
1 Timeworx.io(TIX) na UZS
soʻm49.59035004
1 Timeworx.io(TIX) na ALL
L0.33924072
1 Timeworx.io(TIX) na ANG
ƒ0.00736764
1 Timeworx.io(TIX) na AWG
ƒ0.0074088
1 Timeworx.io(TIX) na BBD
$0.008232
1 Timeworx.io(TIX) na BAM
KM0.00683256
1 Timeworx.io(TIX) na BIF
Fr12.105156
1 Timeworx.io(TIX) na BND
$0.00526848
1 Timeworx.io(TIX) na BSD
$0.004116
1 Timeworx.io(TIX) na JMD
$0.66086496
1 Timeworx.io(TIX) na KHR
16.53010296
1 Timeworx.io(TIX) na KMF
Fr1.724604
1 Timeworx.io(TIX) na LAK
89.47825908
1 Timeworx.io(TIX) na LKR
Rs1.24459608
1 Timeworx.io(TIX) na MDL
L0.06881952
1 Timeworx.io(TIX) na MGA
Ar18.37497648
1 Timeworx.io(TIX) na MOP
P0.03296916
1 Timeworx.io(TIX) na MVR
0.0629748
1 Timeworx.io(TIX) na MWK
MK7.1334396
1 Timeworx.io(TIX) na MZN
MT0.2630124
1 Timeworx.io(TIX) na NPR
Rs0.5848836
1 Timeworx.io(TIX) na PYG
28.984872
1 Timeworx.io(TIX) na RWF
Fr5.964084
1 Timeworx.io(TIX) na SBD
$0.03387468
1 Timeworx.io(TIX) na SCR
0.06017592
1 Timeworx.io(TIX) na SRD
$0.1568196
1 Timeworx.io(TIX) na SVC
$0.03597384
1 Timeworx.io(TIX) na SZL
L0.07087752
1 Timeworx.io(TIX) na TMT
m0.014406
1 Timeworx.io(TIX) na TND
د.ت0.011944632
1 Timeworx.io(TIX) na TTD
$0.02786532
1 Timeworx.io(TIX) na UGX
Sh14.24136
1 Timeworx.io(TIX) na XAF
Fr2.300844
1 Timeworx.io(TIX) na XCD
$0.0111132
1 Timeworx.io(TIX) na XOF
Fr2.300844
1 Timeworx.io(TIX) na XPF
Fr0.415716
1 Timeworx.io(TIX) na BWP
P0.05466048
1 Timeworx.io(TIX) na BZD
$0.00827316
1 Timeworx.io(TIX) na CVE
$0.38682168
1 Timeworx.io(TIX) na DJF
Fr0.732648
1 Timeworx.io(TIX) na DOP
$0.25725
1 Timeworx.io(TIX) na DZD
د.ج0.53293968
1 Timeworx.io(TIX) na FJD
$0.009261
1 Timeworx.io(TIX) na GNF
Fr35.78862
1 Timeworx.io(TIX) na GTQ
Q0.03152856
1 Timeworx.io(TIX) na GYD
$0.86069676
1 Timeworx.io(TIX) na ISK
kr0.498036

Timeworx.io Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Timeworx.io zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Timeworx.io webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Timeworx.io

Akú hodnotu má dnes Timeworx.io (TIX)?
Aktuálna TIX cena v USD je 0.004116 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena TIX na USD?
Aktuálna cena TIX na USD je $ 0.004116. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Timeworx.io?
Trhová kapitalizácia TIX je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu TIX?
Počet coinov v obehu TIX je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) TIX?
TIX dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) TIX?
TIX videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania TIX?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre TIX je $ 23.01K USD.
Bude TIX tento rok vyššia?
TIX môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti TIXpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:30:25 (UTC+8)

