Aktuálna dnešná cena Titans Tap je 0.001262USD. Trhová kapitalizácia TIT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien TIT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Titans Tap je 0.001262USD. Trhová kapitalizácia TIT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien TIT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Titans Tap (TIT) je $ 0.001262, s 0.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TIT na USD konverzný kurz je $ 0.001262 za TIT.
Titans Tap sa v súčasnosti radí na #9102 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 TIT. Počas posledných 24 hodín sa TITobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000501 (low) do $ 0.0014 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.023428722155694283, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001000455808421485.
V krátkodobom vývoji sa TIT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +60.55% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.19K.
Titans Tap (TIT) informácie o trhu
No.9102
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 61.19K
$ 61.19K$ 61.19K
$ 100.96M
$ 100.96M$ 100.96M
0.00
0.00 0.00
80,000,000,000
80,000,000,000 80,000,000,000
79,999,996,900
79,999,996,900 79,999,996,900
0.00%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Titans Tap je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.19K. Počet coinov v obehu TIT je 0.00, pričom celková zásoba je 79999996900. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 100.96M.
História cien Titans Tap v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000501
$ 0.000501$ 0.000501
24 hod Low
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
24 hod High
$ 0.000501
$ 0.000501$ 0.000501
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
$ 0.023428722155694283
$ 0.023428722155694283$ 0.023428722155694283
$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485
0.00%
-0.31%
+60.55%
+60.55%
Titans Tap (TIT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Titans Tap za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00000392
-0.31%
30 dní
$ +0.000374
+42.11%
60 dní
$ -0.000861
-40.56%
90 dní
$ -0.003738
-74.76%
Titans Tap dnešná zmena ceny
Dnes TIT zaznamenal zmenu o $ -0.00000392 (-0.31%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Titans Tap zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000374 (+42.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Titans Tap zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TIT zmenu o $ -0.000861 (-40.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Titans Tap zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003738 (-74.76%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Titans Tap (TIT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Titans Tap, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Titans Tap?
Several key factors influence Titans Tap (TIT) cryptocurrency prices:
Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.
Utility & Use Cases: The token's functionality within the Titans Tap ecosystem drives demand.
Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility.
Development Updates: Project roadmap progress, partnerships, and technical improvements influence investor interest.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect market perception.
Community Engagement: Active user base and social media presence impact token visibility.
Competition: Performance relative to similar gaming or tap-to-earn tokens.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Titans Tap?
People want to know Titans Tap (TIT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points for their cryptocurrency investments.
Cenové predikcie pre Titans Tap
Cenová predikcia Titans Tap (TIT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TIT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Titans Tap (TIT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Titans Tap mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Titans Tap v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TIT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Titans Tap Cenové predikcie.
O Titans Tap
Titan Coin (TIT) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate quick and secure transactions across a decentralized network, with a focus on providing a seamless and user-friendly experience for both individuals and businesses. TIT uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their coins. The coin's issuance model is based on a fixed supply, with new coins distributed as staking rewards. Titan Coin's ecosystem is geared towards a wide range of applications, including digital payments, remittances, and data storage, reflecting its ambition to create a versatile and inclusive digital economy.
Titan Coin (TIT) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate quick and secure transactions across a decentralized network, with a focus on providing a seamless and user-friendly experience for both individuals and businesses. TIT uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their coins. The coin's issuance model is based on a fixed supply, with new coins distributed as staking rewards. Titan Coin's ecosystem is geared towards a wide range of applications, including digital payments, remittances, and data storage, reflecting its ambition to create a versatile and inclusive digital economy.
Ako nakupovať a investovať Titans Tap
Ste pripravení začať s Titans Tap? Nákup TIT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Titans Tap. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Titans Tap (TIT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Titans Tap sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Titans Tap
Vlastníctvo Titans Tap vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Titans Tap (TIT)
Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.
Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.
Titans Tap Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Titans Tap zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Titans Tap rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Titans Tap podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTitans Tap?
Dnešná cena Titans Tap je $ 0.001262. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Titans Tap stále dobrou investíciou?
Titans Tap zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TIT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Titans Tap?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Titans Tap v hodnote $ 61.19K.
Aká je aktuálna cena Titans Tap?
Živá cena TIT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Titans Tap vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TIT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Titans Tap?
Cenu TIT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,996.97
+2.17%
ETH
3,434.56
+4.15%
SOL
163.51
+5.21%
COAI
1.1832
+8.28%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TIT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TIT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Titans Tap pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Titans Tap v tomto roku?
Cena Titans Tap by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Titans Tap (TIT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:45 (UTC+8)
Titans Tap (TIT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.