Aktuálna dnešná cena Titans Tap je 0.001262USD. Trhová kapitalizácia TIT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien TIT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Titans Tap je 0.001262USD. Trhová kapitalizácia TIT je 0USD. Sledujte aktualizácie cien TIT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Titans Tap Logo

Titans Tap kurz (TIT)

1 TIT na USD aktuálnu cenu:

$0.001262
-0.31%1D
USD
Titans Tap (TIT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:45 (UTC+8)

Dnešná cena Titans Tap

Aktuálna dnešná cena Titans Tap (TIT) je $ 0.001262, s 0.31% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TIT na USD konverzný kurz je $ 0.001262 za TIT.

Titans Tap sa v súčasnosti radí na #9102 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 TIT. Počas posledných 24 hodín sa TITobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000501 (low) do $ 0.0014 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.023428722155694283, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001000455808421485.

V krátkodobom vývoji sa TIT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +60.55% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.19K.

Titans Tap (TIT) informácie o trhu

No.9102

0.00%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Titans Tap je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.19K. Počet coinov v obehu TIT je 0.00, pričom celková zásoba je 79999996900. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 100.96M.

História cien Titans Tap v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

0.00%

-0.31%

+60.55%

+60.55%

Titans Tap (TIT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Titans Tap za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000392-0.31%
30 dní$ +0.000374+42.11%
60 dní$ -0.000861-40.56%
90 dní$ -0.003738-74.76%
Titans Tap dnešná zmena ceny

Dnes TIT zaznamenal zmenu o $ -0.00000392 (-0.31%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Titans Tap zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000374 (+42.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Titans Tap zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TIT zmenu o $ -0.000861 (-40.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Titans Tap zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003738 (-74.76%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Titans Tap (TIT)?

Pozrite si Titans Tapstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Titans Tap

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Titans Tap, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Titans Tap?

Several key factors influence Titans Tap (TIT) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact TIT pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.

Utility & Use Cases: The token's functionality within the Titans Tap ecosystem drives demand.

Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility.

Development Updates: Project roadmap progress, partnerships, and technical improvements influence investor interest.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect market perception.

Community Engagement: Active user base and social media presence impact token visibility.

Competition: Performance relative to similar gaming or tap-to-earn tokens.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Titans Tap?

People want to know Titans Tap (TIT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points for their cryptocurrency investments.

Cenové predikcie pre Titans Tap

Cenová predikcia Titans Tap (TIT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TIT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Titans Tap (TIT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Titans Tap mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Titans Tap Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Titans Tap zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Titans Tap webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Titans Tap

Akú hodnotu bude mať 1 Titans Tap v roku 2030?
Ak by hodnota Titans Tap rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Titans Tap podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:07:45 (UTC+8)

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

