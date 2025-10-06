Aktuálna TICS cena je dnes 0.02607 USD. Sledujte aktuálnu TICS na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte TICS cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna TICS cena je dnes 0.02607 USD. Sledujte aktuálnu TICS na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte TICS cenový trend jednoducho na MEXC.

TICS Logo

TICS kurz (TICS)

$0.02613
-0.15%1D
TICS (TICS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:38:12 (UTC+8)

TICS (TICS) informácie o cene (USD)

$ 0.0252
$ 0.02849
$ 0.0252
$ 0.02849
$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
TICS (TICS) cena v reálnom čase je $ 0.02607. Za posledných 24 hodín sa obchodoval TICS v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.0252 do najvyššej hodnoty $ 0.02849, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena TICS je $ 2.5719853250516347, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.030720054210987374.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa TICS zmenil o +0.42% za poslednú hodinu, -0.15% za 24 hodín a -10.88% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

TICS (TICS) informácie o trhu

$ 2.14M
$ 154.74K
$ 35.50M
82.26M
1,361,867,964
1,361,867,964
Aktuálna trhová kapitalizácia TICS je $ 2.14M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 154.74K. Počet coinov v obehu TICS je 82.26M, pričom celková zásoba je 1361867964. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 35.50M.

TICS (TICS) história cien USD

Sledujte zmeny cien TICS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000393-0.15%
30 dní$ -0.01053-28.78%
60 dní$ -0.03263-55.59%
90 dní$ -1.69303-98.49%
TICS dnešná zmena ceny

Dnes TICS zaznamenal zmenu o $ -0.0000393 (-0.15%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

TICS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01053 (-28.78%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

TICS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TICS zmenu o $ -0.03263 (-55.59%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

TICS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -1.69303 (-98.49%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TICS (TICS)?

Pozrite si TICSstránku histórie cien.

Čo je TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich TICS investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte TICS dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o TICS na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše TICS nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

TICS predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať TICS (TICS) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš TICS (TICS) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre TICS.

Overte si teraz TICS cenové predikcie!

TICS (TICS) tokenomika

Pochopenie tokenomiky TICS (TICS) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike TICS tokenu!

Ako kúpiť TICS(TICS)

Hľadáte ako kúpiť TICS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť TICS na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

TICS do miestnych mien

Pre hlbšie pochopenie TICS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna TICS webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TICS

Akú hodnotu má dnes TICS (TICS)?
Aktuálna TICS cena v USD je 0.02607 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena TICS na USD?
Aktuálna cena TICS na USD je $ 0.02607. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia TICS?
Trhová kapitalizácia TICS je $ 2.14M USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu TICS?
Počet coinov v obehu TICS je 82.26M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) TICS?
TICS dosiahla cenu ATH vo výške 2.5719853250516347 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) TICS?
TICS videl cenu ATL vo výške 0.030720054210987374 USD.
Aký je objem obchodovania TICS?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre TICS je $ 154.74K USD.
Bude TICS tento rok vyššia?
TICS môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti TICSpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:38:12 (UTC+8)

TICS (TICS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Top správy

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025

Významné projekty, ktoré čoskoro spustia tokeny a airdropy v Q4 roku 2025

October 5, 2025

Bitcoin vystúpi na $125K! Zcash (ZEC) vedie nástup súkromných mincí v najnovšom krypto býčom trhu

October 5, 2025
Zobraziť viac

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

