Aktuálna dnešná cena TAIX je 0.0001USD. Trhová kapitalizácia TAIX je 0USD. Sledujte aktualizácie cien TAIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena TAIX je 0.0001USD. Trhová kapitalizácia TAIX je 0USD. Sledujte aktualizácie cien TAIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 TAIX na USD aktuálnu cenu:

$0.0000997
+4.39%1D
USD
TAIX (TAIX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:43:29 (UTC+8)

Dnešná cena TAIX

Aktuálna dnešná cena TAIX (TAIX) je $ 0.0001, s 4.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TAIX na USD konverzný kurz je $ 0.0001 za TAIX.

TAIX sa v súčasnosti radí na #4430 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 TAIX. Počas posledných 24 hodín sa TAIXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000946 (low) do $ 0.0001007 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000671960920599046, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000092353350247618.

V krátkodobom vývoji sa TAIX zmenilo o -0.10% za poslednú hodinu a o -31.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 44.24K.

TAIX (TAIX) informácie o trhu

No.4430

$ 0.00
$ 44.24K
$ 1.00M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia TAIX je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 44.24K. Počet coinov v obehu TAIX je 0.00, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.00M.

História cien TAIX v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000946
24 hod Low
$ 0.0001007
24 hod High

$ 0.0000946
$ 0.0001007
$ 0.000671960920599046
$ 0.000092353350247618
-0.10%

+4.39%

-31.84%

-31.84%

TAIX (TAIX) história cien USD

Sledujte zmeny cien TAIX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000004193+4.39%
30 dní$ -0.0003416-77.36%
60 dní$ -0.0001-50.00%
90 dní$ -0.0001-50.00%
TAIX dnešná zmena ceny

Dnes TAIX zaznamenal zmenu o $ +0.000004193 (+4.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

TAIX zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0003416 (-77.36%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

TAIX zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TAIX zmenu o $ -0.0001 (-50.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

TAIX zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0001 (-50.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TAIX (TAIX)?

Pozrite si TAIXstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre TAIX

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TAIX, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny TAIX?

TAIX price is influenced by several key factors: market sentiment and investor confidence, trading volume and liquidity on exchanges, overall cryptocurrency market trends, regulatory developments affecting AI tokens, project fundamentals including partnerships and technological progress, supply and demand dynamics, Bitcoin and major altcoin performance correlation, media coverage and social media buzz, adoption rate of TAIX ecosystem, and macroeconomic factors like inflation and interest rates affecting risk assets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TAIX?

People want to know TAIX price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre TAIX

Cenová predikcia TAIX (TAIX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TAIX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TAIX (TAIX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena TAIX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O TAIX

TAIX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. The TAIX network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is based on block rewards, with a predetermined number of TAIX tokens released with each new block. The TAIX ecosystem is primarily used for peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. Its design aims to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, offering users control over their own assets without the need for intermediaries.

Ako nakupovať a investovať TAIX

Sprievodca – ako kúpiť TAIX (TAIX)

Čo je TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

TAIX Zdroj

Pre hlbšie pochopenie TAIX zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna TAIX webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TAIX

Akú hodnotu bude mať 1 TAIX v roku 2030?
Ak by hodnota TAIX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TAIX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:43:29 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

