Aktuálna dnešná cena TAIX je 0.0001USD. Trhová kapitalizácia TAIX je 0USD. Sledujte aktualizácie cien TAIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
TAIX sa v súčasnosti radí na #4430 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 TAIX. Počas posledných 24 hodín sa TAIXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000946 (low) do $ 0.0001007 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000671960920599046, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000092353350247618.
V krátkodobom vývoji sa TAIX zmenilo o -0.10% za poslednú hodinu a o -31.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 44.24K.
TAIX (TAIX) informácie o trhu
No.4430
$ 0.00
$ 44.24K
$ 1.00M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia TAIX je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 44.24K. Počet coinov v obehu TAIX je 0.00, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.00M.
História cien TAIX v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000946
24 hod Low
$ 0.0001007
24 hod High
$ 0.0000946
$ 0.0001007
$ 0.000671960920599046
$ 0.000092353350247618
-0.10%
+4.39%
-31.84%
-31.84%
TAIX (TAIX) história cien USD
Sledujte zmeny cien TAIX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000004193
+4.39%
30 dní
$ -0.0003416
-77.36%
60 dní
$ -0.0001
-50.00%
90 dní
$ -0.0001
-50.00%
TAIX dnešná zmena ceny
Dnes TAIX zaznamenal zmenu o $ +0.000004193 (+4.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
TAIX zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0003416 (-77.36%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
TAIX zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TAIX zmenu o $ -0.0001 (-50.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
TAIX zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0001 (-50.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TAIX (TAIX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TAIX, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny TAIX?
TAIX price is influenced by several key factors: market sentiment and investor confidence, trading volume and liquidity on exchanges, overall cryptocurrency market trends, regulatory developments affecting AI tokens, project fundamentals including partnerships and technological progress, supply and demand dynamics, Bitcoin and major altcoin performance correlation, media coverage and social media buzz, adoption rate of TAIX ecosystem, and macroeconomic factors like inflation and interest rates affecting risk assets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TAIX?
People want to know TAIX price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre TAIX
Cenová predikcia TAIX (TAIX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TAIX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TAIX (TAIX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena TAIX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TAIX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TAIX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TAIX Cenové predikcie.
O TAIX
TAIX is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate transactions and store value in a decentralized manner, similar to other cryptocurrencies. The TAIX network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is based on block rewards, with a predetermined number of TAIX tokens released with each new block. The TAIX ecosystem is primarily used for peer-to-peer transactions, with an emphasis on privacy and security. Its design aims to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, offering users control over their own assets without the need for intermediaries.
Ako nakupovať a investovať TAIX
Ste pripravení začať s TAIX? Nákup TAIX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TAIX. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TAIX (TAIX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TAIX sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s TAIX
Vlastníctvo TAIX vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je TAIX (TAIX)
TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.
TAIX Zdroj
Pre hlbšie pochopenie TAIX zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota TAIX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TAIX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTAIX?
Dnešná cena TAIX je $ 0.0001. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je TAIX stále dobrou investíciou?
TAIX zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TAIX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s TAIX?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo TAIX v hodnote $ 44.24K.
Aká je aktuálna cena TAIX?
Živá cena TAIX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu TAIX vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TAIX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu TAIX?
Cenu TAIX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,871
+2.05%
ETH
3,431
+4.04%
SOL
161.45
+3.88%
COAI
1.2
+9.81%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TAIX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TAIX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena TAIX pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena TAIX v tomto roku?
Cena TAIX by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu TAIX (TAIX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:43:29 (UTC+8)
TAIX (TAIX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.