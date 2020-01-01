STO Chain (STOOS) tokenomika

STO Chain (STOOS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o STO Chain (STOOS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

STO Chain (STOOS) informácie

STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

Oficiálna webová stránka:
http://stochain.io/
Biela kniha:
http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf
Prieskumník blokov:
https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476

STO Chain (STOOS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre STO Chain (STOOS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.48B
$ 1.48B$ 1.48B
Historické maximum:
$ 22
$ 22$ 22
Historické minimum:
$ 0.001199788248221579
$ 0.001199788248221579$ 0.001199788248221579
Aktuálna cena:
$ 1.476
$ 1.476$ 1.476

STO Chain (STOOS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky STO Chain (STOOS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STOOS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STOOS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STOOS tokenomiku, preskúmajte cenu STOOS tokenu naživo!

Ako kúpiť STOOS

Máte záujem pridať STO Chain (STOOS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu STOOS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

STO Chain (STOOS) história cien

Analýza histórie cien STOOS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

STOOS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam STOOS asi smeruje? Naša STOOS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.