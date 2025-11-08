BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena ResearchHub je 0.292USD. Trhová kapitalizácia RSC je --USD. Sledujte aktualizácie cien RSC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ResearchHub je 0.292USD. Trhová kapitalizácia RSC je --USD. Sledujte aktualizácie cien RSC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o RSC

RSC informácie o cene

Čo je RSC

RSC biela kniha

RSC oficiálna webová stránka

RSC tokenomika

RSC predpoveď cien

RSC história

RSC Sprievodca nákupom

RSC-na-fiat prevodník mien

RSC spot

RSC USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

ResearchHub Logo

ResearchHub kurz (RSC)

1 RSC na USD aktuálnu cenu:

$0.2962
$0.2962$0.2962
+9.46%1D
USD
ResearchHub (RSC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:43 (UTC+8)

Dnešná cena ResearchHub

Aktuálna dnešná cena ResearchHub (RSC) je $ 0.292, s 9.46% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RSC na USD konverzný kurz je $ 0.292 za RSC.

ResearchHub sa v súčasnosti radí na #482 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- RSC. Počas posledných 24 hodín sa RSCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2598 (low) do $ 0.2935 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.5109694213523286, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.003447549525926296.

V krátkodobom vývoji sa RSC zmenilo o +1.56% za poslednú hodinu a o -4.08% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.66K.

ResearchHub (RSC) informácie o trhu

No.482

--
----

$ 56.66K
$ 56.66K$ 56.66K

$ 292.00M
$ 292.00M$ 292.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia ResearchHub je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.66K. Počet coinov v obehu RSC je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 292.00M.

História cien ResearchHub v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598
24 hod Low
$ 0.2935
$ 0.2935$ 0.2935
24 hod High

$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598

$ 0.2935
$ 0.2935$ 0.2935

$ 1.5109694213523286
$ 1.5109694213523286$ 1.5109694213523286

$ 0.003447549525926296
$ 0.003447549525926296$ 0.003447549525926296

+1.56%

+9.46%

-4.08%

-4.08%

ResearchHub (RSC) história cien USD

Sledujte zmeny cien ResearchHub za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.025599+9.46%
30 dní$ -0.1654-36.17%
60 dní$ +0.042+16.80%
90 dní$ +0.042+16.80%
ResearchHub dnešná zmena ceny

Dnes RSC zaznamenal zmenu o $ +0.025599 (+9.46%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ResearchHub zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1654 (-36.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ResearchHub zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RSC zmenu o $ +0.042 (+16.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ResearchHub zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.042 (+16.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ResearchHub (RSC)?

Pozrite si ResearchHubstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ResearchHub

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ResearchHub, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ResearchHub?

Several key factors influence ResearchHub (RSC) token prices:

1. Platform adoption: Growth in researchers using the platform drives demand
2. Research quality: High-value scientific content increases token utility
3. Staking rewards: Token holders earn rewards for validating research
4. Market sentiment: Overall crypto market trends affect RSC prices
5. Token supply: Limited supply can create scarcity value
6. Partnership announcements: Collaborations with academic institutions boost confidence
7. Development updates: Platform improvements and new features impact value
8. Competition: Other decentralized science platforms may affect market share

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ResearchHub?

People want to know ResearchHub (RSC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment returns, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre ResearchHub

Cenová predikcia ResearchHub (RSC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RSC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ResearchHub (RSC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ResearchHub mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ResearchHub v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RSC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ResearchHub Cenové predikcie.

O ResearchHub

RSC (Reserve Credits) is a stablecoin cryptocurrency that aims to maintain a value of $1.00 USD. It is part of the Reserve Protocol, a decentralized stablecoin system that adjusts the supply of the coin based on changes in demand to maintain its pegged value. RSC operates on a dual-token model, with the other token being Reserve Rights (RSR), which is used to facilitate the stability of the RSC token. The Reserve Protocol is designed to be resistant to hyperinflation, making RSC a potential store of value in economies experiencing high inflation rates. It is also used for transactions in the Reserve ecosystem.

Ako nakupovať a investovať ResearchHub

Ste pripravení začať s ResearchHub? Nákup RSC na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ResearchHub. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ResearchHub (RSC) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ResearchHub sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ResearchHub (RSC)

Čo môžete urobiť s ResearchHub

Vlastníctvo ResearchHub vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup ResearchHub (RSC) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ResearchHub (RSC)

ResearchHub makes publishing and funding in science transparent, peer to peer, and fast.

ResearchHub Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ResearchHub zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ResearchHub webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ResearchHub

Akú hodnotu bude mať 1 ResearchHub v roku 2030?
Ak by hodnota ResearchHub rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ResearchHub podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:43 (UTC+8)

ResearchHub (RSC) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o ResearchHub

RSC USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície RSC s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s RSC USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s ResearchHub (RSC) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem ResearchHub a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
RSC/USDT
$0.2962
$0.2962$0.2962
+9.21%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.53
$22.53$22.53

+125.30%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006930
$0.00006930$0.00006930

+1,286.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009919
$0.009919$0.009919

+147.97%

Flux

Flux

FLUX

$0.18374
$0.18374$0.18374

+68.06%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010257
$0.000010257$0.000010257

+70.95%

Humanity

Humanity

H

$0.19991
$0.19991$0.19991

+40.56%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

RSC-na-USD kalkulačka

Suma

RSC
RSC
USD
USD

1 RSC = 0.292 USD