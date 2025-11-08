BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena je 0.008338USD. Trhová kapitalizácia je --USD. Sledujte aktualizácie cien v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

kurz ()

1 na USD aktuálnu cenu:

0.00%1D
USD
() Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:13 (UTC+8)

Dnešná cena

Aktuálna dnešná cena () je $ 0.008338, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny na USD konverzný kurz je $ 0.008338 za .

sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- . Počas posledných 24 hodín sa obchodovalo v rozmedzí od $ 0.006964 (low) do $ 0.00862 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa zmenilo o +0.43% za poslednú hodinu a o -8.27% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 113.84K.

() informácie o trhu

$ 113.84K
$ 113.84K$ 113.84K

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Aktuálna trhová kapitalizácia je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 113.84K. Počet coinov v obehu je --, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.17M.

História cien v USD

$ 0.006964
$ 0.00862
+0.43%

0.00%

-8.27%

-8.27%

() história cien USD

Sledujte zmeny cien za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes--0.00%
30 dní$ -0.001999-19.34%
60 dní$ -0.000789-8.65%
90 dní$ -0.031662-79.16%
dnešná zmena ceny

Dnes zaznamenal zmenu o -- (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001999 (-19.34%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal zmenu o $ -0.000789 (-8.65%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.031662 (-79.16%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ()?

Pozrite si stránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby , trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ?

Several key factors influence Sunrise Layer (RISE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact RISE pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Sunrise Layer's blockchain infrastructure drives demand for RISE tokens.

Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features can boost token value.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with other projects or enterprises often trigger price movements.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.

Regulatory Environment: Government policies regarding blockchain and cryptocurrencies affect investor behavior.

Competition: Performance relative to other layer-1 and layer-2 blockchain solutions impacts market positioning.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity and demand dynamics.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ?

People want to know Sunrise Layer (RISE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in the dynamic crypto market.

O

RISE (RISE) is a decentralized blockchain platform that aims to provide developers, businesses, and individuals with a comprehensive ecosystem for the creation of decentralized applications (dApps). Built on the Delegated Proof of Stake (DPoS) consensus mechanism, RISE offers a unique model that allows for multiple programming languages, enhancing accessibility for developers. The platform's primary purpose is to simplify the blockchain technology adoption process by offering tools and features that make it easier to create, distribute, and monetize dApps. RISE's ecosystem includes a native token, also called RISE, which is used for transactions within the network, staking, and participating in the platform's governance.

Ako nakupovať a investovať

Ste pripravení začať s ? Nákup na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom . Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu () nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ()

Čo môžete urobiť s

Vlastníctvo vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup () na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ()

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Zdroj

Pre hlbšie pochopenie zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 v roku 2030?
Ak by hodnota rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:13 (UTC+8)

() dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o 

USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s  USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

