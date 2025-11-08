Aktuálna dnešná cena Quack AI je 0.024194USD. Trhová kapitalizácia Q je --USD. Sledujte aktualizácie cien Q v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Quack AI je 0.024194USD. Trhová kapitalizácia Q je --USD. Sledujte aktualizácie cien Q v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Quack AI (Q) je $ 0.024194, s 3.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny Q na USD konverzný kurz je $ 0.024194 za Q.
Quack AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- Q. Počas posledných 24 hodín sa Qobchodovalo v rozmedzí od $ 0.021374 (low) do $ 0.025043 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa Q zmenilo o -0.85% za poslednú hodinu a o +4.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 130.81K.
Quack AI (Q) informácie o trhu
--
----
$ 130.81K
$ 130.81K$ 130.81K
$ 241.94M
$ 241.94M$ 241.94M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Quack AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 130.81K. Počet coinov v obehu Q je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 241.94M.
História cien Quack AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.021374
$ 0.021374$ 0.021374
24 hod Low
$ 0.025043
$ 0.025043$ 0.025043
24 hod High
$ 0.021374
$ 0.021374$ 0.021374
$ 0.025043
$ 0.025043$ 0.025043
--
----
--
----
-0.85%
+3.27%
+4.44%
+4.44%
Quack AI (Q) história cien USD
Sledujte zmeny cien Quack AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00076609
+3.27%
30 dní
$ -0.003438
-12.45%
60 dní
$ +0.002109
+9.54%
90 dní
$ +0.022194
+1,109.70%
Quack AI dnešná zmena ceny
Dnes Q zaznamenal zmenu o $ +0.00076609 (+3.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Quack AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003438 (-12.45%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Quack AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal Q zmenu o $ +0.002109 (+9.54%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Quack AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.022194 (+1,109.70%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Quack AI (Q)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Quack AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Quack AI?
Quack AI (Q) token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Liquidity and exchange listings impact price stability and accessibility.
Regulatory News: Crypto regulations and AI governance policies create market volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Quack AI?
People want to know Quack AI (Q) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Quack AI
Cenová predikcia Quack AI (Q) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena Q v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Quack AI (Q) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Quack AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Quack AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku Q cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Quack AI Cenové predikcie.
O Quack AI
Q (Q) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of Q is to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe in a decentralized manner. It uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines both Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models, aiming to provide a balance between security and energy efficiency. The asset is typically used for online payments, remittances, and as a store of value. Q's blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) and execute agreements without the need for a trusted third party.
Q (Q) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of Q is to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe in a decentralized manner. It uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines both Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models, aiming to provide a balance between security and energy efficiency. The asset is typically used for online payments, remittances, and as a store of value. Q's blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) and execute agreements without the need for a trusted third party.
Ako nakupovať a investovať Quack AI
Ste pripravení začať s Quack AI? Nákup Q na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Quack AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Quack AI (Q) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Quack AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Quack AI
Vlastníctvo Quack AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Quack AI (Q)
Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.
Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.
Quack AI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Quack AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Quack AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Quack AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíQuack AI?
Dnešná cena Quack AI je $ 0.024194. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Quack AI stále dobrou investíciou?
Quack AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do Q, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Quack AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Quack AI v hodnote $ 130.81K.
Aká je aktuálna cena Quack AI?
Živá cena Q sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Quack AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena Q, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Quack AI?
Cenu Q ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,299.99
+2.48%
ETH
3,440.32
+4.33%
SOL
164.08
+5.57%
COAI
1.2077
+10.52%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre Q na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár Q/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Quack AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Quack AI v tomto roku?
Cena Quack AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Quack AI (Q).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:17 (UTC+8)
Quack AI (Q) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.