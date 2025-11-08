BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Quack AI je 0.024194USD. Trhová kapitalizácia Q je --USD. Sledujte aktualizácie cien Q v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Quack AI je 0.024194USD. Trhová kapitalizácia Q je --USD. Sledujte aktualizácie cien Q v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o Q

Q informácie o cene

Čo je Q

Q biela kniha

Q oficiálna webová stránka

Q tokenomika

Q predpoveď cien

Q história

Q Sprievodca nákupom

Q-na-fiat prevodník mien

Q spot

Q USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Quack AI Logo

Quack AI kurz (Q)

1 Q na USD aktuálnu cenu:

$0.024194
$0.024194$0.024194
+3.27%1D
USD
Quack AI (Q) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:17 (UTC+8)

Dnešná cena Quack AI

Aktuálna dnešná cena Quack AI (Q) je $ 0.024194, s 3.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny Q na USD konverzný kurz je $ 0.024194 za Q.

Quack AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- Q. Počas posledných 24 hodín sa Qobchodovalo v rozmedzí od $ 0.021374 (low) do $ 0.025043 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa Q zmenilo o -0.85% za poslednú hodinu a o +4.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 130.81K.

Quack AI (Q) informácie o trhu

--
----

$ 130.81K
$ 130.81K$ 130.81K

$ 241.94M
$ 241.94M$ 241.94M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Quack AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 130.81K. Počet coinov v obehu Q je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 241.94M.

História cien Quack AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.021374
$ 0.021374$ 0.021374
24 hod Low
$ 0.025043
$ 0.025043$ 0.025043
24 hod High

$ 0.021374
$ 0.021374$ 0.021374

$ 0.025043
$ 0.025043$ 0.025043

--
----

--
----

-0.85%

+3.27%

+4.44%

+4.44%

Quack AI (Q) história cien USD

Sledujte zmeny cien Quack AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00076609+3.27%
30 dní$ -0.003438-12.45%
60 dní$ +0.002109+9.54%
90 dní$ +0.022194+1,109.70%
Quack AI dnešná zmena ceny

Dnes Q zaznamenal zmenu o $ +0.00076609 (+3.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Quack AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003438 (-12.45%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Quack AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal Q zmenu o $ +0.002109 (+9.54%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Quack AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.022194 (+1,109.70%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Quack AI (Q)?

Pozrite si Quack AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Quack AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Quack AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Quack AI?

Quack AI (Q) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact Q token value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive demand.

Technology Development: Updates, partnerships, and AI advancements affect investor interest.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence scarcity.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings impact price stability and accessibility.

Regulatory News: Crypto regulations and AI governance policies create market volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Quack AI?

People want to know Quack AI (Q) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Quack AI

Cenová predikcia Quack AI (Q) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena Q v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Quack AI (Q) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Quack AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Quack AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku Q cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Quack AI Cenové predikcie.

O Quack AI

Q (Q) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of Q is to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe in a decentralized manner. It uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines both Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models, aiming to provide a balance between security and energy efficiency. The asset is typically used for online payments, remittances, and as a store of value. Q's blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) and execute agreements without the need for a trusted third party.

Ako nakupovať a investovať Quack AI

Ste pripravení začať s Quack AI? Nákup Q na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Quack AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Quack AI (Q) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Quack AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Quack AI (Q)

Čo môžete urobiť s Quack AI

Vlastníctvo Quack AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Quack AI (Q) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Quack AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Quack AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Quack AI

Akú hodnotu bude mať 1 Quack AI v roku 2030?
Ak by hodnota Quack AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Quack AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:17 (UTC+8)

Quack AI (Q) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Quack AI

Q USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície Q s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s Q USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Quack AI (Q) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Quack AI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
Q/USDT
$0.024194
$0.024194$0.024194
+4.27%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.27
$23.27$23.27

+132.70%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006882
$0.00006882$0.00006882

+1,276.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009770
$0.009770$0.009770

+144.25%

Flux

Flux

FLUX

$0.18745
$0.18745$0.18745

+71.45%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010347
$0.000010347$0.000010347

+72.45%

Humanity

Humanity

H

$0.19970
$0.19970$0.19970

+40.41%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

Q-na-USD kalkulačka

Suma

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.024194 USD