Aktuálna dnešná cena PUNKVISM (PVT) je $ 0.002339, s 2.63% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PVT na USD konverzný kurz je $ 0.002339 za PVT.
PUNKVISM sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PVT. Počas posledných 24 hodín sa PVTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002 (low) do $ 0.002412 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa PVT zmenilo o +1.29% za poslednú hodinu a o -21.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 147.53K.
PUNKVISM (PVT) informácie o trhu
$ 147.53K
$ 147.53K
$ 23.39M
$ 23.39M
10,000,000,000
10,000,000,000
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia PUNKVISM je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 147.53K. Počet coinov v obehu PVT je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 23.39M.
História cien PUNKVISM v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002
$ 0.002
24 hod Low
$ 0.002412
$ 0.002412
24 hod High
$ 0.002
$ 0.002
$ 0.002412
$ 0.002412
+1.29%
+2.63%
-21.62%
-21.62%
PUNKVISM (PVT) história cien USD
Sledujte zmeny cien PUNKVISM za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00005989
+2.63%
30 dní
$ -0.000193
-7.63%
60 dní
$ +0.00082
+53.98%
90 dní
$ -0.000176
-7.00%
PUNKVISM dnešná zmena ceny
Dnes PVT zaznamenal zmenu o $ +0.00005989 (+2.63%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PUNKVISM zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000193 (-7.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PUNKVISM zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PVT zmenu o $ +0.00082 (+53.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PUNKVISM zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000176 (-7.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PUNKVISM (PVT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PUNKVISM, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PUNKVISM?
Several key factors influence PUNKVISM (PVT) token prices:
People want to know PUNKVISM (PVT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Cenové predikcie pre PUNKVISM
Cenová predikcia PUNKVISM (PVT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PVT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PUNKVISM (PVT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PUNKVISM mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PUNKVISM v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PVT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PUNKVISM Cenové predikcie.
O PUNKVISM
Pivot Token (PVT) is a digital asset that operates within the Pivot ecosystem, a social network platform that focuses on cryptocurrency investments. The primary role of PVT is to incentivize user engagement and participation within the platform, rewarding users for activities such as reading, commenting, and sharing content. The token operates on a proof of contribution model, where the more a user contributes to the platform, the more PVT they earn. This model aims to foster a more active and engaged community, encouraging users to share their knowledge and insights about the cryptocurrency market. PVT is integral to the Pivot ecosystem, driving user interaction and serving as the primary means of value exchange within the platform.
Ako nakupovať a investovať PUNKVISM
Ste pripravení začať s PUNKVISM? Nákup PVT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PUNKVISM. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PUNKVISM (PVT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PUNKVISM sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PUNKVISM
Vlastníctvo PUNKVISM vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je PUNKVISM (PVT)
The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.
PUNKVISM Zdroj
Pre hlbšie pochopenie PUNKVISM zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota PUNKVISM rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PUNKVISM podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPUNKVISM?
Dnešná cena PUNKVISM je $ 0.002339. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PUNKVISM stále dobrou investíciou?
PUNKVISM zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PVT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PUNKVISM?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PUNKVISM v hodnote $ 147.53K.
Aká je aktuálna cena PUNKVISM?
Živá cena PVT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PUNKVISM vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PVT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PUNKVISM?
Cenu PVT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,297.07
+2.47%
ETH
3,439.9
+4.31%
SOL
163.95
+5.49%
COAI
1.2102
+10.75%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PVT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PVT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PUNKVISM pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PUNKVISM v tomto roku?
Cena PUNKVISM by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PUNKVISM (PVT).
PUNKVISM (PVT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.