Aktuálna dnešná cena PUNKVISM je 0.002339USD. Trhová kapitalizácia PVT je --USD. Sledujte aktualizácie cien PVT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PUNKVISM Logo

PUNKVISM kurz (PVT)

1 PVT na USD aktuálnu cenu:

$0.002337
$0.002337
+2.63%1D
USD
PUNKVISM (PVT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:59:10 (UTC+8)

Dnešná cena PUNKVISM

Aktuálna dnešná cena PUNKVISM (PVT) je $ 0.002339, s 2.63% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PVT na USD konverzný kurz je $ 0.002339 za PVT.

PUNKVISM sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PVT. Počas posledných 24 hodín sa PVTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002 (low) do $ 0.002412 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PVT zmenilo o +1.29% za poslednú hodinu a o -21.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 147.53K.

PUNKVISM (PVT) informácie o trhu

--
----

$ 147.53K
$ 147.53K

$ 23.39M
$ 23.39M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia PUNKVISM je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 147.53K. Počet coinov v obehu PVT je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 23.39M.

História cien PUNKVISM v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002
$ 0.002
24 hod Low
$ 0.002412
$ 0.002412
24 hod High

$ 0.002
$ 0.002

$ 0.002412
$ 0.002412

--
----

--
----

+1.29%

+2.63%

-21.62%

-21.62%

PUNKVISM (PVT) história cien USD

Sledujte zmeny cien PUNKVISM za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00005989+2.63%
30 dní$ -0.000193-7.63%
60 dní$ +0.00082+53.98%
90 dní$ -0.000176-7.00%
PUNKVISM dnešná zmena ceny

Dnes PVT zaznamenal zmenu o $ +0.00005989 (+2.63%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PUNKVISM zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000193 (-7.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PUNKVISM zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PVT zmenu o $ +0.00082 (+53.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PUNKVISM zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000176 (-7.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PUNKVISM (PVT)?

Pozrite si PUNKVISMstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PUNKVISM

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PUNKVISM, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PUNKVISM?

Several key factors influence PUNKVISM (PVT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PVT valuations.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability and growth potential.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive fundamental value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events affect scarcity and price pressure.

Regulatory News: Government policies and compliance developments influence investor sentiment across all crypto assets.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and momentum indicators guide trading decisions.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PUNKVISM?

People want to know PUNKVISM (PVT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Cenové predikcie pre PUNKVISM

Cenová predikcia PUNKVISM (PVT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PVT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PUNKVISM (PVT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PUNKVISM mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PUNKVISM v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PVT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PUNKVISM Cenové predikcie.

O PUNKVISM

Pivot Token (PVT) is a digital asset that operates within the Pivot ecosystem, a social network platform that focuses on cryptocurrency investments. The primary role of PVT is to incentivize user engagement and participation within the platform, rewarding users for activities such as reading, commenting, and sharing content. The token operates on a proof of contribution model, where the more a user contributes to the platform, the more PVT they earn. This model aims to foster a more active and engaged community, encouraging users to share their knowledge and insights about the cryptocurrency market. PVT is integral to the Pivot ecosystem, driving user interaction and serving as the primary means of value exchange within the platform.

Ako nakupovať a investovať PUNKVISM

Ste pripravení začať s PUNKVISM? Nákup PVT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PUNKVISM. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PUNKVISM (PVT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PUNKVISM sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť PUNKVISM (PVT)

Čo môžete urobiť s PUNKVISM

Vlastníctvo PUNKVISM vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup PUNKVISM (PVT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je PUNKVISM (PVT)

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

PUNKVISM Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PUNKVISM zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna PUNKVISM webová stránka
Prieskumník blokov

