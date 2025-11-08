Aktuálna dnešná cena priceless je 0.0007021USD. Trhová kapitalizácia PRICELESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien PRICELESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena priceless je 0.0007021USD. Trhová kapitalizácia PRICELESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien PRICELESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena priceless (PRICELESS) je $ 0.0007021, s 14.29% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PRICELESS na USD konverzný kurz je $ 0.0007021 za PRICELESS.
priceless sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PRICELESS. Počas posledných 24 hodín sa PRICELESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005581 (low) do $ 0.0007611 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa PRICELESS zmenilo o -1.92% za poslednú hodinu a o -30.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.10K.
priceless (PRICELESS) informácie o trhu
--
----
$ 57.10K
$ 57.10K$ 57.10K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia priceless je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.10K. Počet coinov v obehu PRICELESS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien priceless v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0005581
$ 0.0005581$ 0.0005581
24 hod Low
$ 0.0007611
$ 0.0007611$ 0.0007611
24 hod High
$ 0.0005581
$ 0.0005581$ 0.0005581
$ 0.0007611
$ 0.0007611$ 0.0007611
--
----
--
----
-1.92%
+14.29%
-30.90%
-30.90%
priceless (PRICELESS) história cien USD
Sledujte zmeny cien priceless za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000087786
+14.29%
30 dní
$ -0.0247969
-97.25%
60 dní
$ -0.0002979
-29.79%
90 dní
$ -0.0002979
-29.79%
priceless dnešná zmena ceny
Dnes PRICELESS zaznamenal zmenu o $ +0.000087786 (+14.29%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
priceless zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0247969 (-97.25%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
priceless zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PRICELESS zmenu o $ -0.0002979 (-29.79%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
priceless zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0002979 (-29.79%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby priceless (PRICELESS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby priceless, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny priceless?
Several key factors influence PRICELESS token prices:
Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation affect price movements.
Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement drive buying/selling pressure.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase token value.
Regulatory News: Government policies and legal developments impact investor behavior.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens.
Project Development: Updates, roadmap progress, and team announcements affect investor confidence.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu priceless?
People want to know PRICELESS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the fast-moving crypto market.
Cenové predikcie pre priceless
Cenová predikcia priceless (PRICELESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PRICELESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia priceless (PRICELESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena priceless mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne priceless v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PRICELESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na priceless Cenové predikcie.
O priceless
PRICELESS is a digital asset designed to serve as a medium of exchange within a specific ecosystem. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The primary role of PRICELESS is to enable seamless transactions, ensuring secure and efficient transfer of value within its network. It employs a consensus mechanism, which is widely known and accepted, to validate transactions and maintain the integrity of the network. The issuance model of PRICELESS is predetermined and transparent, avoiding any unexpected inflation or deflation. Typical uses of PRICELESS include payments for services within its ecosystem, incentivizing network participation, and as a store of value.
Ako nakupovať a investovať priceless
Ste pripravení začať s priceless? Nákup PRICELESS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom priceless. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu priceless (PRICELESS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a priceless sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s priceless
Vlastníctvo priceless vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup priceless (PRICELESS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota priceless rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do priceless podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojípriceless?
Dnešná cena priceless je $ 0.0007021. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je priceless stále dobrou investíciou?
priceless zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PRICELESS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s priceless?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo priceless v hodnote $ 57.10K.
Aká je aktuálna cena priceless?
Živá cena PRICELESS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu priceless vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PRICELESS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu priceless?
Cenu PRICELESS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,281.76
+2.46%
ETH
3,442.5
+4.39%
SOL
164.15
+5.62%
COAI
1.2094
+10.67%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PRICELESS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PRICELESS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena priceless pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena priceless v tomto roku?
Cena priceless by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu priceless (PRICELESS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:27 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.