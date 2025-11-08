BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena priceless je 0.0007021USD. Trhová kapitalizácia PRICELESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien PRICELESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

priceless kurz (PRICELESS)

1 PRICELESS na USD aktuálnu cenu:

$0.0007021
$0.0007021$0.0007021
+14.29%1D
USD
priceless (PRICELESS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:27 (UTC+8)

Dnešná cena priceless

Aktuálna dnešná cena priceless (PRICELESS) je $ 0.0007021, s 14.29% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PRICELESS na USD konverzný kurz je $ 0.0007021 za PRICELESS.

priceless sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PRICELESS. Počas posledných 24 hodín sa PRICELESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005581 (low) do $ 0.0007611 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PRICELESS zmenilo o -1.92% za poslednú hodinu a o -30.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.10K.

priceless (PRICELESS) informácie o trhu

--
----

$ 57.10K
$ 57.10K$ 57.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia priceless je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.10K. Počet coinov v obehu PRICELESS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien priceless v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0005581
$ 0.0005581$ 0.0005581
24 hod Low
$ 0.0007611
$ 0.0007611$ 0.0007611
24 hod High

$ 0.0005581
$ 0.0005581$ 0.0005581

$ 0.0007611
$ 0.0007611$ 0.0007611

--
----

--
----

-1.92%

+14.29%

-30.90%

-30.90%

priceless (PRICELESS) história cien USD

Sledujte zmeny cien priceless za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000087786+14.29%
30 dní$ -0.0247969-97.25%
60 dní$ -0.0002979-29.79%
90 dní$ -0.0002979-29.79%
priceless dnešná zmena ceny

Dnes PRICELESS zaznamenal zmenu o $ +0.000087786 (+14.29%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

priceless zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0247969 (-97.25%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

priceless zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PRICELESS zmenu o $ -0.0002979 (-29.79%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

priceless zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0002979 (-29.79%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby priceless (PRICELESS)?

Pozrite si pricelessstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre priceless

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby priceless, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny priceless?

Several key factors influence PRICELESS token prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation affect price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement drive buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration increase token value.

Regulatory News: Government policies and legal developments impact investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trading decisions.

Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often influence smaller tokens.

Project Development: Updates, roadmap progress, and team announcements affect investor confidence.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu priceless?

People want to know PRICELESS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and time their transactions effectively in the fast-moving crypto market.

Cenové predikcie pre priceless

Cenová predikcia priceless (PRICELESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PRICELESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia priceless (PRICELESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena priceless mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne priceless v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PRICELESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na priceless Cenové predikcie.

O priceless

PRICELESS is a digital asset designed to serve as a medium of exchange within a specific ecosystem. It operates on a decentralized platform, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. The primary role of PRICELESS is to enable seamless transactions, ensuring secure and efficient transfer of value within its network. It employs a consensus mechanism, which is widely known and accepted, to validate transactions and maintain the integrity of the network. The issuance model of PRICELESS is predetermined and transparent, avoiding any unexpected inflation or deflation. Typical uses of PRICELESS include payments for services within its ecosystem, incentivizing network participation, and as a store of value.

Ako nakupovať a investovať priceless

Ste pripravení začať s priceless? Nákup PRICELESS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom priceless. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu priceless (PRICELESS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a priceless sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť priceless (PRICELESS)

Čo môžete urobiť s priceless

Vlastníctvo priceless vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup priceless (PRICELESS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je priceless (PRICELESS)

PRICELESS is a community-driven memecoin built on the “priceless/ironic” theme, using CZ and Binance contexts and a contrast with USELESS to spark discussion.

priceless Zdroj

Pre hlbšie pochopenie priceless zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o priceless

Akú hodnotu bude mať 1 priceless v roku 2030?
Ak by hodnota priceless rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do priceless podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:27 (UTC+8)

priceless (PRICELESS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o priceless

PRICELESS USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície PRICELESS s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s PRICELESS USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s priceless (PRICELESS) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem priceless a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
PRICELESS/USDT
$0.0007021
$0.0007021$0.0007021
+14.34%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$23.34
$0.00006948
$0.009729
$0.18876
$0.000010347
$0.02246
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

1 PRICELESS = 0.0007021 USD