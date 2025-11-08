Aktuálna dnešná cena PEPECASH je 0.00000000893USD. Trhová kapitalizácia PECH je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PECH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PEPECASH je 0.00000000893USD. Trhová kapitalizácia PECH je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PECH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PEPECASH (PECH) je $ 0.00000000893, s 1.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PECH na USD konverzný kurz je $ 0.00000000893 za PECH.
PEPECASH sa v súčasnosti radí na #4249 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 PECH. Počas posledných 24 hodín sa PECHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000081 (low) do $ 0.00000000999 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000000107956974447, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000000136555085.
V krátkodobom vývoji sa PECH zmenilo o +1.24% za poslednú hodinu a o +208.99% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 25.85K.
PEPECASH (PECH) informácie o trhu
No.4249
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 25.85K
$ 25.85K$ 25.85K
$ 893.00K
$ 893.00K$ 893.00K
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000
0.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia PEPECASH je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 25.85K. Počet coinov v obehu PECH je 0.00, pričom celková zásoba je 100000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 893.00K.
História cien PEPECASH v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000000081
$ 0.0000000081$ 0.0000000081
24 hod Low
$ 0.00000000999
$ 0.00000000999$ 0.00000000999
24 hod High
$ 0.0000000081
$ 0.0000000081$ 0.0000000081
$ 0.00000000999
$ 0.00000000999$ 0.00000000999
$ 0.000000107956974447
$ 0.000000107956974447$ 0.000000107956974447
$ 0.00000000136555085
$ 0.00000000136555085$ 0.00000000136555085
+1.24%
+1.01%
+208.99%
+208.99%
PEPECASH (PECH) história cien USD
Sledujte zmeny cien PEPECASH za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000000000892
+1.01%
30 dní
$ +0.00000000585
+189.93%
60 dní
$ -0.00000001107
-55.35%
90 dní
$ -0.00000003607
-80.16%
PEPECASH dnešná zmena ceny
Dnes PECH zaznamenal zmenu o $ +0.0000000000892 (+1.01%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PEPECASH zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00000000585 (+189.93%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PEPECASH zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PECH zmenu o $ -0.00000001107 (-55.35%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PEPECASH zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00000003607 (-80.16%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PEPECASH (PECH)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PEPECASH, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PEPECASH?
PEPECASH (PECH) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Limited token supply and trading volume directly affect price movements.
Community Activity: Active community engagement and social media buzz drive interest and adoption.
Meme Culture: As a meme-based token, viral trends and internet culture heavily influence its value.
Exchange Listings: New exchange listings increase accessibility and trading volume.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.
Bitcoin Correlation: PECH often follows Bitcoin and major altcoin price patterns.
Utility and Use Cases: Real-world applications and platform integrations impact long-term value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PEPECASH?
People want to know PEPECASH (PECH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. As a cryptocurrency tied to the Pepe meme culture, PECH attracts traders seeking profit opportunities from price volatility.
Cenové predikcie pre PEPECASH
Cenová predikcia PEPECASH (PECH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PECH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PEPECASH (PECH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PEPECASH mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PEPECASH v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PECH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PEPECASH Cenové predikcie.
O PEPECASH
PECH is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. PECH uses a proof-of-stake consensus model, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, providing users with a secure, private, and efficient means of transferring value. It is important to note that PECH's emphasis on privacy does not encourage illicit activities but rather aims to protect users' data and transaction details from potential breaches and misuse.
Ako nakupovať a investovať PEPECASH
Ste pripravení začať s PEPECASH? Nákup PECH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PEPECASH. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PEPECASH (PECH) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PEPECASH sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PEPECASH
Vlastníctvo PEPECASH vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je PEPECASH (PECH)
PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.
PEPECASH Zdroj
Pre hlbšie pochopenie PEPECASH zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota PEPECASH rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PEPECASH podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPEPECASH?
Dnešná cena PEPECASH je $ 0.00000000893. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PEPECASH stále dobrou investíciou?
PEPECASH zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PECH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PEPECASH?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PEPECASH v hodnote $ 25.85K.
Aká je aktuálna cena PEPECASH?
Živá cena PECH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PEPECASH vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PECH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PEPECASH?
Cenu PECH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,200.35
+2.38%
ETH
3,439.37
+4.30%
SOL
163.99
+5.52%
COAI
1.213
+11.00%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PECH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PECH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PEPECASH pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PEPECASH v tomto roku?
Cena PEPECASH by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PEPECASH (PECH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:33 (UTC+8)
PEPECASH (PECH) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.