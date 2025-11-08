BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena PEPECASH je 0.00000000893USD. Trhová kapitalizácia PECH je 0USD. Sledujte aktualizácie cien PECH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

PEPECASH (PECH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:33 (UTC+8)

Dnešná cena PEPECASH

Aktuálna dnešná cena PEPECASH (PECH) je $ 0.00000000893, s 1.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PECH na USD konverzný kurz je $ 0.00000000893 za PECH.

PEPECASH sa v súčasnosti radí na #4249 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 PECH. Počas posledných 24 hodín sa PECHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000081 (low) do $ 0.00000000999 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000000107956974447, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000000136555085.

V krátkodobom vývoji sa PECH zmenilo o +1.24% za poslednú hodinu a o +208.99% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 25.85K.

PEPECASH (PECH) informácie o trhu

+1.24%

+1.01%

+208.99%

+208.99%

PEPECASH (PECH) história cien USD

Sledujte zmeny cien PEPECASH za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000000000892+1.01%
30 dní$ +0.00000000585+189.93%
60 dní$ -0.00000001107-55.35%
90 dní$ -0.00000003607-80.16%
PEPECASH dnešná zmena ceny

Dnes PECH zaznamenal zmenu o $ +0.0000000000892 (+1.01%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PEPECASH zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00000000585 (+189.93%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PEPECASH zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PECH zmenu o $ -0.00000001107 (-55.35%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PEPECASH zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00000003607 (-80.16%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PEPECASH (PECH)?

Pozrite si PEPECASHstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PEPECASH

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PEPECASH, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PEPECASH?

PEPECASH (PECH) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact PECH pricing.

Supply and Demand: Limited token supply and trading volume directly affect price movements.

Community Activity: Active community engagement and social media buzz drive interest and adoption.

Meme Culture: As a meme-based token, viral trends and internet culture heavily influence its value.

Exchange Listings: New exchange listings increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor confidence.

Bitcoin Correlation: PECH often follows Bitcoin and major altcoin price patterns.

Utility and Use Cases: Real-world applications and platform integrations impact long-term value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PEPECASH?

People want to know PEPECASH (PECH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. As a cryptocurrency tied to the Pepe meme culture, PECH attracts traders seeking profit opportunities from price volatility.

Cenové predikcie pre PEPECASH

Cenová predikcia PEPECASH (PECH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PECH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PEPECASH (PECH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PEPECASH mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PEPECASH v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PECH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PEPECASH Cenové predikcie.

O PEPECASH

PECH is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. PECH uses a proof-of-stake consensus model, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This crypto asset is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, providing users with a secure, private, and efficient means of transferring value. It is important to note that PECH's emphasis on privacy does not encourage illicit activities but rather aims to protect users' data and transaction details from potential breaches and misuse.

Ako nakupovať a investovať PEPECASH

Ste pripravení začať s PEPECASH? Nákup PECH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PEPECASH. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PEPECASH (PECH) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PEPECASH sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť PEPECASH (PECH)

Čo môžete urobiť s PEPECASH

Vlastníctvo PEPECASH vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup PEPECASH (PECH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je PEPECASH (PECH)

PEPECASH is a meme coin built on the Binance Smart Chain (BSC), inspired by internet meme culture and the dream of becoming as iconic as the original PEPE coin. It wasn’t created with venture capital or speculative trading in mind, but rather with a simple idea: “Let’s give it a try.” Meme coins have gained traction in the crypto space by blending investment with entertainment and strong community engagement. PEPECASH embodies this spirit of marketability, where value is not dictated by traditional metrics but by collective belief. One person saying “PEPECASH is worth $1” may not matter—but when tens of thousands, or even millions, echo the same message, the market starts to listen. PEPECASH seeks to harness this community-driven momentum, aiming to transform enthusiasm into real market presence. It's not just a coin—it’s a movement shaped by culture, belief, and shared vision.

PEPECASH Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PEPECASH zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna PEPECASH webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PEPECASH

Akú hodnotu bude mať 1 PEPECASH v roku 2030?
Ak by hodnota PEPECASH rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PEPECASH podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:56:33 (UTC+8)

PEPECASH (PECH) dôležité aktualizácie v odvetví

Top správy

Pozrite si viac informácií o PEPECASH

PECH USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície PECH s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s PECH USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s PEPECASH (PECH) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem PEPECASH a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
PECH/USDT
$0.00000000892
$0.00000000892$0.00000000892
+0.90%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

