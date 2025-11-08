BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Overlay Protocol je 0.06358USD. Trhová kapitalizácia OVL je 693,869.6988247317964USD. Sledujte aktualizácie cien OVL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Overlay Protocol Logo

Overlay Protocol kurz (OVL)

1 OVL na USD aktuálnu cenu:

$0.06357
+4.86%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:57 (UTC+8)

Dnešná cena Overlay Protocol

Aktuálna dnešná cena Overlay Protocol (OVL) je $ 0.06358, s 4.86% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OVL na USD konverzný kurz je $ 0.06358 za OVL.

Overlay Protocol sa v súčasnosti radí na #2042 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 693.87K, pričom počet coinov v obehu je 10.91M OVL. Počas posledných 24 hodín sa OVLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05776 (low) do $ 0.06423 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.7841389069548613, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.10678946055291266.

V krátkodobom vývoji sa OVL zmenilo o +0.04% za poslednú hodinu a o -6.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 67.65K.

Overlay Protocol (OVL) informácie o trhu

No.2042

$ 693.87K
$ 67.65K
$ 6.36M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Overlay Protocol je $ 693.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 67.65K. Počet coinov v obehu OVL je 10.91M, pričom celková zásoba je 88871915.39447941. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.36M.

História cien Overlay Protocol v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05776
24 hod Low
$ 0.06423
24 hod High

$ 0.05776
$ 0.06423
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
+0.04%

+4.86%

-6.50%

-6.50%

Overlay Protocol (OVL) história cien USD

Sledujte zmeny cien Overlay Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0029463+4.86%
30 dní$ -0.07622-54.53%
60 dní$ -0.06222-49.46%
90 dní$ -0.10642-62.60%
Overlay Protocol dnešná zmena ceny

Dnes OVL zaznamenal zmenu o $ +0.0029463 (+4.86%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Overlay Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.07622 (-54.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Overlay Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OVL zmenu o $ -0.06222 (-49.46%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Overlay Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.10642 (-62.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Overlay Protocol (OVL)?

Pozrite si Overlay Protocolstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Overlay Protocol

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Overlay Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Overlay Protocol?

Several key factors influence Overlay Protocol (OVL) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact OVL pricing.

Protocol Adoption: Increased usage of Overlay's synthetic asset trading platform drives token demand.

Trading Volume: Higher activity on the protocol creates more utility for OVL tokens.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Overlay Protocol?

People want to know Overlay Protocol (OVL) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment analysis. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help identify market trends and potential entry/exit points.

Cenové predikcie pre Overlay Protocol

Cenová predikcia Overlay Protocol (OVL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OVL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Overlay Protocol (OVL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Overlay Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Overlay Protocol

Overlay Protocol (OVL) is a decentralized financial (DeFi) protocol that operates on the Ethereum blockchain. It allows users to speculate on the price movements of any public data feed without the need for an opposing party. This is achieved by using a unique mechanism that mints and burns its native OVL token in response to the price feed's movement. The protocol's primary use case is to enable a permissionless and limitless market where users can create and trade synthetic assets derived from any data source. OVL's design aims to provide a new form of speculation market that is not limited by liquidity, slippage, or the traditional constraints of binary options.

Ako nakupovať a investovať Overlay Protocol

Čo je Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Overlay Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Overlay Protocol webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Overlay Protocol

Akú hodnotu bude mať 1 Overlay Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Overlay Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Overlay Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:57 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

