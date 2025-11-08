Aktuálna dnešná cena Overlay Protocol je 0.06358USD. Trhová kapitalizácia OVL je 693,869.6988247317964USD. Sledujte aktualizácie cien OVL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Overlay Protocol je 0.06358USD. Trhová kapitalizácia OVL je 693,869.6988247317964USD. Sledujte aktualizácie cien OVL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Overlay Protocol (OVL) je $ 0.06358, s 4.86% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OVL na USD konverzný kurz je $ 0.06358 za OVL.
Overlay Protocol sa v súčasnosti radí na #2042 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 693.87K, pričom počet coinov v obehu je 10.91M OVL. Počas posledných 24 hodín sa OVLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05776 (low) do $ 0.06423 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.7841389069548613, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.10678946055291266.
V krátkodobom vývoji sa OVL zmenilo o +0.04% za poslednú hodinu a o -6.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 67.65K.
Overlay Protocol (OVL) informácie o trhu
No.2042
$ 693.87K
$ 67.65K
$ 6.36M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Overlay Protocol je $ 693.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 67.65K. Počet coinov v obehu OVL je 10.91M, pričom celková zásoba je 88871915.39447941. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.36M.
História cien Overlay Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05776
24 hod Low
$ 0.06423
24 hod High
$ 0.05776
$ 0.06423
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
+0.04%
+4.86%
-6.50%
-6.50%
Overlay Protocol (OVL) história cien USD
Sledujte zmeny cien Overlay Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0029463
+4.86%
30 dní
$ -0.07622
-54.53%
60 dní
$ -0.06222
-49.46%
90 dní
$ -0.10642
-62.60%
Overlay Protocol dnešná zmena ceny
Dnes OVL zaznamenal zmenu o $ +0.0029463 (+4.86%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Overlay Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.07622 (-54.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Overlay Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal OVL zmenu o $ -0.06222 (-49.46%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Overlay Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.10642 (-62.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Overlay Protocol?
Several key factors influence Overlay Protocol (OVL) token prices:
Trading Volume: Higher activity on the protocol creates more utility for OVL tokens.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Overlay Protocol?
People want to know Overlay Protocol (OVL) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment analysis. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help identify market trends and potential entry/exit points.
Cenové predikcie pre Overlay Protocol
Cenová predikcia Overlay Protocol (OVL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OVL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Overlay Protocol (OVL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Overlay Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O Overlay Protocol
Overlay Protocol (OVL) is a decentralized financial (DeFi) protocol that operates on the Ethereum blockchain. It allows users to speculate on the price movements of any public data feed without the need for an opposing party. This is achieved by using a unique mechanism that mints and burns its native OVL token in response to the price feed's movement. The protocol's primary use case is to enable a permissionless and limitless market where users can create and trade synthetic assets derived from any data source. OVL's design aims to provide a new form of speculation market that is not limited by liquidity, slippage, or the traditional constraints of binary options.
Čo je Overlay Protocol (OVL)
Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.
Overlay Protocol Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Overlay Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Overlay Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 Overlay Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Overlay Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Overlay Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOverlay Protocol?
Dnešná cena Overlay Protocol je $ 0.06358. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Overlay Protocol stále dobrou investíciou?
Overlay Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OVL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Overlay Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Overlay Protocol v hodnote $ 67.65K.
Aká je aktuálna cena Overlay Protocol?
Živá cena OVL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Overlay Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OVL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Overlay Protocol?
Cenu OVL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,206.03
+2.38%
ETH
3,439.14
+4.29%
SOL
163.98
+5.51%
COAI
1.2158
+11.26%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena Overlay Protocol v tomto roku?
Cena Overlay Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Overlay Protocol (OVL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:55:57 (UTC+8)
Overlay Protocol (OVL) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.