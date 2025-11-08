Aktuálna dnešná cena NTHChain je 0.0281USD. Trhová kapitalizácia NTH je --USD. Sledujte aktualizácie cien NTH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena NTHChain je 0.0281USD. Trhová kapitalizácia NTH je --USD. Sledujte aktualizácie cien NTH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena NTHChain (NTH) je $ 0.0281, s 4.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NTH na USD konverzný kurz je $ 0.0281 za NTH.
NTHChain sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NTH. Počas posledných 24 hodín sa NTHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.014 (low) do $ 0.0281 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa NTH zmenilo o +3.69% za poslednú hodinu a o -53.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 65.88K.
NTHChain (NTH) informácie o trhu
--
----
$ 65.88K
$ 65.88K$ 65.88K
$ 28.10M
$ 28.10M$ 28.10M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia NTHChain je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 65.88K. Počet coinov v obehu NTH je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 28.10M.
História cien NTHChain v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
24 hod Low
$ 0.0281
$ 0.0281$ 0.0281
24 hod High
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
$ 0.0281
$ 0.0281$ 0.0281
--
----
--
----
+3.69%
+4.10%
-53.94%
-53.94%
NTHChain (NTH) história cien USD
Sledujte zmeny cien NTHChain za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.001099
+4.10%
30 dní
$ -0.0117
-29.40%
60 dní
$ -0.0682
-70.83%
90 dní
$ -0.0319
-53.17%
NTHChain dnešná zmena ceny
Dnes NTH zaznamenal zmenu o $ +0.001099 (+4.10%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
NTHChain zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0117 (-29.40%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
NTHChain zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NTH zmenu o $ -0.0682 (-70.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
NTHChain zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0319 (-53.17%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NTHChain (NTH)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NTHChain, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny NTHChain?
Several key factors influence NTHChain (NTH) prices:
People want to know NTHChain (NTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment value in real-time.
Cenové predikcie pre NTHChain
Cenová predikcia NTHChain (NTH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NTH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia NTHChain (NTH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena NTHChain mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NTHChain v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NTH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NTHChain Cenové predikcie.
O NTHChain
NTH is a crypto asset that operates on a decentralized platform, providing a range of financial services to its users. The primary purpose of NTH is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets across the network swiftly and securely. It uses a consensus mechanism that is designed to ensure the integrity and security of transactions, while also maintaining the scalability of the network. NTH's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system at a predictable rate. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, where it plays a crucial role in enabling seamless financial transactions.
NTH is a crypto asset that operates on a decentralized platform, providing a range of financial services to its users. The primary purpose of NTH is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets across the network swiftly and securely. It uses a consensus mechanism that is designed to ensure the integrity and security of transactions, while also maintaining the scalability of the network. NTH's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system at a predictable rate. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, where it plays a crucial role in enabling seamless financial transactions.
Ako nakupovať a investovať NTHChain
Ste pripravení začať s NTHChain? Nákup NTH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom NTHChain. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu NTHChain (NTH) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a NTHChain sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s NTHChain
Vlastníctvo NTHChain vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je NTHChain (NTH)
NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.
NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.
NTHChain Zdroj
Pre hlbšie pochopenie NTHChain zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota NTHChain rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NTHChain podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíNTHChain?
Dnešná cena NTHChain je $ 0.0281. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je NTHChain stále dobrou investíciou?
NTHChain zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do NTH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s NTHChain?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo NTHChain v hodnote $ 65.88K.
Aká je aktuálna cena NTHChain?
Živá cena NTH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu NTHChain vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena NTH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu NTHChain?
Cenu NTH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,228.81
+2.40%
ETH
3,440.53
+4.33%
SOL
163.95
+5.49%
COAI
1.21
+10.73%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre NTH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár NTH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena NTHChain pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena NTHChain v tomto roku?
Cena NTHChain by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu NTHChain (NTH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:56 (UTC+8)
NTHChain (NTH) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.