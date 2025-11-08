BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena NTHChain je 0.0281USD. Trhová kapitalizácia NTH je --USD. Sledujte aktualizácie cien NTH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o NTH

NTH informácie o cene

Čo je NTH

NTH biela kniha

NTH oficiálna webová stránka

NTH tokenomika

NTH predpoveď cien

NTH história

NTH Sprievodca nákupom

NTH-na-fiat prevodník mien

NTHChain Logo

NTHChain kurz (NTH)

1 NTH na USD aktuálnu cenu:

$0.0279
$0.0279$0.0279
+4.10%1D
USD
NTHChain (NTH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:56 (UTC+8)

Dnešná cena NTHChain

Aktuálna dnešná cena NTHChain (NTH) je $ 0.0281, s 4.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NTH na USD konverzný kurz je $ 0.0281 za NTH.

NTHChain sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- NTH. Počas posledných 24 hodín sa NTHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.014 (low) do $ 0.0281 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa NTH zmenilo o +3.69% za poslednú hodinu a o -53.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 65.88K.

NTHChain (NTH) informácie o trhu

$ 65.88K
$ 65.88K$ 65.88K

$ 28.10M
$ 28.10M$ 28.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia NTHChain je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 65.88K. Počet coinov v obehu NTH je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 28.10M.

História cien NTHChain v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
$ 0.0281
$ 0.0281$ 0.0281
24 hod High

$ 0.0281
$ 0.0281$ 0.0281

+3.69%

+4.10%

-53.94%

-53.94%

NTHChain (NTH) história cien USD

Sledujte zmeny cien NTHChain za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.001099+4.10%
30 dní$ -0.0117-29.40%
60 dní$ -0.0682-70.83%
90 dní$ -0.0319-53.17%
NTHChain dnešná zmena ceny

Dnes NTH zaznamenal zmenu o $ +0.001099 (+4.10%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

NTHChain zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0117 (-29.40%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

NTHChain zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NTH zmenu o $ -0.0682 (-70.83%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

NTHChain zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0319 (-53.17%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NTHChain (NTH)?

Pozrite si NTHChainstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre NTHChain

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NTHChain, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny NTHChain?

Several key factors influence NTHChain (NTH) prices:

Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence directly impact NTH valuations.

Adoption rate - Increased usage of NTHChain's blockchain platform drives demand and price appreciation.

Technology developments - Platform upgrades, new features, and technical improvements affect investor interest.

Trading volume - Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Regulatory news - Government policies and crypto regulations create market volatility.

Partnership announcements - Strategic alliances and integrations boost market confidence.

Supply dynamics - Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence scarcity.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu NTHChain?

People want to know NTHChain (NTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on their investment value in real-time.

Cenové predikcie pre NTHChain

Cenová predikcia NTHChain (NTH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NTH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia NTHChain (NTH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena NTHChain mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NTHChain v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NTH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NTHChain Cenové predikcie.

O NTHChain

NTH is a crypto asset that operates on a decentralized platform, providing a range of financial services to its users. The primary purpose of NTH is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets across the network swiftly and securely. It uses a consensus mechanism that is designed to ensure the integrity and security of transactions, while also maintaining the scalability of the network. NTH's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the system at a predictable rate. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, where it plays a crucial role in enabling seamless financial transactions.

Ako nakupovať a investovať NTHChain

Ste pripravení začať s NTHChain? Nákup NTH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom NTHChain. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu NTHChain (NTH) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a NTHChain sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť NTHChain (NTH)

Čo môžete urobiť s NTHChain

Vlastníctvo NTHChain vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup NTHChain (NTH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je NTHChain (NTH)

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

NTHChain Zdroj

Pre hlbšie pochopenie NTHChain zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna NTHChain webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o NTHChain

Akú hodnotu bude mať 1 NTHChain v roku 2030?
Ak by hodnota NTHChain rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NTHChain podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:53:56 (UTC+8)

NTHChain (NTH) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o NTHChain

NTH USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície NTH s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s NTH USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s NTHChain (NTH) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem NTHChain a obchodujte priamo.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

