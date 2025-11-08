BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena MTP je 0.0006497USD. Trhová kapitalizácia MTP je 571,736USD. Sledujte aktualizácie cien MTP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 MTP na USD aktuálnu cenu:

$0.0006497
$0.0006497
+4.45%1D
USD
MTP (MTP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:09 (UTC+8)

Dnešná cena MTP

Aktuálna dnešná cena MTP (MTP) je $ 0.0006497, s 4.45% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MTP na USD konverzný kurz je $ 0.0006497 za MTP.

MTP sa v súčasnosti radí na #2390 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 571.74K, pričom počet coinov v obehu je 880.00M MTP. Počas posledných 24 hodín sa MTPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0006115 (low) do $ 0.0006866 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.05713413468944079, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000592581178461329.

V krátkodobom vývoji sa MTP zmenilo o +3.43% za poslednú hodinu a o -13.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 62.79K.

MTP (MTP) informácie o trhu

No.2390

$ 571.74K
$ 571.74K

$ 62.79K
$ 62.79K

$ 649.70K
$ 649.70K

880.00M
880.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

88.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia MTP je $ 571.74K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 62.79K. Počet coinov v obehu MTP je 880.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 649.70K.

História cien MTP v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0006115
$ 0.0006115
24 hod Low
$ 0.0006866
$ 0.0006866
24 hod High

$ 0.0006115
$ 0.0006115

$ 0.0006866
$ 0.0006866

$ 0.05713413468944079
$ 0.05713413468944079

$ 0.000592581178461329
$ 0.000592581178461329

+3.43%

+4.45%

-13.23%

-13.23%

MTP (MTP) história cien USD

Sledujte zmeny cien MTP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00002768+4.45%
30 dní$ -0.0012882-66.48%
60 dní$ -0.0248703-97.46%
90 dní$ -0.0093503-93.51%
MTP dnešná zmena ceny

Dnes MTP zaznamenal zmenu o $ +0.00002768 (+4.45%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MTP zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0012882 (-66.48%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MTP zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MTP zmenu o $ -0.0248703 (-97.46%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MTP zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0093503 (-93.51%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MTP (MTP)?

Pozrite si MTPstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre MTP

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MTP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny MTP?

Several key factors influence MTP token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MTP valuations.

Supply & Demand: Token circulation, staking rates, and trading volume directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive long-term value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor perception.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MTP?

People want to know MTP price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential opportunities in the cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre MTP

Cenová predikcia MTP (MTP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MTP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MTP (MTP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MTP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MTP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MTP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MTP Cenové predikcie.

O MTP

Metamorphosis (MTP) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work consensus mechanism. It is designed to be a privacy-focused digital asset, with the primary goal of providing secure, private, and untraceable transactions. MTP achieves this through the implementation of the Zerocoin protocol, which allows users to convert non-anonymous coins into anonymous ones. The asset also utilizes the Merkle Tree Proof algorithm to ensure that transactions are both secure and efficient. Typical uses for MTP include private peer-to-peer transactions and as a privacy layer for other digital assets. The supply model for MTP is capped, with a finite number of coins to be issued.

Ako nakupovať a investovať MTP

Ste pripravení začať s MTP? Nákup MTP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MTP. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MTP (MTP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 880.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MTP sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť MTP (MTP)

Čo môžete urobiť s MTP

Vlastníctvo MTP vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup MTP (MTP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je MTP (MTP)

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

MTP Zdroj

Pre hlbšie pochopenie MTP zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MTP

Akú hodnotu bude mať 1 MTP v roku 2030?
Ak by hodnota MTP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MTP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:09 (UTC+8)

MTP (MTP) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o MTP

$0.0006497
$0.0006497
