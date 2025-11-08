Aktuálna dnešná cena MTP je 0.0006497USD. Trhová kapitalizácia MTP je 571,736USD. Sledujte aktualizácie cien MTP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MTP je 0.0006497USD. Trhová kapitalizácia MTP je 571,736USD. Sledujte aktualizácie cien MTP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena MTP (MTP) je $ 0.0006497, s 4.45% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MTP na USD konverzný kurz je $ 0.0006497 za MTP.
MTP sa v súčasnosti radí na #2390 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 571.74K, pričom počet coinov v obehu je 880.00M MTP. Počas posledných 24 hodín sa MTPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0006115 (low) do $ 0.0006866 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.05713413468944079, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000592581178461329.
V krátkodobom vývoji sa MTP zmenilo o +3.43% za poslednú hodinu a o -13.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 62.79K.
MTP (MTP) informácie o trhu
No.2390
$ 571.74K
$ 62.79K
$ 649.70K
880.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
88.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia MTP je $ 571.74K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 62.79K. Počet coinov v obehu MTP je 880.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 649.70K.
História cien MTP v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0006115
24 hod Low
$ 0.0006866
24 hod High
$ 0.0006115
$ 0.0006866
$ 0.05713413468944079
$ 0.000592581178461329
+3.43%
+4.45%
-13.23%
-13.23%
MTP (MTP) história cien USD
Sledujte zmeny cien MTP za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00002768
+4.45%
30 dní
$ -0.0012882
-66.48%
60 dní
$ -0.0248703
-97.46%
90 dní
$ -0.0093503
-93.51%
MTP dnešná zmena ceny
Dnes MTP zaznamenal zmenu o $ +0.00002768 (+4.45%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MTP zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0012882 (-66.48%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MTP zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MTP zmenu o $ -0.0248703 (-97.46%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MTP zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0093503 (-93.51%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MTP (MTP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MTP, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform growth, and ecosystem development drive long-term value.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.
Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.
Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence investor perception.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MTP?
People want to know MTP price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to buy low or sell high. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic moves. Price monitoring helps identify trends, volatility patterns, and potential opportunities in the cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre MTP
Cenová predikcia MTP (MTP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MTP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MTP (MTP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MTP mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MTP v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MTP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MTP Cenové predikcie.
O MTP
Metamorphosis (MTP) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work consensus mechanism. It is designed to be a privacy-focused digital asset, with the primary goal of providing secure, private, and untraceable transactions. MTP achieves this through the implementation of the Zerocoin protocol, which allows users to convert non-anonymous coins into anonymous ones. The asset also utilizes the Merkle Tree Proof algorithm to ensure that transactions are both secure and efficient. Typical uses for MTP include private peer-to-peer transactions and as a privacy layer for other digital assets. The supply model for MTP is capped, with a finite number of coins to be issued.
Ako nakupovať a investovať MTP
Čo je MTP (MTP)
Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.
MTP Zdroj
Pre hlbšie pochopenie MTP zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota MTP rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MTP podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMTP?
Dnešná cena MTP je $ 0.0006497. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MTP stále dobrou investíciou?
MTP zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MTP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MTP?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MTP v hodnote $ 62.79K.
Aká je aktuálna cena MTP?
Živá cena MTP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MTP vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MTP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MTP?
Cenu MTP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Zvýši sa cena MTP v tomto roku?
Cena MTP by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MTP (MTP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:09 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.