Aktuálna dnešná cena Mitosis je 0.09163USD. Trhová kapitalizácia MITO je 17,984,502.50366USD. Sledujte aktualizácie cien MITO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Mitosis je 0.09163USD. Trhová kapitalizácia MITO je 17,984,502.50366USD. Sledujte aktualizácie cien MITO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Mitosis Logo

Mitosis kurz (MITO)

1 MITO na USD aktuálnu cenu:

$0.09202
+5.41%1D
USD
Mitosis (MITO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:16 (UTC+8)

Dnešná cena Mitosis

Aktuálna dnešná cena Mitosis (MITO) je $ 0.09163, s 5.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MITO na USD konverzný kurz je $ 0.09163 za MITO.

Mitosis sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 17.98M, pričom počet coinov v obehu je 196.27M MITO. Počas posledných 24 hodín sa MITOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08268 (low) do $ 0.09275 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MITO zmenilo o +0.05% za poslednú hodinu a o -6.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 125.59K.

Mitosis (MITO) informácie o trhu

$ 17.98M
$ 125.59K
$ 91.63M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Mitosis je $ 17.98M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 125.59K. Počet coinov v obehu MITO je 196.27M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 91.63M.

História cien Mitosis v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08268
24 hod Low
$ 0.09275
24 hod High

$ 0.08268
$ 0.09275
--
--
+0.05%

+5.41%

-6.38%

-6.38%

Mitosis (MITO) história cien USD

Sledujte zmeny cien Mitosis za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0047228+5.41%
30 dní$ -0.08439-47.95%
60 dní$ -0.12679-58.05%
90 dní$ +0.08163+816.30%
Mitosis dnešná zmena ceny

Dnes MITO zaznamenal zmenu o $ +0.0047228 (+5.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Mitosis zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08439 (-47.95%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Mitosis zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MITO zmenu o $ -0.12679 (-58.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Mitosis zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.08163 (+816.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Mitosis (MITO)?

Pozrite si Mitosisstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Mitosis

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Mitosis, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Mitosis?

Several factors influence Mitosis (MITO) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MITO's value.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and ecosystem growth influence investor interest.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MITO often follows Bitcoin's price movements.

Community Activity: Social media buzz, developer activity, and user adoption drive demand.

Exchange Listings: New exchange availability increases liquidity and accessibility.

These factors interact to create MITO's price movements in the volatile crypto market.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Mitosis?

People want to know Mitosis (MITO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors manage risk and timing.

Cenové predikcie pre Mitosis

Cenová predikcia Mitosis (MITO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MITO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mitosis (MITO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Mitosis mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mitosis v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MITO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mitosis Cenové predikcie.

O Mitosis

MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.

Ako nakupovať a investovať Mitosis

Ste pripravení začať s Mitosis? Nákup MITO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Mitosis. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Mitosis (MITO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 196.27M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Mitosis sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Mitosis zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Mitosis webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mitosis

Akú hodnotu bude mať 1 Mitosis v roku 2030?
Ak by hodnota Mitosis rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mitosis podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:16 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

