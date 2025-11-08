Aktuálna dnešná cena Mitosis je 0.09163USD. Trhová kapitalizácia MITO je 17,984,502.50366USD. Sledujte aktualizácie cien MITO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Mitosis je 0.09163USD. Trhová kapitalizácia MITO je 17,984,502.50366USD. Sledujte aktualizácie cien MITO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Mitosis (MITO) je $ 0.09163, s 5.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MITO na USD konverzný kurz je $ 0.09163 za MITO.
Mitosis sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 17.98M, pričom počet coinov v obehu je 196.27M MITO. Počas posledných 24 hodín sa MITOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08268 (low) do $ 0.09275 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa MITO zmenilo o +0.05% za poslednú hodinu a o -6.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 125.59K.
Mitosis (MITO) informácie o trhu
$ 17.98M
$ 17.98M$ 17.98M
$ 125.59K
$ 125.59K$ 125.59K
$ 91.63M
$ 91.63M$ 91.63M
196.27M
196.27M 196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
19.62%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Mitosis je $ 17.98M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 125.59K. Počet coinov v obehu MITO je 196.27M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 91.63M.
História cien Mitosis v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08268
$ 0.08268$ 0.08268
24 hod Low
$ 0.09275
$ 0.09275$ 0.09275
24 hod High
$ 0.08268
$ 0.08268$ 0.08268
$ 0.09275
$ 0.09275$ 0.09275
--
----
--
----
+0.05%
+5.41%
-6.38%
-6.38%
Mitosis (MITO) história cien USD
Sledujte zmeny cien Mitosis za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0047228
+5.41%
30 dní
$ -0.08439
-47.95%
60 dní
$ -0.12679
-58.05%
90 dní
$ +0.08163
+816.30%
Mitosis dnešná zmena ceny
Dnes MITO zaznamenal zmenu o $ +0.0047228 (+5.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Mitosis zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08439 (-47.95%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Mitosis zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MITO zmenu o $ -0.12679 (-58.05%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Mitosis zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.08163 (+816.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Mitosis (MITO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Mitosis, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Mitosis?
Several factors influence Mitosis (MITO) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MITO often follows Bitcoin's price movements.
Community Activity: Social media buzz, developer activity, and user adoption drive demand.
Exchange Listings: New exchange availability increases liquidity and accessibility.
These factors interact to create MITO's price movements in the volatile crypto market.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Mitosis?
People want to know Mitosis (MITO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors manage risk and timing.
Cenové predikcie pre Mitosis
Cenová predikcia Mitosis (MITO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MITO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mitosis (MITO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Mitosis mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Mitosis v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MITO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Mitosis Cenové predikcie.
O Mitosis
MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.
MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.
Ako nakupovať a investovať Mitosis
Ste pripravení začať s Mitosis? Nákup MITO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Mitosis. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Mitosis (MITO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 196.27M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Mitosis sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Mitosis
Vlastníctvo Mitosis vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Mitosis (MITO)
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
Mitosis Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Mitosis zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Mitosis rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mitosis podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMitosis?
Dnešná cena Mitosis je $ 0.09163. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Mitosis stále dobrou investíciou?
Mitosis zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MITO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Mitosis?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Mitosis v hodnote $ 125.59K.
Aká je aktuálna cena Mitosis?
Živá cena MITO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Mitosis vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MITO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Mitosis?
Cenu MITO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,183.5
+2.36%
ETH
3,435.12
+4.17%
SOL
163.48
+5.19%
COAI
1.1884
+8.75%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MITO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MITO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Mitosis pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Mitosis v tomto roku?
Cena Mitosis by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Mitosis (MITO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:50:16 (UTC+8)
Mitosis (MITO) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.