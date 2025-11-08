BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Meta xStock je 612.44USD. Trhová kapitalizácia METAX je 3,674,591.1863455892USD. Sledujte aktualizácie cien METAX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Meta xStock kurz (METAX)

1 METAX na USD aktuálnu cenu:

$612.44
+1.09%1D
Meta xStock (METAX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:34 (UTC+8)

Dnešná cena Meta xStock

Aktuálna dnešná cena Meta xStock (METAX) je $ 612.44, s 1.09% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny METAX na USD konverzný kurz je $ 612.44 za METAX.

Meta xStock sa v súčasnosti radí na #1523 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.67M, pričom počet coinov v obehu je 6.00K METAX. Počas posledných 24 hodín sa METAXobchodovalo v rozmedzí od $ 600.71 (low) do $ 633.07 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1,543.8216023323089, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 618.405530642994.

V krátkodobom vývoji sa METAX zmenilo o +0.67% za poslednú hodinu a o -5.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 82.49K.

Meta xStock (METAX) informácie o trhu

No.1523

$ 3.67M
$ 82.49K
$ 3.67M
6.00K
--
5,999.92029643
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Meta xStock je $ 3.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 82.49K. Počet coinov v obehu METAX je 6.00K, pričom celková zásoba je 5999.92029643. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.67M.

História cien Meta xStock v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 600.71
24 hod Low
$ 633.07
24 hod High

$ 600.71
$ 633.07
$ 1,543.8216023323089
$ 618.405530642994
+0.67%

+1.09%

-5.38%

-5.38%

Meta xStock (METAX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Meta xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +6.6036+1.09%
30 dní$ -104.72-14.61%
60 dní$ -143.01-18.94%
90 dní$ -157.02-20.41%
Meta xStock dnešná zmena ceny

Dnes METAX zaznamenal zmenu o $ +6.6036 (+1.09%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Meta xStock zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -104.72 (-14.61%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Meta xStock zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal METAX zmenu o $ -143.01 (-18.94%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Meta xStock zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -157.02 (-20.41%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Meta xStock (METAX)?

Pozrite si Meta xStockstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Meta xStock

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Meta xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Meta xStock?

Several factors influence Meta xStock (METAX) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in metaverse projects
2. Meta/Facebook's business performance and strategic announcements
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation
4. Regulatory developments affecting digital assets
5. Trading volume and liquidity levels
6. Partnership announcements and platform adoption rates
7. Competition from other metaverse tokens
8. General economic conditions and risk appetite
9. Technical analysis patterns and support/resistance levels
10. Social media buzz and community engagement

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Meta xStock?

People want to know Meta xStock (METAX) price today for several key reasons:

Trading Decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio Tracking: Existing holders monitor their investment value and performance.

Market Analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns.

Investment Timing: Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.

Risk Management: Assessing potential losses or gains for better financial planning.

FOMO/Opportunity: Fear of missing profitable opportunities or catching price dips.

News Impact: Checking how recent developments affect token value in real-time.

Cenové predikcie pre Meta xStock

Cenová predikcia Meta xStock (METAX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena METAX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Meta xStock (METAX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Meta xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Meta xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku METAX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O Meta xStock

METAX is a blockchain-based digital asset designed to facilitate the creation, buying, selling, and trading of unique digital items, known as non-fungible tokens (NFTs). The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism and utilizes smart contracts to ensure the secure and efficient execution of transactions. METAX aims to democratize access to digital assets and foster a decentralized marketplace for NFTs, which can include anything from digital art and music to virtual real estate and digital goods. The token's supply and issuance model is designed to incentivize participation and reward users for contributing to the platform's growth and development.

Ako nakupovať a investovať Meta xStock

Ste pripravení začať s Meta xStock? Nákup METAX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Meta xStock (METAX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 6.00K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Meta xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Meta xStock (METAX)

Čo môžete urobiť s Meta xStock

Vlastníctvo Meta xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Meta xStock (METAX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Meta xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Meta xStock

Akú hodnotu bude mať 1 Meta xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Meta xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Meta xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

