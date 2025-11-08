Aktuálna dnešná cena MultiBank Group je 0.7564USD. Trhová kapitalizácia MBG je --USD. Sledujte aktualizácie cien MBG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MultiBank Group je 0.7564USD. Trhová kapitalizácia MBG je --USD. Sledujte aktualizácie cien MBG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena MultiBank Group (MBG) je $ 0.7564, s 1.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MBG na USD konverzný kurz je $ 0.7564 za MBG.
MultiBank Group sa v súčasnosti radí na #3253 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MBG. Počas posledných 24 hodín sa MBGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.649 (low) do $ 0.8298 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.6915943417368275, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.36701751283509526.
V krátkodobom vývoji sa MBG zmenilo o -0.03% za poslednú hodinu a o +12.79% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 7.29M.
MultiBank Group (MBG) informácie o trhu
No.3253
--
----
$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M
$ 756.40M
$ 756.40M$ 756.40M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia MultiBank Group je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 7.29M. Počet coinov v obehu MBG je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 756.40M.
História cien MultiBank Group v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.649
$ 0.649$ 0.649
24 hod Low
$ 0.8298
$ 0.8298$ 0.8298
24 hod High
$ 0.649
$ 0.649$ 0.649
$ 0.8298
$ 0.8298$ 0.8298
$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526
-0.03%
-1.55%
+12.79%
+12.79%
MultiBank Group (MBG) história cien USD
Sledujte zmeny cien MultiBank Group za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.012
-1.55%
30 dní
$ -0.3357
-30.74%
60 dní
$ -0.7555
-49.98%
90 dní
$ -1.2283
-61.89%
MultiBank Group dnešná zmena ceny
Dnes MBG zaznamenal zmenu o $ -0.012 (-1.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
MultiBank Group zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.3357 (-30.74%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
MultiBank Group zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MBG zmenu o $ -0.7555 (-49.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
MultiBank Group zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -1.2283 (-61.89%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MultiBank Group (MBG)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MultiBank Group, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny MultiBank Group?
Several key factors influence MultiBank Group (MBG) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in the financial services sector 2. Regulatory changes affecting forex and CFD brokers globally 3. Company financial performance, including revenue growth and profit margins 4. Trading volume and client acquisition rates 5. Competitive landscape in online trading platforms 6. Economic conditions in key operating markets 7. Interest rate changes affecting trading activity 8. Geopolitical events impacting financial markets 9. Technology upgrades and platform improvements 10. Compliance costs and regulatory requirements
These factors combine to drive MBG's stock price movements and overall market valuation.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MultiBank Group?
People want to know MultiBank Group (MBG) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps traders assess profitability, manage risk, and execute strategies effectively in the volatile crypto market.
Cenové predikcie pre MultiBank Group
Cenová predikcia MultiBank Group (MBG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MBG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MultiBank Group (MBG) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena MultiBank Group mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MultiBank Group v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MBG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MultiBank Group Cenové predikcie.
O MultiBank Group
Mobilian Coin (MBG) is a cryptocurrency that aims to provide a secure and decentralized method of exchanging value while also being eco-friendly. It operates on a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS) and Proof of Work (PoW) to ensure network security and efficiency. MBG is designed to be used for a variety of purposes within the Mobilian network, including payments, rewards, and as a medium of exchange. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a maximum supply cap and a portion of transaction fees being burned to reduce the circulating supply over time.
Mobilian Coin (MBG) is a cryptocurrency that aims to provide a secure and decentralized method of exchanging value while also being eco-friendly. It operates on a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS) and Proof of Work (PoW) to ensure network security and efficiency. MBG is designed to be used for a variety of purposes within the Mobilian network, including payments, rewards, and as a medium of exchange. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a maximum supply cap and a portion of transaction fees being burned to reduce the circulating supply over time.
Ako nakupovať a investovať MultiBank Group
Ste pripravení začať s MultiBank Group? Nákup MBG na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MultiBank Group. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MultiBank Group (MBG) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MultiBank Group sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s MultiBank Group
Vlastníctvo MultiBank Group vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup MultiBank Group (MBG) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je MultiBank Group (MBG)
MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.
Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.
MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.
Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.
MultiBank Group Zdroj
Pre hlbšie pochopenie MultiBank Group zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MultiBank Group
Akú hodnotu bude mať 1 MultiBank Group v roku 2030?
Ak by hodnota MultiBank Group rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MultiBank Group podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMultiBank Group?
Dnešná cena MultiBank Group je $ 0.7564. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je MultiBank Group stále dobrou investíciou?
MultiBank Group zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MBG, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s MultiBank Group?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo MultiBank Group v hodnote $ 7.29M.
Aká je aktuálna cena MultiBank Group?
Živá cena MBG sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu MultiBank Group vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MBG, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu MultiBank Group?
Cenu MBG ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,186.87
+2.36%
ETH
3,438.77
+4.28%
SOL
163.77
+5.37%
COAI
1.185
+8.44%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MBG na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MBG/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena MultiBank Group pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena MultiBank Group v tomto roku?
Cena MultiBank Group by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu MultiBank Group (MBG).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:48:38 (UTC+8)
MultiBank Group (MBG) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.