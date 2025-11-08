BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Eclipse je 0.10575USD. Trhová kapitalizácia ES je 14,027,511.195USD. Sledujte aktualizácie cien ES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ES

ES informácie o cene

Čo je ES

ES biela kniha

ES oficiálna webová stránka

ES tokenomika

ES predpoveď cien

ES história

ES Sprievodca nákupom

ES-na-fiat prevodník mien

ES spot

ES USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Eclipse Logo

Eclipse kurz (ES)

1 ES na USD aktuálnu cenu:

$0.10576
$0.10576
+2.91%1D
USD
Eclipse (ES) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:33 (UTC+8)

Dnešná cena Eclipse

Aktuálna dnešná cena Eclipse (ES) je $ 0.10575, s 2.91% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ES na USD konverzný kurz je $ 0.10575 za ES.

Eclipse sa v súčasnosti radí na #959 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 14.03M, pričom počet coinov v obehu je 132.65M ES. Počas posledných 24 hodín sa ESobchodovalo v rozmedzí od $ 0.09857 (low) do $ 0.10778 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.7106542736874376, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.07407824397399612.

V krátkodobom vývoji sa ES zmenilo o +0.33% za poslednú hodinu a o -3.64% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 249.74K.

Eclipse (ES) informácie o trhu

No.959

$ 14.03M
$ 14.03M

$ 249.74K
$ 249.74K

$ 105.75M
$ 105.75M

132.65M
132.65M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

13.26%

ECLIPSE

Aktuálna trhová kapitalizácia Eclipse je $ 14.03M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 249.74K. Počet coinov v obehu ES je 132.65M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 105.75M.

História cien Eclipse v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.09857
$ 0.09857
24 hod Low
$ 0.10778
$ 0.10778
24 hod High

$ 0.09857
$ 0.09857

$ 0.10778
$ 0.10778

$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376

$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612

+0.33%

+2.91%

-3.64%

-3.64%

Eclipse (ES) história cien USD

Sledujte zmeny cien Eclipse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0029906+2.91%
30 dní$ -0.02185-17.13%
60 dní$ -0.03135-22.87%
90 dní$ -0.10785-50.50%
Eclipse dnešná zmena ceny

Dnes ES zaznamenal zmenu o $ +0.0029906 (+2.91%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Eclipse zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02185 (-17.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Eclipse zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ES zmenu o $ -0.03135 (-22.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Eclipse zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.10785 (-50.50%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Eclipse (ES)?

Pozrite si Eclipsestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Eclipse

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Eclipse, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Eclipse?

Several key factors influence Eclipse (ES) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ES pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Eclipse's blockchain platform drives demand and price appreciation.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development milestones affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.

Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms affects ES market position.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with major projects boost credibility and demand.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Eclipse?

People want to know Eclipse (ES) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.

Profit taking - Knowing when gains have reached target levels for selling decisions.

FOMO prevention - Staying informed helps avoid impulsive decisions based on market hype.

Technical analysis - Daily prices provide data for chart patterns and trend analysis.

News correlation - Price changes often reflect project developments, partnerships, or market sentiment.

Tax planning - Accurate pricing needed for calculating capital gains and losses.

Competitive analysis - Comparing ES performance against other cryptocurrencies and market benchmarks.

Real-time awareness of Eclipse price movements allows both casual investors and active traders to make informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Eclipse

Cenová predikcia Eclipse (ES) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ES v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Eclipse (ES) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Eclipse mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Eclipse v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ES cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Eclipse Cenové predikcie.

O Eclipse

ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.

Ako nakupovať a investovať Eclipse

Ste pripravení začať s Eclipse? Nákup ES na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Eclipse. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Eclipse (ES) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 132.65M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Eclipse sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Eclipse (ES)

Čo môžete urobiť s Eclipse

Vlastníctvo Eclipse vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Eclipse (ES) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Eclipse (ES)

Eclipse is a L2 on Ethereum built using Solana's Virtual Machine.

Eclipse Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Eclipse zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Eclipse webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Eclipse

Akú hodnotu bude mať 1 Eclipse v roku 2030?
Ak by hodnota Eclipse rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Eclipse podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:33 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Eclipse

ES USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ES s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ES USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Eclipse (ES) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Eclipse a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ES/USDC
$0.10592
$0.10592
+3.28%
0.00% (USDT)
ES/USDT
$0.10576
$0.10576
+2.89%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

