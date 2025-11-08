Aktuálna dnešná cena Eclipse je 0.10575USD. Trhová kapitalizácia ES je 14,027,511.195USD. Sledujte aktualizácie cien ES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Eclipse je 0.10575USD. Trhová kapitalizácia ES je 14,027,511.195USD. Sledujte aktualizácie cien ES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Eclipse (ES) je $ 0.10575, s 2.91% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ES na USD konverzný kurz je $ 0.10575 za ES.
Eclipse sa v súčasnosti radí na #959 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 14.03M, pričom počet coinov v obehu je 132.65M ES. Počas posledných 24 hodín sa ESobchodovalo v rozmedzí od $ 0.09857 (low) do $ 0.10778 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.7106542736874376, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.07407824397399612.
V krátkodobom vývoji sa ES zmenilo o +0.33% za poslednú hodinu a o -3.64% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 249.74K.
Eclipse (ES) informácie o trhu
No.959
$ 14.03M
$ 249.74K
$ 105.75M
132.65M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.26%
ECLIPSE
Aktuálna trhová kapitalizácia Eclipse je $ 14.03M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 249.74K. Počet coinov v obehu ES je 132.65M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 105.75M.
História cien Eclipse v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.09857
24 hod Low
$ 0.10778
24 hod High
$ 0.09857
$ 0.10778
$ 0.7106542736874376
$ 0.07407824397399612
+0.33%
+2.91%
-3.64%
-3.64%
Eclipse (ES) história cien USD
Sledujte zmeny cien Eclipse za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0029906
+2.91%
30 dní
$ -0.02185
-17.13%
60 dní
$ -0.03135
-22.87%
90 dní
$ -0.10785
-50.50%
Eclipse dnešná zmena ceny
Dnes ES zaznamenal zmenu o $ +0.0029906 (+2.91%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Eclipse zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02185 (-17.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Eclipse zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ES zmenu o $ -0.03135 (-22.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Eclipse zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.10785 (-50.50%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Eclipse (ES)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Eclipse, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Eclipse?
Several key factors influence Eclipse (ES) cryptocurrency prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ES pricing.
Adoption Rate: Increased usage of Eclipse's blockchain platform drives demand and price appreciation.
Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development milestones affect investor perception.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth.
Regulatory News: Government policies and regulatory clarity in key markets influence investor behavior.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms affects ES market position.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with major projects boost credibility and demand.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Eclipse?
People want to know Eclipse (ES) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.
Profit taking - Knowing when gains have reached target levels for selling decisions.
FOMO prevention - Staying informed helps avoid impulsive decisions based on market hype.
Technical analysis - Daily prices provide data for chart patterns and trend analysis.
News correlation - Price changes often reflect project developments, partnerships, or market sentiment.
Tax planning - Accurate pricing needed for calculating capital gains and losses.
Competitive analysis - Comparing ES performance against other cryptocurrencies and market benchmarks.
Real-time awareness of Eclipse price movements allows both casual investors and active traders to make informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Eclipse
Cenová predikcia Eclipse (ES) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ES v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Eclipse (ES) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Eclipse mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Eclipse v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ES cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Eclipse Cenové predikcie.
O Eclipse
ES (Era Swap) is a decentralized blockchain-based ecosystem designed to facilitate peer-to-peer exchange of services. The platform utilizes its native token, ES, as the medium of exchange for services rendered within the ecosystem. Era Swap's primary purpose is to eliminate intermediaries in service transactions, thereby ensuring fair and transparent dealings between service providers and consumers. The platform employs a Proof-of-Stake consensus mechanism and has a deflationary token issuance model, where tokens are burned after each transaction, reducing the overall supply over time. Typical uses of Era Swap include freelancing, rental services, and prediction markets, among others.
Ako nakupovať a investovať Eclipse
Ste pripravení začať s Eclipse? Nákup ES na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Eclipse. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Eclipse (ES) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 132.65M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Eclipse sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Eclipse
Vlastníctvo Eclipse vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Eclipse rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Eclipse podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíEclipse?
Dnešná cena Eclipse je $ 0.10575. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Eclipse stále dobrou investíciou?
Eclipse zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ES, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Eclipse?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Eclipse v hodnote $ 249.74K.
Aká je aktuálna cena Eclipse?
Živá cena ES sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Eclipse vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ES, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Eclipse?
Cenu ES ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ES na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ES/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Eclipse pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Eclipse v tomto roku?
Cena Eclipse by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Eclipse (ES).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:36:33 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.