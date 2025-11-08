Aktuálna dnešná cena Daystarter je 0.09705USD. Trhová kapitalizácia DST je --USD. Sledujte aktualizácie cien DST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Daystarter je 0.09705USD. Trhová kapitalizácia DST je --USD. Sledujte aktualizácie cien DST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Daystarter (DST) je $ 0.09705, s 0.28% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DST na USD konverzný kurz je $ 0.09705 za DST.
Daystarter sa v súčasnosti radí na #3911 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DST. Počas posledných 24 hodín sa DSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.07791 (low) do $ 0.1206 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 9.000678643817682, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000580213942630201.
V krátkodobom vývoji sa DST zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -26.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 87.63K.
Daystarter (DST) informácie o trhu
No.3911
--
----
$ 87.63K
$ 97.05M
--
----
1,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Daystarter je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 87.63K. Počet coinov v obehu DST je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 97.05M.
História cien Daystarter v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.07791
24 hod Low
$ 0.1206
24 hod High
$ 0.07791
$ 0.1206
$ 9.000678643817682
$ 0.000580213942630201
+0.01%
-0.27%
-26.31%
-26.31%
Daystarter (DST) história cien USD
Sledujte zmeny cien Daystarter za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0002723
-0.27%
30 dní
$ -0.06757
-41.05%
60 dní
$ -0.04253
-30.47%
90 dní
$ -0.13734
-58.60%
Daystarter dnešná zmena ceny
Dnes DST zaznamenal zmenu o $ -0.0002723 (-0.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Daystarter zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.06757 (-41.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Daystarter zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DST zmenu o $ -0.04253 (-30.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Daystarter zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.13734 (-58.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Daystarter (DST)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Daystarter, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Daystarter?
Several key factors influence Daystarter (DST) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.
Development Progress: Technical updates, partnerships, and roadmap milestones influence investor perception.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.
Competition: Performance relative to similar projects affects competitive positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Daystarter?
People want to know Daystarter (DST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Daystarter
Cenová predikcia Daystarter (DST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Daystarter (DST) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Daystarter mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Daystarter v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Daystarter Cenové predikcie.
O Daystarter
DST is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of DST is to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, providing a seamless, secure, and efficient method of transferring value. It utilizes a consensus mechanism known as proof-of-stake (PoS), which is a type of algorithm by which a cryptocurrency blockchain network aims to achieve distributed consensus. The DST ecosystem is designed to be robust and scalable, with the potential to support a wide range of financial applications and services. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, thereby ensuring the sustainability of the network.
Ako nakupovať a investovať Daystarter
Ste pripravení začať s Daystarter? Nákup DST na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Daystarter. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Daystarter (DST) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Daystarter sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Daystarter
Vlastníctvo Daystarter vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Daystarter (DST)
DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.
Daystarter Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Daystarter zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Daystarter rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Daystarter podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDaystarter?
Dnešná cena Daystarter je $ 0.09705. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Daystarter stále dobrou investíciou?
Daystarter zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DST, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Daystarter?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Daystarter v hodnote $ 87.63K.
Aká je aktuálna cena Daystarter?
Živá cena DST sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Daystarter vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DST, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Daystarter?
Cenu DST ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,946.83
+2.12%
ETH
3,436.04
+4.20%
SOL
163.56
+5.24%
COAI
1.2044
+10.22%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DST na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DST/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Daystarter pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Daystarter v tomto roku?
Cena Daystarter by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Daystarter (DST).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:53 (UTC+8)
