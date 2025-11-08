BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Daystarter je 0.09705USD. Trhová kapitalizácia DST je --USD. Sledujte aktualizácie cien DST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Daystarter Logo

Daystarter kurz (DST)

1 DST na USD aktuálnu cenu:

$0.09698
$0.09698
-0.28%1D
USD
Daystarter (DST) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:53 (UTC+8)

Dnešná cena Daystarter

Aktuálna dnešná cena Daystarter (DST) je $ 0.09705, s 0.28% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DST na USD konverzný kurz je $ 0.09705 za DST.

Daystarter sa v súčasnosti radí na #3911 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DST. Počas posledných 24 hodín sa DSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.07791 (low) do $ 0.1206 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 9.000678643817682, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000580213942630201.

V krátkodobom vývoji sa DST zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -26.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 87.63K.

Daystarter (DST) informácie o trhu

No.3911

--
----

$ 87.63K
$ 87.63K

$ 97.05M
$ 97.05M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Daystarter je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 87.63K. Počet coinov v obehu DST je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 97.05M.

História cien Daystarter v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.07791
$ 0.07791
24 hod Low
$ 0.1206
$ 0.1206
24 hod High

$ 0.07791
$ 0.07791

$ 0.1206
$ 0.1206

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201

+0.01%

-0.27%

-26.31%

-26.31%

Daystarter (DST) história cien USD

Sledujte zmeny cien Daystarter za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002723-0.27%
30 dní$ -0.06757-41.05%
60 dní$ -0.04253-30.47%
90 dní$ -0.13734-58.60%
Daystarter dnešná zmena ceny

Dnes DST zaznamenal zmenu o $ -0.0002723 (-0.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Daystarter zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.06757 (-41.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Daystarter zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DST zmenu o $ -0.04253 (-30.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Daystarter zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.13734 (-58.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Daystarter (DST)?

Pozrite si Daystarterstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Daystarter

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Daystarter, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Daystarter?

Several key factors influence Daystarter (DST) token prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence directly impact DST pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Development Progress: Technical updates, partnerships, and roadmap milestones influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.

Competition: Performance relative to similar projects affects competitive positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Daystarter?

People want to know Daystarter (DST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Daystarter

Cenová predikcia Daystarter (DST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Daystarter (DST) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Daystarter mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Daystarter

DST is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of DST is to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, providing a seamless, secure, and efficient method of transferring value. It utilizes a consensus mechanism known as proof-of-stake (PoS), which is a type of algorithm by which a cryptocurrency blockchain network aims to achieve distributed consensus. The DST ecosystem is designed to be robust and scalable, with the potential to support a wide range of financial applications and services. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, thereby ensuring the sustainability of the network.

Ako nakupovať a investovať Daystarter

Obchodné spotové poplatky:
Obchodné futures poplatky:
Čo je Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Daystarter zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Daystarter webová stránka
Prieskumník blokov

$0.09698
$0.09698
