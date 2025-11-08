Aktuálna dnešná cena DPENGU je 0.004485USD. Trhová kapitalizácia DPENGU je --USD. Sledujte aktualizácie cien DPENGU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DPENGU je 0.004485USD. Trhová kapitalizácia DPENGU je --USD. Sledujte aktualizácie cien DPENGU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena DPENGU (DPENGU) je $ 0.004485, s 5.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DPENGU na USD konverzný kurz je $ 0.004485 za DPENGU.
DPENGU sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DPENGU. Počas posledných 24 hodín sa DPENGUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.004481 (low) do $ 0.004868 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DPENGU zmenilo o -0.93% za poslednú hodinu a o -20.96% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 47.61K.
DPENGU (DPENGU) informácie o trhu
--
----
$ 47.61K
$ 47.61K
$ 8.97M
$ 8.97M
--
----
2,000,000,000
2,000,000,000
TONCOIN
Aktuálna trhová kapitalizácia DPENGU je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 47.61K. Počet coinov v obehu DPENGU je --, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.97M.
História cien DPENGU v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.004481
$ 0.004481
24 hod Low
$ 0.004868
$ 0.004868
24 hod High
$ 0.004481
$ 0.004481
$ 0.004868
$ 0.004868
--
----
--
----
-0.93%
-5.14%
-20.96%
-20.96%
DPENGU (DPENGU) história cien USD
Sledujte zmeny cien DPENGU za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00024352
-5.14%
30 dní
$ -0.001047
-18.93%
60 dní
$ -0.095515
-95.52%
90 dní
$ -0.095515
-95.52%
DPENGU dnešná zmena ceny
Dnes DPENGU zaznamenal zmenu o $ -0.00024352 (-5.14%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
DPENGU zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001047 (-18.93%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
DPENGU zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DPENGU zmenu o $ -0.095515 (-95.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
DPENGU zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.095515 (-95.52%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DPENGU (DPENGU)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DPENGU, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny DPENGU?
DPENGU price is influenced by several key factors:
Whale Activity: Large holder movements can cause significant price swings.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DPENGU?
People want to know DPENGU price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their moves effectively.
Cenové predikcie pre DPENGU
Cenová predikcia DPENGU (DPENGU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DPENGU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DPENGU (DPENGU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DPENGU mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DPENGU v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DPENGU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DPENGU Cenové predikcie.
O DPENGU
DPENGU is a digital asset that operates on a decentralized network, offering users a medium for peer-to-peer transactions. It is designed to facilitate payments and transfers without the need for intermediaries, such as banks or payment processors. The asset uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, ensuring the integrity and reliability of the system. DPENGU's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. The asset is typically used in the context of online transactions, digital asset trading, and decentralized applications.

Ako nakupovať a investovať DPENGU
Ste pripravení začať s DPENGU? Nákup DPENGU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DPENGU. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DPENGU (DPENGU) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DPENGU sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s DPENGU
Vlastníctvo DPENGU vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota DPENGU rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DPENGU podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDPENGU?
Dnešná cena DPENGU je $ 0.004485. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DPENGU stále dobrou investíciou?
DPENGU zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DPENGU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DPENGU?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DPENGU v hodnote $ 47.61K.
Aká je aktuálna cena DPENGU?
Živá cena DPENGU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DPENGU vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DPENGU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DPENGU?
Cenu DPENGU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,879.69
+2.06%
ETH
3,432.06
+4.08%
SOL
163.25
+5.04%
COAI
1.2037
+10.15%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DPENGU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DPENGU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena DPENGU pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena DPENGU v tomto roku?
Cena DPENGU by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DPENGU (DPENGU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:31 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.