Aktuálna dnešná cena DMCC (DMCC) je $ 0.01047, s 4.07% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DMCC na USD konverzný kurz je $ 0.01047 za DMCC.
DMCC sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DMCC. Počas posledných 24 hodín sa DMCCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00933 (low) do $ 0.01048 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DMCC zmenilo o +0.28% za poslednú hodinu a o +109.81% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 10.67K.
DMCC (DMCC) informácie o trhu
$ 10.67K
$ 20.94M
2,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia DMCC je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 10.67K. Počet coinov v obehu DMCC je --, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.94M.
História cien DMCC v USD
+0.28%
+4.07%
+109.81%
+109.81%
DMCC (DMCC) história cien USD
Sledujte zmeny cien DMCC za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0004091
+4.07%
30 dní
$ -0.00827
-44.14%
60 dní
$ -0.00508
-32.67%
90 dní
$ -0.00453
-30.20%
DMCC dnešná zmena ceny
Dnes DMCC zaznamenal zmenu o $ +0.0004091 (+4.07%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
DMCC zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00827 (-44.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
DMCC zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DMCC zmenu o $ -0.00508 (-32.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
DMCC zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00453 (-30.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DMCC (DMCC)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DMCC, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny DMCC?
DMCC token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Market Sentiment: Investor confidence, news, and social media discussions affect buying/selling pressure.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.
Regulatory Changes: Government policies on cryptocurrency can cause significant price volatility.
Bitcoin Correlation: Most altcoins follow Bitcoin's price trends.
Development Updates: Technical improvements, partnerships, and roadmap progress influence investor interest.
Exchange Listings: New exchange listings typically increase accessibility and trading volume.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DMCC?
People want to know DMCC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market volatility and price movements for potential profits.
Cenové predikcie pre DMCC
Cenová predikcia DMCC (DMCC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DMCC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DMCC (DMCC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DMCC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DMCC v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DMCC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DMCC Cenové predikcie.
O DMCC
DMCC is a digital asset that operates on a blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and store value digitally, leveraging the benefits of decentralization and cryptography. DMCC's general purpose is to provide a secure and efficient medium of exchange, enabling peer-to-peer transactions without the need for intermediaries. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. Typical uses of DMCC include online payments, remittances, and as a store of value. As a part of the broader cryptocurrency ecosystem, DMCC contributes to the ongoing evolution of financial systems and the digital economy.
Ako nakupovať a investovať DMCC
Čo je DMCC (DMCC)
DMCC is a blockchain-powered music ecosystem where creators can produce AI-generated music using DAIM, distribute it through platforms like MyTube, and engage directly with fans who can support artists by sending DMCC tokens. It enables a decentralized, creator-driven economy for music production, sharing, and reward.
DMCC Zdroj
Pre hlbšie pochopenie DMCC zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota DMCC rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DMCC podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDMCC?
Dnešná cena DMCC je $ 0.01047. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DMCC stále dobrou investíciou?
DMCC zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DMCC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DMCC?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DMCC v hodnote $ 10.67K.
Aká je aktuálna cena DMCC?
Živá cena DMCC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DMCC vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DMCC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DMCC?
Cenu DMCC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,898.23
+2.08%
ETH
3,432.97
+4.10%
SOL
163.18
+4.99%
COAI
1.2033
+10.12%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena DMCC v tomto roku?
Cena DMCC by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DMCC (DMCC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:03 (UTC+8)
