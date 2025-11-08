Aktuálna dnešná cena Defactor je 0.01222USD. Trhová kapitalizácia DEFACTOR je --USD. Sledujte aktualizácie cien DEFACTOR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Defactor je 0.01222USD. Trhová kapitalizácia DEFACTOR je --USD. Sledujte aktualizácie cien DEFACTOR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Defactor (DEFACTOR) je $ 0.01222, s 0.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DEFACTOR na USD konverzný kurz je $ 0.01222 za DEFACTOR.
Defactor sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DEFACTOR. Počas posledných 24 hodín sa DEFACTORobchodovalo v rozmedzí od $ 0.012 (low) do $ 0.01234 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DEFACTOR zmenilo o +0.08% za poslednú hodinu a o -4.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 64.89K.
Defactor (DEFACTOR) informácie o trhu
--
----
$ 64.89K
$ 64.89K$ 64.89K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Defactor je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 64.89K. Počet coinov v obehu DEFACTOR je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Defactor v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
24 hod Low
$ 0.01234
$ 0.01234$ 0.01234
24 hod High
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
$ 0.01234
$ 0.01234$ 0.01234
--
----
--
----
+0.08%
+0.41%
-4.61%
-4.61%
Defactor (DEFACTOR) história cien USD
Sledujte zmeny cien Defactor za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000498
+0.41%
30 dní
$ -0.00399
-24.62%
60 dní
$ +0.00222
+22.20%
90 dní
$ +0.00222
+22.20%
Defactor dnešná zmena ceny
Dnes DEFACTOR zaznamenal zmenu o $ +0.0000498 (+0.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Defactor zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00399 (-24.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Defactor zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DEFACTOR zmenu o $ +0.00222 (+22.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Defactor zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00222 (+22.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Defactor (DEFACTOR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Defactor, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Defactor?
Several key factors influence Defactor (DEFACTOR) token prices:
1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect demand 2. Platform adoption - Growth in users utilizing Defactor's real-world asset tokenization services 3. Partnership announcements - Strategic alliances with financial institutions or asset managers 4. Token utility - Actual usage of DEFACTOR tokens within the ecosystem for fees and governance 5. Supply dynamics - Token release schedules, staking mechanisms, and burn events 6. Regulatory developments - Changes in regulations affecting asset tokenization and DeFi 7. Competition - Performance relative to other RWA tokenization platforms 8. Trading volume - Liquidity levels on exchanges impact price stability
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Defactor?
People want to know Defactor (DEFACTOR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Defactor
Cenová predikcia Defactor (DEFACTOR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DEFACTOR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Defactor (DEFACTOR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Defactor mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Defactor v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DEFACTOR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Defactor Cenové predikcie.
O Defactor
DEFACTOR is a digital asset that operates on a decentralized network, offering a platform for the execution of smart contracts and decentralized applications (dApps). The primary goal of DEFACTOR is to provide a secure and efficient environment for developers to build and deploy high-performance dApps, while also enabling peer-to-peer transactions. It utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. DEFACTOR's ecosystem is designed to foster innovation and development in the blockchain space, with its native token being used to facilitate operations within the network. It is typically used for transaction fees, staking, and participating in the network's governance.
Ako nakupovať a investovať Defactor
Ste pripravení začať s Defactor? Nákup DEFACTOR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Defactor. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Defactor (DEFACTOR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Defactor sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Defactor
Vlastníctvo Defactor vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Defactor (DEFACTOR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota Defactor rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Defactor podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDefactor?
Dnešná cena Defactor je $ 0.01222. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Defactor stále dobrou investíciou?
Defactor zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DEFACTOR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Defactor?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Defactor v hodnote $ 64.89K.
Aká je aktuálna cena Defactor?
Živá cena DEFACTOR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Defactor vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DEFACTOR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Defactor?
Cenu DEFACTOR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,952.33
+2.13%
ETH
3,434.76
+4.16%
SOL
163.31
+5.08%
COAI
1.1956
+9.41%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DEFACTOR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DEFACTOR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Defactor pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Defactor v tomto roku?
Cena Defactor by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Defactor (DEFACTOR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:59 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.