Aktuálna dnešná cena Defactor je 0.01222USD. Trhová kapitalizácia DEFACTOR je --USD. Sledujte aktualizácie cien DEFACTOR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 DEFACTOR na USD aktuálnu cenu:

Defactor (DEFACTOR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:59 (UTC+8)

Dnešná cena Defactor

Aktuálna dnešná cena Defactor (DEFACTOR) je $ 0.01222, s 0.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DEFACTOR na USD konverzný kurz je $ 0.01222 za DEFACTOR.

Defactor sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DEFACTOR. Počas posledných 24 hodín sa DEFACTORobchodovalo v rozmedzí od $ 0.012 (low) do $ 0.01234 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DEFACTOR zmenilo o +0.08% za poslednú hodinu a o -4.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 64.89K.

Defactor (DEFACTOR) informácie o trhu

$ 64.89K
$ 0.00
BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Defactor je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 64.89K. Počet coinov v obehu DEFACTOR je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Defactor v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.012
24 hod Low
$ 0.01234
24 hod High

$ 0.012
$ 0.01234
+0.08%

+0.41%

-4.61%

-4.61%

Defactor (DEFACTOR) história cien USD

Sledujte zmeny cien Defactor za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000498+0.41%
30 dní$ -0.00399-24.62%
60 dní$ +0.00222+22.20%
90 dní$ +0.00222+22.20%
Defactor dnešná zmena ceny

Dnes DEFACTOR zaznamenal zmenu o $ +0.0000498 (+0.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Defactor zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00399 (-24.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Defactor zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DEFACTOR zmenu o $ +0.00222 (+22.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Defactor zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00222 (+22.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Defactor (DEFACTOR)?

Pozrite si Defactorstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Defactor

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Defactor, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Defactor?

Several key factors influence Defactor (DEFACTOR) token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect demand
2. Platform adoption - Growth in users utilizing Defactor's real-world asset tokenization services
3. Partnership announcements - Strategic alliances with financial institutions or asset managers
4. Token utility - Actual usage of DEFACTOR tokens within the ecosystem for fees and governance
5. Supply dynamics - Token release schedules, staking mechanisms, and burn events
6. Regulatory developments - Changes in regulations affecting asset tokenization and DeFi
7. Competition - Performance relative to other RWA tokenization platforms
8. Trading volume - Liquidity levels on exchanges impact price stability

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Defactor?

People want to know Defactor (DEFACTOR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Defactor

Cenová predikcia Defactor (DEFACTOR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DEFACTOR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Defactor (DEFACTOR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Defactor mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Defactor

DEFACTOR is a digital asset that operates on a decentralized network, offering a platform for the execution of smart contracts and decentralized applications (dApps). The primary goal of DEFACTOR is to provide a secure and efficient environment for developers to build and deploy high-performance dApps, while also enabling peer-to-peer transactions. It utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. DEFACTOR's ecosystem is designed to foster innovation and development in the blockchain space, with its native token being used to facilitate operations within the network. It is typically used for transaction fees, staking, and participating in the network's governance.

Ako nakupovať a investovať Defactor

Ste pripravení začať s Defactor? Nákup DEFACTOR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Defactor. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Defactor (DEFACTOR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Defactor sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je Defactor (DEFACTOR)

Defactor’s Real token for RWA acceleration

Defactor Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Defactor zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Defactor webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Defactor v roku 2030?
Ak by hodnota Defactor rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Defactor podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:59 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

