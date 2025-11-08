BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Roboton je 0.005723USD. Trhová kapitalizácia DCT je --USD. Sledujte aktualizácie cien DCT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Roboton Logo

Roboton kurz (DCT)

1 DCT na USD aktuálnu cenu:

$0.005723
$0.005723
0.00%1D
USD
Roboton (DCT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:45 (UTC+8)

Dnešná cena Roboton

Aktuálna dnešná cena Roboton (DCT) je $ 0.005723, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DCT na USD konverzný kurz je $ 0.005723 za DCT.

Roboton sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DCT. Počas posledných 24 hodín sa DCTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005674 (low) do $ 0.005755 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DCT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +7.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.96K.

Roboton (DCT) informácie o trhu

--
----

$ 51.96K
$ 51.96K

$ 286.15M
$ 286.15M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000

TRX

Aktuálna trhová kapitalizácia Roboton je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.96K. Počet coinov v obehu DCT je --, pričom celková zásoba je 50000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 286.15M.

História cien Roboton v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005674
$ 0.005674
24 hod Low
$ 0.005755
$ 0.005755
24 hod High

$ 0.005674
$ 0.005674

$ 0.005755
$ 0.005755

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+7.85%

+7.85%

Roboton (DCT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Roboton za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.000424-6.90%
60 dní$ +0.000388+7.27%
90 dní$ +0.000158+2.83%
Roboton dnešná zmena ceny

Dnes DCT zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Roboton zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000424 (-6.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Roboton zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DCT zmenu o $ +0.000388 (+7.27%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Roboton zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000158 (+2.83%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Roboton (DCT)?

Pozrite si Robotonstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Roboton

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Roboton, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Roboton?

Several key factors influence Roboton (DCT) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DCT pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, new features, and technical improvements can drive price movements.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.

Competition: Performance relative to similar gaming/metaverse tokens affects positioning.

Community Activity: Active user base and social media engagement contribute to price stability.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price discovery.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Roboton?

People want to know Roboton (DCT) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit/loss calculation - Accurate pricing is essential for determining gains or losses.

Market sentiment analysis - Price movements indicate community confidence and adoption trends.

Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit potential.

Real-time pricing information is crucial for making informed cryptocurrency investment decisions in the volatile digital asset market.

Cenové predikcie pre Roboton

Cenová predikcia Roboton (DCT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DCT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Roboton (DCT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Roboton mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Roboton v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DCT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O Roboton

Decent (DCT) is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and distribution of digital content, with a focus on decentralization and security. The platform's native cryptocurrency, DCT, serves as the medium of exchange for transactions within the ecosystem. Decent employs a modified version of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is designed to provide scalability and efficiency. The platform's primary use case is to enable content creators to publish, sell, and distribute their own content directly to consumers, bypassing traditional intermediaries. This approach aims to reduce costs, increase creator profits, and enhance consumer access to a wider range of digital content.

Ako nakupovať a investovať Roboton

Čo je Roboton (DCT)

Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.

Roboton Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Roboton zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Roboton webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 Roboton v roku 2030?
Ak by hodnota Roboton rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Roboton podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:45 (UTC+8)

Roboton (DCT) dôležité aktualizácie v odvetví

$0.005723
