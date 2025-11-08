Aktuálna dnešná cena Roboton je 0.005723USD. Trhová kapitalizácia DCT je --USD. Sledujte aktualizácie cien DCT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Roboton je 0.005723USD. Trhová kapitalizácia DCT je --USD. Sledujte aktualizácie cien DCT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Roboton (DCT) je $ 0.005723, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DCT na USD konverzný kurz je $ 0.005723 za DCT.
Roboton sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DCT. Počas posledných 24 hodín sa DCTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005674 (low) do $ 0.005755 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DCT zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +7.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.96K.
Roboton (DCT) informácie o trhu
--
----
$ 51.96K
$ 51.96K$ 51.96K
$ 286.15M
$ 286.15M$ 286.15M
--
----
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
TRX
Aktuálna trhová kapitalizácia Roboton je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.96K. Počet coinov v obehu DCT je --, pričom celková zásoba je 50000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 286.15M.
História cien Roboton v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005674
$ 0.005674$ 0.005674
24 hod Low
$ 0.005755
$ 0.005755$ 0.005755
24 hod High
$ 0.005674
$ 0.005674$ 0.005674
$ 0.005755
$ 0.005755$ 0.005755
--
----
--
----
0.00%
0.00%
+7.85%
+7.85%
Roboton (DCT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Roboton za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.000424
-6.90%
60 dní
$ +0.000388
+7.27%
90 dní
$ +0.000158
+2.83%
Roboton dnešná zmena ceny
Dnes DCT zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Roboton zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000424 (-6.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Roboton zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DCT zmenu o $ +0.000388 (+7.27%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Roboton zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000158 (+2.83%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Roboton (DCT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Roboton, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Roboton?
Several key factors influence Roboton (DCT) prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.
Technology Updates: Platform developments, new features, and technical improvements can drive price movements.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.
Competition: Performance relative to similar gaming/metaverse tokens affects positioning.
Community Activity: Active user base and social media engagement contribute to price stability.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence accessibility and price discovery.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Roboton?
People want to know Roboton (DCT) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit/loss calculation - Accurate pricing is essential for determining gains or losses.
Market sentiment analysis - Price movements indicate community confidence and adoption trends.
Arbitrage opportunities - Price differences across exchanges can create profit potential.
Real-time pricing information is crucial for making informed cryptocurrency investment decisions in the volatile digital asset market.
Cenové predikcie pre Roboton
Cenová predikcia Roboton (DCT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DCT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Roboton (DCT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Roboton mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Roboton v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DCT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Roboton Cenové predikcie.
O Roboton
Decent (DCT) is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and distribution of digital content, with a focus on decentralization and security. The platform's native cryptocurrency, DCT, serves as the medium of exchange for transactions within the ecosystem. Decent employs a modified version of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is designed to provide scalability and efficiency. The platform's primary use case is to enable content creators to publish, sell, and distribute their own content directly to consumers, bypassing traditional intermediaries. This approach aims to reduce costs, increase creator profits, and enhance consumer access to a wider range of digital content.
Decent (DCT) is a blockchain-based platform designed to facilitate the creation and distribution of digital content, with a focus on decentralization and security. The platform's native cryptocurrency, DCT, serves as the medium of exchange for transactions within the ecosystem. Decent employs a modified version of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism, which is designed to provide scalability and efficiency. The platform's primary use case is to enable content creators to publish, sell, and distribute their own content directly to consumers, bypassing traditional intermediaries. This approach aims to reduce costs, increase creator profits, and enhance consumer access to a wider range of digital content.
Ako nakupovať a investovať Roboton
Ste pripravení začať s Roboton? Nákup DCT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Roboton. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Roboton (DCT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Roboton sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Roboton
Vlastníctvo Roboton vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Roboton (DCT)
Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.
Roboton is a hybrid meme miniapp introduced by DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA that provides tap-to-earn, PVP gaming and other earning features for users. Reaching hundreds of thousands of users from Ton ecosystem, project seeks to reach further growth transitioning to Tron ecosystem.
Roboton Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Roboton zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Roboton rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Roboton podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRoboton?
Dnešná cena Roboton je $ 0.005723. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Roboton stále dobrou investíciou?
Roboton zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DCT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Roboton?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Roboton v hodnote $ 51.96K.
Aká je aktuálna cena Roboton?
Živá cena DCT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Roboton vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DCT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Roboton?
Cenu DCT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,938.48
+2.12%
ETH
3,433.64
+4.12%
SOL
163.22
+5.02%
COAI
1.1977
+9.60%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DCT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DCT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Roboton pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Roboton v tomto roku?
Cena Roboton by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Roboton (DCT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:45 (UTC+8)
Roboton (DCT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.