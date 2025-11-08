BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Cypher je 0.04582USD. Trhová kapitalizácia CYPR je 4,345,287.60266USD. Sledujte aktualizácie cien CYPR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Cypher Logo

Cypher kurz (CYPR)

1 CYPR na USD aktuálnu cenu:

$0.04582
+3.64%1D
USD
Cypher (CYPR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:04 (UTC+8)

Dnešná cena Cypher

Aktuálna dnešná cena Cypher (CYPR) je $ 0.04582, s 3.64% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CYPR na USD konverzný kurz je $ 0.04582 za CYPR.

Cypher sa v súčasnosti radí na #1407 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.35M, pričom počet coinov v obehu je 94.83M CYPR. Počas posledných 24 hodín sa CYPRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.04115 (low) do $ 0.0529 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.4680578929249782, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.028705042947441254.

V krátkodobom vývoji sa CYPR zmenilo o +2.20% za poslednú hodinu a o -13.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 118.34K.

Cypher (CYPR) informácie o trhu

No.1407

$ 4.35M
$ 118.34K
$ 45.82M
94.83M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.48%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Cypher je $ 4.35M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 118.34K. Počet coinov v obehu CYPR je 94.83M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 45.82M.

História cien Cypher v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.04115
24 hod Low
$ 0.0529
24 hod High

$ 0.04115
$ 0.0529
$ 0.4680578929249782
$ 0.028705042947441254
+2.20%

+3.64%

-13.16%

-13.16%

Cypher (CYPR) história cien USD

Sledujte zmeny cien Cypher za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0016093+3.64%
30 dní$ -0.13498-74.66%
60 dní$ -0.05418-54.18%
90 dní$ -0.05418-54.18%
Cypher dnešná zmena ceny

Dnes CYPR zaznamenal zmenu o $ +0.0016093 (+3.64%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Cypher zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.13498 (-74.66%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Cypher zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CYPR zmenu o $ -0.05418 (-54.18%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Cypher zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.05418 (-54.18%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cypher (CYPR)?

Pozrite si Cypherstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Cypher

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cypher, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Cypher?

Several key factors influence Cypher (CYPR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CYPR valuation.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and liquidity.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and development progress affect investor interest.

Adoption Rate: Real-world usage and partnerships drive demand.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market uncertainty.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, CYPR often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms influence scarcity.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cypher?

People want to know Cypher (CYPR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and execute strategic moves in the fast-moving crypto market.

Cenové predikcie pre Cypher

Cenová predikcia Cypher (CYPR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CYPR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cypher (CYPR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Cypher mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cypher v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CYPR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cypher Cenové predikcie.

O Cypher

CYPR is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. As a cryptocurrency, CYPR's primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a decentralized manner. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. In addition to serving as a medium of exchange, CYPR also provides a platform for the development and execution of smart contracts, enabling users to create and enforce agreements without the need for a centralized authority. This makes CYPR a versatile tool in the world of decentralized finance, contributing to the broader ecosystem of blockchain-based solutions.

Ako nakupovať a investovať Cypher

Ste pripravení začať s Cypher? Nákup CYPR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cypher. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cypher (CYPR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 94.83M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cypher sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Cypher (CYPR)

Čo môžete urobiť s Cypher

Vlastníctvo Cypher vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Cypher (CYPR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Cypher (CYPR)

Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.

Cypher Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Cypher zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Cypher webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cypher

Akú hodnotu bude mať 1 Cypher v roku 2030?
Ak by hodnota Cypher rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cypher podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:04 (UTC+8)

Cypher (CYPR) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
Pozrite si viac informácií o Cypher

CYPR USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície CYPR s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s CYPR USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Cypher (CYPR) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Cypher a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
CYPR/USDT
$0.04582
$0.04582$0.04582
+3.59%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

