Objavte kľúčové informácie o cSigma Finance (CSIGMA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
cSigma Finance (CSIGMA) informácie

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

Oficiálna webová stránka:
https://www.csigma.finance/
Biela kniha:
https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db

cSigma Finance (CSIGMA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre cSigma Finance (CSIGMA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.05M
$ 10.05M$ 10.05M
Historické maximum:
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.01005
$ 0.01005$ 0.01005

cSigma Finance (CSIGMA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky cSigma Finance (CSIGMA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CSIGMA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CSIGMA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CSIGMA tokenomiku, preskúmajte cenu CSIGMA tokenu naživo!

Ako kúpiť CSIGMA

Máte záujem pridať cSigma Finance (CSIGMA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CSIGMA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

cSigma Finance (CSIGMA) história cien

Analýza histórie cien CSIGMA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CSIGMA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CSIGMA asi smeruje? Naša CSIGMA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.