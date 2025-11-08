Aktuálna dnešná cena Cosplay Token je 0.001803USD. Trhová kapitalizácia COT je 711,029.596131USD. Sledujte aktualizácie cien COT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Cosplay Token je 0.001803USD. Trhová kapitalizácia COT je 711,029.596131USD. Sledujte aktualizácie cien COT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Cosplay Token (COT) je $ 0.001803, s 1.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COT na USD konverzný kurz je $ 0.001803 za COT.
Cosplay Token sa v súčasnosti radí na #2281 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 711.03K, pričom počet coinov v obehu je 394.36M COT. Počas posledných 24 hodín sa COTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00179 (low) do $ 0.001857 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.20071997640034067, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.001063216445440777.
V krátkodobom vývoji sa COT zmenilo o -0.50% za poslednú hodinu a o -8.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 7.44K.
Cosplay Token (COT) informácie o trhu
$ 711.03K
$ 7.44K
$ 1.80M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%
Aktuálna trhová kapitalizácia Cosplay Token je $ 711.03K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 7.44K. Počet coinov v obehu COT je 394.36M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.80M.
História cien Cosplay Token v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00179
24 hod Low
$ 0.001857
24 hod High
$ 0.00179
$ 0.001857
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
-0.50%
-1.35%
-8.94%
-8.94%
Cosplay Token (COT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Cosplay Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00002486
-1.35%
30 dní
$ -0.000384
-17.56%
60 dní
$ -0.000275
-13.24%
90 dní
$ -0.000157
-8.02%
Cosplay Token dnešná zmena ceny
Dnes COT zaznamenal zmenu o $ -0.00002486 (-1.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Cosplay Token zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000384 (-17.56%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Cosplay Token zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COT zmenu o $ -0.000275 (-13.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Cosplay Token zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000157 (-8.02%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cosplay Token (COT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cosplay Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Cosplay Token?
Several key factors influence Cosplay Token (COT) prices:
Market Demand: User adoption within the cosplay community and platform usage directly affects token value.
Utility: COT's functionality for purchasing digital assets, NFTs, and platform services drives demand.
Partnerships: Collaborations with cosplay influencers, events, and gaming platforms boost visibility.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect all altcoins including COT.
Platform Development: New features, technical improvements, and roadmap progress influence investor interest.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cosplay Token?
People want to know Cosplay Token (COT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and evaluate potential profits or losses. Daily price monitoring is essential for active traders managing risk and maximizing returns in the volatile crypto market.
Cenové predikcie pre Cosplay Token
Cenová predikcia Cosplay Token (COT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cosplay Token (COT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Cosplay Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cosplay Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cosplay Token Cenové predikcie.
O Cosplay Token
CoTrader (COT) is a blockchain-based platform that aims to democratize the investment funds industry. It operates on the Ethereum network and uses smart contracts to manage and execute trades on behalf of its users. The COT token serves as the native currency within the CoTrader ecosystem, used for transaction fees and incentivizing participation. CoTrader's primary function is to provide a decentralized platform where investors can select fund managers based on their performance history, and fund managers can earn a percentage of the profits they generate. The platform is designed to bring transparency, security, and ease-of-use to the investment funds market, while also offering interoperability with other major exchanges.
Čo je Cosplay Token (COT)
A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.
Cosplay Token Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Cosplay Token zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cosplay Token
Akú hodnotu bude mať 1 Cosplay Token v roku 2030?
Ak by hodnota Cosplay Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cosplay Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCosplay Token?
Dnešná cena Cosplay Token je $ 0.001803. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Cosplay Token stále dobrou investíciou?
Cosplay Token zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do COT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Cosplay Token?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Cosplay Token v hodnote $ 7.44K.
Aká je aktuálna cena Cosplay Token?
Živá cena COT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Cosplay Token vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena COT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Cosplay Token?
Cenu COT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,936.94
+2.11%
ETH
3,430.83
+4.04%
SOL
163.04
+4.90%
COAI
1.1789
+7.88%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre COT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár COT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Cosplay Token pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Cosplay Token v tomto roku?
Cena Cosplay Token by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Cosplay Token (COT).
Cosplay Token (COT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
