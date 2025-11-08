BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Whalebit je 1.683USD. Trhová kapitalizácia CES je 0USD. Sledujte aktualizácie cien CES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Whalebit je 1.683USD. Trhová kapitalizácia CES je 0USD. Sledujte aktualizácie cien CES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o CES

CES informácie o cene

Čo je CES

CES oficiálna webová stránka

CES tokenomika

CES predpoveď cien

CES história

CES Sprievodca nákupom

CES-na-fiat prevodník mien

CES spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Whalebit Logo

Whalebit kurz (CES)

1 CES na USD aktuálnu cenu:

$1.683
$1.683$1.683
+0.05%1D
USD
Whalebit (CES) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:29:17 (UTC+8)

Dnešná cena Whalebit

Aktuálna dnešná cena Whalebit (CES) je $ 1.683, s 0.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CES na USD konverzný kurz je $ 1.683 za CES.

Whalebit sa v súčasnosti radí na #3884 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 CES. Počas posledných 24 hodín sa CESobchodovalo v rozmedzí od $ 1.672 (low) do $ 1.69 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 11.68679398493145, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08422316231675472.

V krátkodobom vývoji sa CES zmenilo o -0.18% za poslednú hodinu a o +1.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 151.76K.

Whalebit (CES) informácie o trhu

No.3884

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 151.76K
$ 151.76K$ 151.76K

$ 710.86M
$ 710.86M$ 710.86M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

Aktuálna trhová kapitalizácia Whalebit je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 151.76K. Počet coinov v obehu CES je 0.00, pričom celková zásoba je 422375579.421211. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 710.86M.

História cien Whalebit v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.672
$ 1.672$ 1.672
24 hod Low
$ 1.69
$ 1.69$ 1.69
24 hod High

$ 1.672
$ 1.672$ 1.672

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.18%

+0.05%

+1.50%

+1.50%

Whalebit (CES) história cien USD

Sledujte zmeny cien Whalebit za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00084+0.05%
30 dní$ -0.887-34.52%
60 dní$ -0.817-32.68%
90 dní$ -0.817-32.68%
Whalebit dnešná zmena ceny

Dnes CES zaznamenal zmenu o $ +0.00084 (+0.05%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Whalebit zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.887 (-34.52%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Whalebit zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CES zmenu o $ -0.817 (-32.68%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Whalebit zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.817 (-32.68%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Whalebit (CES)?

Pozrite si Whalebitstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Whalebit

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Whalebit, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Whalebit?

Several key factors influence Whalebit (CES) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CES pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and user adoption affect scarcity and value.

Platform Development: Updates, new features, and technological improvements drive investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility and usage.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, CES often follows Bitcoin's price movements.

Community Growth: Active user base and social media presence influence market perception.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Whalebit?

People want to know Whalebit (CES) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Cenové predikcie pre Whalebit

Cenová predikcia Whalebit (CES) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CES v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Whalebit (CES) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Whalebit mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Whalebit v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CES cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Whalebit Cenové predikcie.

O Whalebit

CES is a digital asset that operates on a blockchain platform. Its primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a medium of exchange between participants. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring security and transparency. CES is typically used in applications such as payments and smart contracts, playing a crucial role in the operation and governance of its native platform. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply, contributing to the stability of the asset. As a crypto asset, CES embodies the key characteristics of blockchain technology, including decentralization, immutability, and transparency.

Ako nakupovať a investovať Whalebit

Ste pripravení začať s Whalebit? Nákup CES na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Whalebit. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Whalebit (CES) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Whalebit sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Whalebit (CES)

Čo môžete urobiť s Whalebit

Vlastníctvo Whalebit vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Whalebit (CES) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Whalebit zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Whalebit webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Whalebit

Akú hodnotu bude mať 1 Whalebit v roku 2030?
Ak by hodnota Whalebit rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Whalebit podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:29:17 (UTC+8)

Whalebit (CES) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Whalebit

CES USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície CES s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s CES USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Whalebit (CES) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Whalebit a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
CES/USDT
$1.683
$1.683$1.683
0.00%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007647
$0.00007647$0.00007647

+1,429.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009746
$0.009746$0.009746

+143.65%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010760
$0.000010760$0.000010760

+79.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.18389
$0.18389$0.18389

+68.19%

Humanity

Humanity

H

$0.19552
$0.19552$0.19552

+37.47%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

CES-na-USD kalkulačka

Suma

CES
CES
USD
USD

1 CES = 1.683 USD