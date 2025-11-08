Aktuálna dnešná cena Whalebit je 1.683USD. Trhová kapitalizácia CES je 0USD. Sledujte aktualizácie cien CES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Whalebit je 1.683USD. Trhová kapitalizácia CES je 0USD. Sledujte aktualizácie cien CES v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Whalebit (CES) je $ 1.683, s 0.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CES na USD konverzný kurz je $ 1.683 za CES.
Whalebit sa v súčasnosti radí na #3884 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 CES. Počas posledných 24 hodín sa CESobchodovalo v rozmedzí od $ 1.672 (low) do $ 1.69 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 11.68679398493145, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08422316231675472.
V krátkodobom vývoji sa CES zmenilo o -0.18% za poslednú hodinu a o +1.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 151.76K.
Whalebit (CES) informácie o trhu
No.3884
$ 0.00
$ 151.76K
$ 710.86M
0.00
422,375,579.421211
422,375,579.421211
0.00%
Aktuálna trhová kapitalizácia Whalebit je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 151.76K. Počet coinov v obehu CES je 0.00, pričom celková zásoba je 422375579.421211. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 710.86M.
História cien Whalebit v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.672
24 hod Low
$ 1.69
24 hod High
$ 1.672
$ 1.69
$ 11.68679398493145
$ 0.08422316231675472
-0.18%
+0.05%
+1.50%
+1.50%
Whalebit (CES) história cien USD
Sledujte zmeny cien Whalebit za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00084
+0.05%
30 dní
$ -0.887
-34.52%
60 dní
$ -0.817
-32.68%
90 dní
$ -0.817
-32.68%
Whalebit dnešná zmena ceny
Dnes CES zaznamenal zmenu o $ +0.00084 (+0.05%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Whalebit zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.887 (-34.52%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Whalebit zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CES zmenu o $ -0.817 (-32.68%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Whalebit zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.817 (-32.68%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Whalebit (CES)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Whalebit, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Whalebit?
Several key factors influence Whalebit (CES) prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CES pricing.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.
Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and user adoption affect scarcity and value.
Platform Development: Updates, new features, and technological improvements drive investor interest.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility and usage.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, CES often follows Bitcoin's price movements.
Community Growth: Active user base and social media presence influence market perception.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Whalebit?
People want to know Whalebit (CES) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.
Cenové predikcie pre Whalebit
Cenová predikcia Whalebit (CES) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CES v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Whalebit (CES) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Whalebit mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Whalebit v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CES cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Whalebit Cenové predikcie.
O Whalebit
CES is a digital asset that operates on a blockchain platform. Its primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a medium of exchange between participants. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring security and transparency. CES is typically used in applications such as payments and smart contracts, playing a crucial role in the operation and governance of its native platform. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply, contributing to the stability of the asset. As a crypto asset, CES embodies the key characteristics of blockchain technology, including decentralization, immutability, and transparency.
Ako nakupovať a investovať Whalebit
Ste pripravení začať s Whalebit? Nákup CES na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Whalebit. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Whalebit (CES) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Whalebit sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Whalebit
Vlastníctvo Whalebit vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Whalebit rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Whalebit podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíWhalebit?
Dnešná cena Whalebit je $ 1.683. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Whalebit stále dobrou investíciou?
Whalebit zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CES, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Whalebit?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Whalebit v hodnote $ 151.76K.
Aká je aktuálna cena Whalebit?
Živá cena CES sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Whalebit vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CES, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Whalebit?
Cenu CES ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,891.48
+2.07%
ETH
3,428.56
+3.97%
SOL
163.07
+4.92%
COAI
1.1803
+8.01%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CES na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CES/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Whalebit pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Whalebit v tomto roku?
Cena Whalebit by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Whalebit (CES).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:29:17 (UTC+8)
Whalebit (CES) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
