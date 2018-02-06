Bluzelle (BLZ) tokenomika

Bluzelle (BLZ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bluzelle (BLZ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Bluzelle (BLZ) informácie

Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps.

Oficiálna webová stránka:
https://bluzelle.com/
Biela kniha:
https://bluzelle.com/wp-content/uploads/2017/10/bluzelle-whitepaper-english1-4.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668

Bluzelle (BLZ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bluzelle (BLZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 14.69M
$ 14.69M$ 14.69M
Celková ponuka:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 470.73M
$ 470.73M$ 470.73M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 15.61M
$ 15.61M$ 15.61M
Historické maximum:
$ 0.66769
$ 0.66769$ 0.66769
Historické minimum:
$ 0.00606731663576
$ 0.00606731663576$ 0.00606731663576
Aktuálna cena:
$ 0.03121
$ 0.03121$ 0.03121

Bluzelle (BLZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bluzelle (BLZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BLZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BLZ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BLZ tokenomiku, preskúmajte cenu BLZ tokenu naživo!

