Aktuálna dnešná cena BAS (BAS) je $ 0.009068, s 4.71% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BAS na USD konverzný kurz je $ 0.009068 za BAS.
BAS sa v súčasnosti radí na #665 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 22.67M, pričom počet coinov v obehu je 2.50B BAS. Počas posledných 24 hodín sa BASobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00821 (low) do $ 0.010915 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.16763449915565898, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.004194192410779678.
V krátkodobom vývoji sa BAS zmenilo o +0.59% za poslednú hodinu a o -33.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 523.22K.
BAS (BAS) informácie o trhu
No.665
$ 22.67M
$ 523.22K
$ 90.68M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia BAS je $ 22.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 523.22K. Počet coinov v obehu BAS je 2.50B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 90.68M.
História cien BAS v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00821
24 hod Low
$ 0.010915
24 hod High
$ 0.00821
$ 0.010915
$ 0.16763449915565898
$ 0.004194192410779678
+0.59%
+4.71%
-33.84%
-33.84%
BAS (BAS) história cien USD
Sledujte zmeny cien BAS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00040794
+4.71%
30 dní
$ -0.012046
-57.06%
60 dní
$ -0.014424
-61.40%
90 dní
$ +0.008568
+1,713.60%
BAS dnešná zmena ceny
Dnes BAS zaznamenal zmenu o $ +0.00040794 (+4.71%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
BAS zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.012046 (-57.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
BAS zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BAS zmenu o $ -0.014424 (-61.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
BAS zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.008568 (+1,713.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BAS (BAS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BAS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny BAS?
Several key factors influence BAS token prices:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect BAS valuation.
Adoption Rate: Real-world usage and platform integration drive demand.
Regulatory News: Government policies and legal developments create price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BAS?
People want to know BAS price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track BAS value to assess their overall cryptocurrency portfolio performance and make rebalancing decisions.
Market Analysis: Current prices help analyze trends, volatility patterns, and market sentiment for informed investment strategies.
Risk Management: Real-time pricing enables better stop-loss orders and risk assessment to protect investments.
Opportunity Identification: Price movements may signal buying opportunities during dips or selling opportunities during peaks.
Tax Planning: Accurate current values are needed for tax reporting and calculating capital gains or losses.
FOMO Prevention: Staying updated prevents fear of missing out on significant price movements or market opportunities.
Cenové predikcie pre BAS
Cenová predikcia BAS (BAS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BAS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BAS (BAS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena BAS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BAS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BAS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BAS Cenové predikcie.
O BAS
BAS (Basis Share) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is a part of the Basis Cash protocol, a system designed to create a stablecoin that is algorithmically pegged to the value of the US dollar. The primary role of BAS is to act as a governance token within the Basis Cash ecosystem, allowing holders to vote on various proposals and changes within the system. It also serves as a mechanism to absorb the volatility of the stablecoin, acting as a speculative token that can be traded on the open market. The supply of BAS is elastic, adjusting based on market conditions to help maintain the stablecoin's peg to the dollar.
Ako nakupovať a investovať BAS
Ste pripravení začať s BAS? Nákup BAS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BAS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BAS (BAS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.50B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BAS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s BAS
Vlastníctvo BAS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je BAS (BAS)
BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.
BAS Zdroj
Pre hlbšie pochopenie BAS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota BAS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BAS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBAS?
Dnešná cena BAS je $ 0.009068. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je BAS stále dobrou investíciou?
BAS zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BAS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s BAS?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo BAS v hodnote $ 523.22K.
Aká je aktuálna cena BAS?
Živá cena BAS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu BAS vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BAS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu BAS?
Cenu BAS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,860.63
+2.04%
ETH
3,430.54
+4.03%
SOL
163.09
+4.94%
COAI
1.1982
+9.65%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BAS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BAS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena BAS pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena BAS v tomto roku?
Cena BAS by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu BAS (BAS).
BAS (BAS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.