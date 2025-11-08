BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena BAS je 0.009068USD. Trhová kapitalizácia BAS je 22,670,000USD. Sledujte aktualizácie cien BAS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

BAS Logo

BAS kurz (BAS)

1 BAS na USD aktuálnu cenu:

$0.009069
$0.009069
+4.71%1D
USD
BAS (BAS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:19 (UTC+8)

Dnešná cena BAS

Aktuálna dnešná cena BAS (BAS) je $ 0.009068, s 4.71% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BAS na USD konverzný kurz je $ 0.009068 za BAS.

BAS sa v súčasnosti radí na #665 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 22.67M, pričom počet coinov v obehu je 2.50B BAS. Počas posledných 24 hodín sa BASobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00821 (low) do $ 0.010915 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.16763449915565898, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.004194192410779678.

V krátkodobom vývoji sa BAS zmenilo o +0.59% za poslednú hodinu a o -33.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 523.22K.

BAS (BAS) informácie o trhu

No.665

$ 22.67M
$ 22.67M

$ 523.22K
$ 523.22K

$ 90.68M
$ 90.68M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia BAS je $ 22.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 523.22K. Počet coinov v obehu BAS je 2.50B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 90.68M.

História cien BAS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00821
$ 0.00821
24 hod Low
$ 0.010915
$ 0.010915
24 hod High

$ 0.00821
$ 0.00821

$ 0.010915
$ 0.010915

$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898

$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678

+0.59%

+4.71%

-33.84%

-33.84%

BAS (BAS) história cien USD

Sledujte zmeny cien BAS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00040794+4.71%
30 dní$ -0.012046-57.06%
60 dní$ -0.014424-61.40%
90 dní$ +0.008568+1,713.60%
BAS dnešná zmena ceny

Dnes BAS zaznamenal zmenu o $ +0.00040794 (+4.71%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

BAS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.012046 (-57.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

BAS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BAS zmenu o $ -0.014424 (-61.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

BAS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.008568 (+1,713.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BAS (BAS)?

Pozrite si BASstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre BAS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BAS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny BAS?

Several key factors influence BAS token prices:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence affect BAS valuation.

Adoption Rate: Real-world usage and platform integration drive demand.

Regulatory News: Government policies and legal developments create price volatility.

Technology Updates: Protocol upgrades, partnerships, and technical improvements influence investor interest.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BAS?

People want to know BAS price today for several key reasons:

Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.

Portfolio Management: Investors track BAS value to assess their overall cryptocurrency portfolio performance and make rebalancing decisions.

Market Analysis: Current prices help analyze trends, volatility patterns, and market sentiment for informed investment strategies.

Risk Management: Real-time pricing enables better stop-loss orders and risk assessment to protect investments.

Opportunity Identification: Price movements may signal buying opportunities during dips or selling opportunities during peaks.

Tax Planning: Accurate current values are needed for tax reporting and calculating capital gains or losses.

FOMO Prevention: Staying updated prevents fear of missing out on significant price movements or market opportunities.

Cenové predikcie pre BAS

Cenová predikcia BAS (BAS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BAS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BAS (BAS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BAS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BAS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BAS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BAS Cenové predikcie.

O BAS

BAS (Basis Share) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is a part of the Basis Cash protocol, a system designed to create a stablecoin that is algorithmically pegged to the value of the US dollar. The primary role of BAS is to act as a governance token within the Basis Cash ecosystem, allowing holders to vote on various proposals and changes within the system. It also serves as a mechanism to absorb the volatility of the stablecoin, acting as a speculative token that can be traded on the open market. The supply of BAS is elastic, adjusting based on market conditions to help maintain the stablecoin's peg to the dollar.

Ako nakupovať a investovať BAS

Ste pripravení začať s BAS? Nákup BAS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BAS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BAS (BAS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.50B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BAS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť BAS (BAS)

Čo je BAS (BAS)

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie BAS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna BAS webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BAS

Akú hodnotu bude mať 1 BAS v roku 2030?
Ak by hodnota BAS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:19 (UTC+8)

BAS (BAS) dôležité aktualizácie v odvetví

$0.009069
Zrieknutie sa zodpovednosti

