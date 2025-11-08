Aktuálna dnešná cena Aspecta je 0.04233USD. Trhová kapitalizácia ASP je --USD. Sledujte aktualizácie cien ASP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Aspecta je 0.04233USD. Trhová kapitalizácia ASP je --USD. Sledujte aktualizácie cien ASP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Aspecta (ASP) je $ 0.04233, s 2.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASP na USD konverzný kurz je $ 0.04233 za ASP.
Aspecta sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ASP. Počas posledných 24 hodín sa ASPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03903 (low) do $ 0.04306 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ASP zmenilo o +1.05% za poslednú hodinu a o -31.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.49K.
Aspecta (ASP) informácie o trhu
--
----
$ 61.49K
$ 61.49K$ 61.49K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Aspecta je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.49K. Počet coinov v obehu ASP je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Aspecta v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03903
$ 0.03903$ 0.03903
24 hod Low
$ 0.04306
$ 0.04306$ 0.04306
24 hod High
$ 0.03903
$ 0.03903$ 0.03903
$ 0.04306
$ 0.04306$ 0.04306
--
----
--
----
+1.05%
+2.92%
-31.31%
-31.31%
Aspecta (ASP) história cien USD
Sledujte zmeny cien Aspecta za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0011976
+2.92%
30 dní
$ -0.10467
-71.21%
60 dní
$ -0.09687
-69.60%
90 dní
$ -0.11247
-72.66%
Aspecta dnešná zmena ceny
Dnes ASP zaznamenal zmenu o $ +0.0011976 (+2.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Aspecta zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.10467 (-71.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Aspecta zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASP zmenu o $ -0.09687 (-69.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Aspecta zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.11247 (-72.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Aspecta (ASP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Aspecta, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Aspecta?
Several key factors influence Aspecta (ASP) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ASP valuation.
Adoption & Utility: Real-world usage of Aspecta's identity verification platform drives demand for ASP tokens.
Partnerships: Strategic collaborations with enterprises and Web3 projects can boost token value.
Regulatory Environment: Changes in crypto regulations, especially around identity and privacy, influence investor sentiment.
Competition: Performance relative to other identity-focused blockchain projects impacts market positioning.
Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements drive investor interest.
Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.
Macro Factors: Global economic conditions and institutional crypto adoption influence broader market movements affecting ASP.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Aspecta?
People want to know Aspecta (ASP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Aspecta
Cenová predikcia Aspecta (ASP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aspecta (ASP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Aspecta mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Aspecta v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Aspecta Cenové predikcie.
O Aspecta
ASP (Aspire) is a digital asset that operates on the Aspire platform, a blockchain network designed to create digital assets and tokens. Aspire's primary role is to provide a platform for users to create their own digital assets without the need for extensive blockchain knowledge. The platform uses a unique 'ASP' token for transaction fees and anti-spam measures, providing a layer of security against denial-of-service attacks. The Aspire platform uses a Proof-of-Work consensus mechanism and is built on the Bitcoin network, leveraging its security features. Typical uses of ASP include creating custom tokens for crowdfunding, loyalty programs, and digital collectibles.
ASP (Aspire) is a digital asset that operates on the Aspire platform, a blockchain network designed to create digital assets and tokens. Aspire's primary role is to provide a platform for users to create their own digital assets without the need for extensive blockchain knowledge. The platform uses a unique 'ASP' token for transaction fees and anti-spam measures, providing a layer of security against denial-of-service attacks. The Aspire platform uses a Proof-of-Work consensus mechanism and is built on the Bitcoin network, leveraging its security features. Typical uses of ASP include creating custom tokens for crowdfunding, loyalty programs, and digital collectibles.
Ako nakupovať a investovať Aspecta
Ste pripravení začať s Aspecta? Nákup ASP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Aspecta. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Aspecta (ASP) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Aspecta sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Aspecta
Vlastníctvo Aspecta vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Aspecta rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Aspecta podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAspecta?
Dnešná cena Aspecta je $ 0.04233. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Aspecta stále dobrou investíciou?
Aspecta zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ASP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Aspecta?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Aspecta v hodnote $ 61.49K.
Aká je aktuálna cena Aspecta?
Živá cena ASP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Aspecta vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ASP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Aspecta?
Cenu ASP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,809.99
+1.99%
ETH
3,426.49
+3.91%
SOL
162.85
+4.78%
COAI
1.196
+9.45%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ASP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ASP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Aspecta pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Aspecta v tomto roku?
Cena Aspecta by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Aspecta (ASP).
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.