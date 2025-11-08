BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Aspecta je 0.04233USD. Trhová kapitalizácia ASP je --USD. Sledujte aktualizácie cien ASP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Aspecta Logo

Aspecta kurz (ASP)

1 ASP na USD aktuálnu cenu:

$0.04221
+2.92%1D
USD
Aspecta (ASP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:18 (UTC+8)

Dnešná cena Aspecta

Aktuálna dnešná cena Aspecta (ASP) je $ 0.04233, s 2.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASP na USD konverzný kurz je $ 0.04233 za ASP.

Aspecta sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ASP. Počas posledných 24 hodín sa ASPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03903 (low) do $ 0.04306 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ASP zmenilo o +1.05% za poslednú hodinu a o -31.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.49K.

Aspecta (ASP) informácie o trhu

$ 61.49K
$ 0.00
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Aspecta je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.49K. Počet coinov v obehu ASP je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Aspecta v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03903
24 hod Low
$ 0.04306
24 hod High

$ 0.03903
$ 0.04306
+1.05%

+2.92%

-31.31%

-31.31%

Aspecta (ASP) história cien USD

Sledujte zmeny cien Aspecta za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0011976+2.92%
30 dní$ -0.10467-71.21%
60 dní$ -0.09687-69.60%
90 dní$ -0.11247-72.66%
Aspecta dnešná zmena ceny

Dnes ASP zaznamenal zmenu o $ +0.0011976 (+2.92%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Aspecta zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.10467 (-71.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Aspecta zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASP zmenu o $ -0.09687 (-69.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Aspecta zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.11247 (-72.66%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Aspecta (ASP)?

Pozrite si Aspectastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Aspecta

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Aspecta, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Aspecta?

Several key factors influence Aspecta (ASP) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ASP valuation.

Adoption & Utility: Real-world usage of Aspecta's identity verification platform drives demand for ASP tokens.

Partnerships: Strategic collaborations with enterprises and Web3 projects can boost token value.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure affect price dynamics.

Regulatory Environment: Changes in crypto regulations, especially around identity and privacy, influence investor sentiment.

Competition: Performance relative to other identity-focused blockchain projects impacts market positioning.

Development Progress: Platform updates, new features, and roadmap achievements drive investor interest.

Trading Volume: Liquidity and exchange listings affect price stability and accessibility.

Macro Factors: Global economic conditions and institutional crypto adoption influence broader market movements affecting ASP.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Aspecta?

People want to know Aspecta (ASP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Aspecta

Cenová predikcia Aspecta (ASP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aspecta (ASP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Aspecta mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Aspecta v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Aspecta Cenové predikcie.

O Aspecta

ASP (Aspire) is a digital asset that operates on the Aspire platform, a blockchain network designed to create digital assets and tokens. Aspire's primary role is to provide a platform for users to create their own digital assets without the need for extensive blockchain knowledge. The platform uses a unique 'ASP' token for transaction fees and anti-spam measures, providing a layer of security against denial-of-service attacks. The Aspire platform uses a Proof-of-Work consensus mechanism and is built on the Bitcoin network, leveraging its security features. Typical uses of ASP include creating custom tokens for crowdfunding, loyalty programs, and digital collectibles.

Ako nakupovať a investovať Aspecta

Ste pripravení začať s Aspecta? Nákup ASP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Aspecta. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Aspecta (ASP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Aspecta sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Aspecta (ASP)

Čo môžete urobiť s Aspecta

Vlastníctvo Aspecta vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Aspecta (ASP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Aspecta Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Aspecta zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Aspecta

Akú hodnotu bude mať 1 Aspecta v roku 2030?
Ak by hodnota Aspecta rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Aspecta podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:18 (UTC+8)

Aspecta (ASP) dôležité aktualizácie v odvetví

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

