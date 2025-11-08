Cenová predikcia preAeonix Network (ONIX) (v USD)

Získajte cenové predikcie preAeonix Network na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie ONIX v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu Aeonix Network
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

Aeonix Network cenová predikcia
--
----
0.00%
USD
Skutočné
Predpoveď
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 12:53:28 (UTC+8)

Cenová predikcia pre Aeonix Network na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by Aeonix Network mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.175396 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by Aeonix Network mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.184165 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena ONIX v roku 2027 $ 0.193374 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena ONIX v roku 2028 $ 0.203042 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ONIX v roku 2029 $ 0.213194 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ONIX v roku 2030 $ 0.223854 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Aeonix Network mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.364635.

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena Aeonix Network mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.593953.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.175396
    0.00%
  • 2026
    $ 0.184165
    5.00%
  • 2027
    $ 0.193374
    10.25%
  • 2028
    $ 0.203042
    15.76%
  • 2029
    $ 0.213194
    21.55%
  • 2030
    $ 0.223854
    27.63%
  • 2031
    $ 0.235047
    34.01%
  • 2032
    $ 0.246799
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.259139
    47.75%
  • 2034
    $ 0.272096
    55.13%
  • 2035
    $ 0.285701
    62.89%
  • 2036
    $ 0.299986
    71.03%
  • 2037
    $ 0.314986
    79.59%
  • 2038
    $ 0.330735
    88.56%
  • 2039
    $ 0.347272
    97.99%
  • 2040
    $ 0.364635
    107.89%
Zobraziť viac

Krátkodobá Aeonix Network cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 0.175396
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 0.175420
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 0.175564
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 0.176116
    0.41%
Aeonix Network (ONIX) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre ONIX dňa November 8, 2025(Dnes), je $0.175396. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

Aeonix Network (ONIX) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre ONIX, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.175420. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

Aeonix Network (ONIX) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia ONIX, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.175564. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

Aeonix Network (ONIX) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena ONIX $0.176116. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky Aeonix Network

--
----

--

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

13.94M
13.94M 13.94M

--
----

--

Najnovšia cena ONIX je --. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o 0.00%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --.
Okrem toho má ONIX počet coinov v obehu rovnajúci sa 13.94M a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 2.45M

Aeonix Network Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na Aeonix Network s aktuálnymi cenami je aktuálna cena Aeonix Network 0.175396USD. Počet coinov v obehu Aeonix Network(ONIX) je 13.94M ONIX, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $2,445,549.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dní
    -2.68%
    $ -0.004706
    $ 0.229428
    $ 0.175395
  • 30 dní
    -23.53%
    $ -0.041285
    $ 0.229428
    $ 0.175395
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal Aeonix Network pohyb ceny o $0, čo odráža 0.00% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa Aeonix Networkobchodovalo na úrovni $0.229428 a $0.175395. Zaznamenalo zmeny ceny o -2.68%. Tento nedávny trend ONIX poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac Aeonix Network zaznamenal -23.53% zmenu, čo predstavuje približne $-0.041285 jeho hodnoty. To naznačuje, že by ONIX mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Ako funguje modul cenovej predikcieAeonix Network ( ONIX)?

Aeonix Network modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny ONIX na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania Aeonix Network na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu ONIX, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu Aeonix Network. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť ONIX.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť ONIX, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli Aeonix Network.

Prečo je ONIX cenová predikcia dôležitá?

ONIX Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do ONIX?
Podľa vašich predikcií dosiahne ONIX cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia ONIX na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie Aeonix Network (ONIX) dosiahne predpokladaná cena ONIX hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 ONIX v roku 2026?
Cena 1 Aeonix Network (ONIX) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota ONIX zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena ONIX v roku 2027?
Očakáva sa, žeAeonix Network (ONIX) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 ONIX.
Aká je odhadovaná cieľová cena ONIX v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Aeonix Network (ONIX) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena ONIX v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Aeonix Network (ONIX) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 ONIX v roku 2030?
Cena 1 Aeonix Network (ONIX) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota ONIX zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia ONIX na rok 2040?
Očakáva sa, žeAeonix Network (ONIX) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 ONIX.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 12:53:28 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.