Aeonix Network Cena (ONIX)
Aktuálna dnešná cena Aeonix Network (ONIX) je $ 0.175396, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ONIX na USD konverzný kurz je $ 0.175396 za ONIX.
Aeonix Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2,445,549, pričom počet coinov v obehu je 13.94M ONIX. Počas posledných 24 hodín sa ONIXobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.267455, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.158635.
V krátkodobom vývoji sa ONIX zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -2.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Aeonix Network je $ 2.45M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ONIX je 13.94M, pričom celková zásoba je 47000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.24M.
-2.68%
-2.68%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Aeonix Network na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Aeonix Network na USD pohybovala na $ -0.0461459684.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Aeonix Network na USD pohybovala na $ -0.0418825126.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Aeonix Network na USD pohybovala na $ +0.01315091713638564.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ -0.0461459684
|-26.30%
|60 dní
|$ -0.0418825126
|-23.87%
|90 dní
|$ +0.01315091713638564
|+8.11%
V roku 2040 by cena Aeonix Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.
Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).
aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.
