BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Aeonix Network je 0.175396USD. Trhová kapitalizácia ONIX je 2,445,549USD. Sledujte aktualizácie cien ONIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Aeonix Network je 0.175396USD. Trhová kapitalizácia ONIX je 2,445,549USD. Sledujte aktualizácie cien ONIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ONIX

ONIX informácie o cene

Čo je ONIX

ONIX biela kniha

ONIX oficiálna webová stránka

ONIX tokenomika

ONIX predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Aeonix Network Logo

Aeonix Network Cena (ONIX)

Nezaradené

1 ONIX na USD aktuálnu cenu:

$0.175396
$0.175396$0.175396
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Aeonix Network (ONIX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:11:53 (UTC+8)

Dnešná cena Aeonix Network

Aktuálna dnešná cena Aeonix Network (ONIX) je $ 0.175396, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ONIX na USD konverzný kurz je $ 0.175396 za ONIX.

Aeonix Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2,445,549, pričom počet coinov v obehu je 13.94M ONIX. Počas posledných 24 hodín sa ONIXobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.267455, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.158635.

V krátkodobom vývoji sa ONIX zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -2.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Aeonix Network (ONIX) informácie o trhu

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
----

$ 8.24M
$ 8.24M$ 8.24M

13.94M
13.94M 13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Aeonix Network je $ 2.45M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ONIX je 13.94M, pričom celková zásoba je 47000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.24M.

História cien Aeonix Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.267455
$ 0.267455$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635$ 0.158635

--

--

-2.68%

-2.68%

Aeonix Network (ONIX) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Aeonix Network na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Aeonix Network na USD pohybovala na $ -0.0461459684.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Aeonix Network na USD pohybovala na $ -0.0418825126.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Aeonix Network na USD pohybovala na $ +0.01315091713638564.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0461459684-26.30%
60 dní$ -0.0418825126-23.87%
90 dní$ +0.01315091713638564+8.11%

Cenové predikcie pre Aeonix Network

Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ONIX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aeonix Network (ONIX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Aeonix Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Aeonix Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ONIX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Aeonix Network Cenové predikcie.

Čo je Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Aeonix Network (ONIX) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Aeonix Network

Akú hodnotu bude mať 1 Aeonix Network v roku 2030?
Ak by hodnota Aeonix Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Aeonix Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:11:53 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Aeonix Network

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.61
$22.61$22.61

+126.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007297
$0.00007297$0.00007297

+1,359.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009584
$0.009584$0.009584

+139.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011966
$0.000011966$0.000011966

+99.43%

Humanity

Humanity

H

$0.24869
$0.24869$0.24869

+74.86%

Flux

Flux

FLUX

$0.18004
$0.18004$0.18004

+64.67%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.