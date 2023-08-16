Oprávnený krypto kolaterál
|Krypto
|Kolaterálny limit
|Kolaterálna sadzba
Uvedené aktíva možno použiť ako kolaterál v režime viacerých aktív.Niektoré krypto používa stupňovité sadzby zábezpeky. Napríklad držba 1 BTC pri 90% sadzbe prispieva 0.9 BTC ako dostupná marža. Na časť presahujúcu 1 BTC sa vzťahuje 80% sadzba, takže držba 2 BTC prispieva 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC ako dostupná marža.
Oprávnená zodpovednosť za krypto
|Krypto
|Hranica automatického splácania
|Diskontná sadzba pri automatickom splácaní
|Pomer automatického splácania
|Bezúročný limit
|Hodinová úroková sadzba
|Sadzba udržiavacieho rozpätia záväzkov
Uvedené aktíva sú oprávnené na použitie na záväzky.1. Keď záväzok kryptoúčtu prekročí prah automatického splácania, spustí sa automatické splácanie.2. Pri automatickom splácaní je výška splátky = aktuálny záväzok - prah automatického splácania × (1 - pomer automatického splácania). Poplatok sa účtuje na základe diskontnej sadzby platobného krypta. Napríklad, ak je dlžných 1,000 USDT a diskontná sadzba je 90%, bude potrebných BTC v hodnote (1,000 / 90%).3. Úroky sa zúčtovávajú každú hodinu na základe záväzku v čase zúčtovania. Úroky sa neúčtujú, ak je záväzok v rámci bezúročného limitu.