සජීවී FUSIO සඳහා අද මිල 0.00118609 USD කි. FUSIO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FUSIO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FUSIO ගැන වැඩි විස්තර

FUSIO මිල තොරතුරු

FUSIO යනු කුමක්ද

FUSIO ධවල පත්‍රිකාව

FUSIO නිල වෙබ් අඩවිය

FUSIO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FUSIO මිල පුරෝකථනය

FUSIO ලාංඡනය

FUSIO මිල (FUSIO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FUSIO සිට USD සජීවී මිල:

$0.00118609
-17.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
FUSIO (FUSIO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:01:27 (UTC+8)

FUSIO (FUSIO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00118064
පැය 24 පහළ
$ 0.00142939
24H ඉහළ

$ 0.00118064
$ 0.00142939
$ 0.00609484
$ 0.00118064
--

-17.01%

-34.12%

-34.12%

FUSIO (FUSIO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00118609. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00118064 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00142939 ක උපරිම අගයක් අතර FUSIO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FUSIOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00609484 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00118064 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FUSIO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -17.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -34.12% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

FUSIO (FUSIO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 238.52K
$ 1.19M
201.10M
1,000,000,000.0
FUSIO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 238.52K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 201.10M සමඟින් FUSIO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.19M කි.

FUSIO (FUSIO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, FUSIOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000243275926434943 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, FUSIOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006261842 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, FUSIOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008939568 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, FUSIOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0039973118965205945 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000243275926434943-17.01%
දින 30 යි$ -0.0006261842-52.79%
දින 60 යි$ -0.0008939568-75.37%
දින 90 යි$ -0.0039973118965205945-77.11%

FUSIO (FUSIO) යනු කුමක්ද

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

FUSIO මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ FUSIO (FUSIO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ FUSIO (FUSIO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? FUSIO සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් FUSIO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FUSIO දේශීය මුදල් වෙත

FUSIO (FUSIO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FUSIOFUSIO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FUSIO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FUSIO (FUSIO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

FUSIO (FUSIO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FUSIO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00118609 USD වේ.
FUSIO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FUSIO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00118609 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
FUSIO හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FUSIO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 238.52K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FUSIO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FUSIO හි සංසරණ සැපයුම 201.10M USD වේ.
FUSIO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00609484 USD ක ATH මිලක් FUSIO අත්කර ගති.
FUSIO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00118064 USD ක ATL මිලක් FUSIO අත්කර ගති.
FUSIO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FUSIO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FUSIO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FUSIO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FUSIO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:01:27 (UTC+8)

FUSIO (FUSIO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$101,406.92
$3,338.25
$1.1020
$157.11
$1.0004
$101,406.92
$3,338.25
$157.11
$2.2172
$965.81
$0.00000000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$4.913
$0.007789
$0.00002644
$12.5200
$0.0972
