FUSIO මිල (FUSIO)
--
-17.01%
-34.12%
-34.12%
FUSIO (FUSIO) තත්ය කාලීන මිල $0.00118609. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00118064 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00142939 ක උපරිම අගයක් අතර FUSIO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FUSIOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00609484 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00118064 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FUSIO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -17.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -34.12% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
FUSIO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 238.52K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 201.10M සමඟින් FUSIO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.19M කි.
අද දිනය තුළ, FUSIOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000243275926434943 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, FUSIOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006261842 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, FUSIOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008939568 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, FUSIOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0039973118965205945 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.000243275926434943
|-17.01%
|දින 30 යි
|$ -0.0006261842
|-52.79%
|දින 60 යි
|$ -0.0008939568
|-75.37%
|දින 90 යි
|$ -0.0039973118965205945
|-77.11%
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
FUSIOFUSIO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FUSIO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
