සජීවී Chatrix සඳහා අද මිල 0 USD කි. CRX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Chatrix සඳහා අද මිල 0 USD කි. CRX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CRX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CRX ගැන වැඩි විස්තර

CRX මිල තොරතුරු

CRX යනු කුමක්ද

CRX ධවල පත්‍රිකාව

CRX නිල වෙබ් අඩවිය

CRX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CRX මිල පුරෝකථනය

Chatrix ලාංඡනය

Chatrix මිල (CRX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CRX සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+2.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Chatrix (CRX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:23:43 (UTC+8)

Chatrix (CRX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

+2.49%

+19.84%

+19.84%

Chatrix (CRX) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර CRX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CRXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CRX පසුගිය පැය තුල, -1.16% කින්, පැය 24 තුල, +2.49% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +19.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Chatrix (CRX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 38.26K
$ 38.26K$ 38.26K

--
----

$ 44.12K
$ 44.12K$ 44.12K

758.68M
758.68M 758.68M

874,906,470.476795
874,906,470.476795 874,906,470.476795

Chatrix හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 38.26K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 758.68M සමඟින් CRX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 874906470.476795 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 44.12K කි.

Chatrix (CRX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Chatrixහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Chatrixහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Chatrixහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Chatrixහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+2.49%
දින 30 යි$ 0-27.93%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Chatrix (CRX) යනු කුමක්ද

Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Chatrix මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Chatrix (CRX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Chatrix (CRX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Chatrix සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Chatrix මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CRX දේශීය මුදල් වෙත

Chatrix (CRX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ChatrixCRX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CRX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Chatrix (CRX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Chatrix (CRX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CRX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
CRX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CRX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Chatrix හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CRX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 38.26K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CRX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CRX හි සංසරණ සැපයුම 758.68M USD වේ.
CRX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් CRX අත්කර ගති.
CRX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් CRX අත්කර ගති.
CRX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CRX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CRX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CRX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CRX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:23:43 (UTC+8)

