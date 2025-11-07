හුවමාරුවDEX+
සජීවී Alpha Pay සඳහා අද මිල 0.0000577 USD කි. ALPAY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ALPAY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Alpha Pay සඳහා අද මිල 0.0000577 USD කි. ALPAY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ALPAY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ALPAY ගැන වැඩි විස්තර

ALPAY මිල තොරතුරු

ALPAY යනු කුමක්ද

ALPAY නිල වෙබ් අඩවිය

ALPAY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ALPAY මිල පුරෝකථනය

Alpha Pay ලාංඡනය

Alpha Pay මිල (ALPAY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ALPAY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+36.50%1D
mexc
USD
Alpha Pay (ALPAY) සජීවී මිල සටහන
Alpha Pay (ALPAY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00004147
$ 0.00004147$ 0.00004147
පැය 24 පහළ
$ 0.00005807
$ 0.00005807$ 0.00005807
24H ඉහළ

$ 0.00004147
$ 0.00004147$ 0.00004147

$ 0.00005807
$ 0.00005807$ 0.00005807

$ 0.00026297
$ 0.00026297$ 0.00026297

$ 0.00003059
$ 0.00003059$ 0.00003059

-0.45%

+36.57%

-38.85%

-38.85%

Alpha Pay (ALPAY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0000577. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00004147 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00005807 ක උපරිම අගයක් අතර ALPAY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ALPAYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00026297 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003059 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ALPAY පසුගිය පැය තුල, -0.45% කින්, පැය 24 තුල, +36.57% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -38.85% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Alpha Pay (ALPAY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 57.70K
$ 57.70K$ 57.70K

--
----

$ 57.70K
$ 57.70K$ 57.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Alpha Pay හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 57.70K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් ALPAY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 57.70K කි.

Alpha Pay (ALPAY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Alpha Payහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Alpha Payහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000342217 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Alpha Payහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Alpha Payහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+36.57%
දින 30 යි$ -0.0000342217-59.30%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Alpha Pay (ALPAY) යනු කුමක්ද

To create a seamless, inclusive, and cost-effective financial ecosystem that empowers users to transact, save, and engage with businesses and communities using Alpha Pay tokens. To revolutionize the world of finance with AI-powered smart payments, making transactions seamless, secure, and accessible to everyone globally. To empower individuals and businesses worldwide with futuristic payment solutions that redefine financial freedom and create economic opportunities for all.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Alpha Pay (ALPAY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Alpha Pay මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Alpha Pay (ALPAY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Alpha Pay (ALPAY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Alpha Pay සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Alpha Pay මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ALPAY දේශීය මුදල් වෙත

Alpha Pay (ALPAY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Alpha PayALPAY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ALPAY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alpha Pay (ALPAY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Alpha Pay (ALPAY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ALPAY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0000577 USD වේ.
ALPAY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ALPAY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0000577 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Alpha Pay හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ALPAY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 57.70K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ALPAY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ALPAY හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
ALPAY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00026297 USD ක ATH මිලක් ALPAY අත්කර ගති.
ALPAY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003059 USD ක ATL මිලක් ALPAY අත්කර ගති.
ALPAY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ALPAY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ALPAY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ALPAY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ALPAY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
