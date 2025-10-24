Что такое Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

Источник Yagi The Unbothered (YAGI) Официальный веб-сайт

YAGI на местную валюту

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yagi The Unbothered (YAGI) Сколько стоит Yagi The Unbothered (YAGI) на сегодня? Актуальная цена YAGI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YAGI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YAGI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Yagi The Unbothered? Рыночная капитализация YAGI составляет $ 11,21K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YAGI? Циркулирующее предложение YAGI составляет 999,56M USD . Какова была максимальная цена (ATH) YAGI? YAGI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00140152 USD . Какова была минимальная цена YAGI за все время (ATL)? YAGI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов YAGI? Объем торгов за последние 24 часа для YAGI составляет -- USD . Вырастет ли YAGI в цене в этом году? YAGI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YAGI для более подробного анализа.

