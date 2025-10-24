Текущая цена World Cat сегодня составляет 0,02661642 USD. Следите за обновлениями цены WORLD CAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WORLD CAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена World Cat сегодня составляет 0,02661642 USD. Следите за обновлениями цены WORLD CAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WORLD CAT прямо сейчас на MEXC.

$0,02661642
-2,50%1D
График цены World Cat (WORLD CAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:11:57 (UTC+8)

Информация о ценах World Cat (WORLD CAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02587557
Мин 24Ч
$ 0,02763991
Макс 24Ч

$ 0,02587557
$ 0,02763991
$ 0,09714
$ 0
-0,04%

-2,59%

-13,31%

-13,31%

Текущая цена World Cat (WORLD CAT) составляет $0,02661642. За последние 24 часа WORLD CAT торговался в диапазоне от $ 0,02587557 до $ 0,02763991, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WORLD CAT за все время составляет $ 0,09714, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, WORLD CAT изменился на -0,04% за последний час, на -2,59% за 24 часа и на -13,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация World Cat (WORLD CAT)

$ 2,13M
--
$ 2,13M
80,00M
79 999 978,71555756
Текущая рыночная капитализация World Cat составляет $ 2,13M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WORLD CAT составляет 80,00M, а общее предложение – 79999978.71555756. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,13M.

История цен World Cat (WORLD CAT) в USD

За сегодня изменение цены World Cat на USD составило $ -0,0007081378567853.
За последние 30 дней изменение цены World Cat на USD составило $ -0,0122191352.
За последние 60 дней изменение цены World Cat на USD составило $ -0,0104827918.
За последние 90 дней изменение цены World Cat на USD составило $ +0,02649498968695596972.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0007081378567853-2,59%
30 дней$ -0,0122191352-45,90%
60 дней$ -0,0104827918-39,38%
90 дней$ +0,02649498968695596972+21 819,09%

Что такое World Cat (WORLD CAT)

Источник World Cat (WORLD CAT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены World Cat (USD)

Сколько будет стоить World Cat (WORLD CAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов World Cat (WORLD CAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для World Cat.

Проверьте прогноз цены World Cat!

WORLD CAT на местную валюту

Токеномика World Cat (WORLD CAT)

Понимание токеномики World Cat (WORLD CAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WORLD CAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о World Cat (WORLD CAT)

Сколько стоит World Cat (WORLD CAT) на сегодня?
Актуальная цена WORLD CAT в USD – 0,02661642 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WORLD CAT в USD?
Текущая цена WORLD CAT в USD составляет $ 0,02661642. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация World Cat?
Рыночная капитализация WORLD CAT составляет $ 2,13M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WORLD CAT?
Циркулирующее предложение WORLD CAT составляет 80,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WORLD CAT?
WORLD CAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,09714 USD.
Какова была минимальная цена WORLD CAT за все время (ATL)?
WORLD CAT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов WORLD CAT?
Объем торгов за последние 24 часа для WORLD CAT составляет -- USD.
Вырастет ли WORLD CAT в цене в этом году?
WORLD CAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WORLD CAT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии World Cat (WORLD CAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.