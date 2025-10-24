Что такое WOLFI (WOLFI)

This project is a meme coin that pays tribute to the most iconic and widely recognized mascot within the Avalanche blockchain community. Designed to embody the spirit and culture of the Avalanche ecosystem, the coin offers a fun and engaging way for users to participate in the network while celebrating its most beloved mascot. Through community-driven initiatives, social engagement, and a strong connection to Avalanche's identity, the project aims to foster a cultural movement within the Avalanche ecosystem.

Сколько будет стоить WOLFI (WOLFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WOLFI (WOLFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WOLFI.

Токеномика WOLFI (WOLFI)

Понимание токеномики WOLFI (WOLFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WOLFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WOLFI (WOLFI) Сколько стоит WOLFI (WOLFI) на сегодня? Актуальная цена WOLFI в USD – 0,00007134 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WOLFI в USD? $ 0,00007134 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WOLFI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WOLFI? Рыночная капитализация WOLFI составляет $ 713,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WOLFI? Циркулирующее предложение WOLFI составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) WOLFI? WOLFI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00191356 USD . Какова была минимальная цена WOLFI за все время (ATL)? WOLFI достиг минимальной цены (ATL) в 0,000033 USD . Каков объем торгов WOLFI? Объем торгов за последние 24 часа для WOLFI составляет -- USD . Вырастет ли WOLFI в цене в этом году? WOLFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WOLFI для более подробного анализа.

