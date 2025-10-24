Текущая цена Uranus DEX сегодня составляет 0,00172838 USD. Следите за обновлениями цены URA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены URA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Uranus DEX сегодня составляет 0,00172838 USD. Следите за обновлениями цены URA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены URA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о URA

Информация о цене URA

Официальный сайт URA

Токеномика URA

Прогноз цен URA

Логотип Uranus DEX

Цена Uranus DEX (URA)

Не в листинге

Текущая цена 1 URA в USD:

$0,00173451
$0,00173451
+1,10%1D
USD
График цены Uranus DEX (URA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:09:28 (UTC+8)

Информация о ценах Uranus DEX (URA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00155046
$ 0,00155046
Мин 24Ч
$ 0,00208229
$ 0,00208229
Макс 24Ч

$ 0,00155046
$ 0,00155046

$ 0,00208229
$ 0,00208229

$ 0,00970236
$ 0,00970236

$ 0,00016752
$ 0,00016752

+1,02%

+0,25%

-25,89%

-25,89%

Текущая цена Uranus DEX (URA) составляет $0,00172838. За последние 24 часа URA торговался в диапазоне от $ 0,00155046 до $ 0,00208229, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена URA за все время составляет $ 0,00970236, а минимальная – $ 0,00016752.

Что касается краткосрочной динамики, URA изменился на +1,02% за последний час, на +0,25% за 24 часа и на -25,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Uranus DEX (URA)

$ 1,73M
$ 1,73M

--
--

$ 1,73M
$ 1,73M

999,91M
999,91M

999 906 534,817143
999 906 534,817143

Текущая рыночная капитализация Uranus DEX составляет $ 1,73M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение URA составляет 999,91M, а общее предложение – 999906534.817143. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,73M.

История цен Uranus DEX (URA) в USD

За сегодня изменение цены Uranus DEX на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Uranus DEX на USD составило $ -0,0009372161.
За последние 60 дней изменение цены Uranus DEX на USD составило $ +0,0018558552.
За последние 90 дней изменение цены Uranus DEX на USD составило $ +0,0014247438236601944.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,25%
30 дней$ -0,0009372161-54,22%
60 дней$ +0,0018558552+107,38%
90 дней$ +0,0014247438236601944+469,23%

Что такое Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

Источник Uranus DEX (URA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Uranus DEX (USD)

Сколько будет стоить Uranus DEX (URA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Uranus DEX (URA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Uranus DEX.

Проверьте прогноз цены Uranus DEX!

URA на местную валюту

Токеномика Uranus DEX (URA)

Понимание токеномики Uranus DEX (URA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена URA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Uranus DEX (URA)

Сколько стоит Uranus DEX (URA) на сегодня?
Актуальная цена URA в USD – 0,00172838 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена URA в USD?
Текущая цена URA в USD составляет $ 0,00172838. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Uranus DEX?
Рыночная капитализация URA составляет $ 1,73M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение URA?
Циркулирующее предложение URA составляет 999,91M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) URA?
URA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00970236 USD.
Какова была минимальная цена URA за все время (ATL)?
URA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00016752 USD.
Каков объем торгов URA?
Объем торгов за последние 24 часа для URA составляет -- USD.
Вырастет ли URA в цене в этом году?
URA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены URA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:09:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Uranus DEX (URA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.