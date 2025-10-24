Текущая рыночная капитализация Uranus DEX составляет $ 1,73M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение URA составляет 999,91M, а общее предложение – 999906534.817143. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,73M.

Текущая цена Uranus DEX (URA) составляет $0,00172838. За последние 24 часа URA торговался в диапазоне от $ 0,00155046 до $ 0,00208229, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена URA за все время составляет $ 0,00970236, а минимальная – $ 0,00016752.

История цен Uranus DEX (URA) в USD

За сегодня изменение цены Uranus DEX на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены Uranus DEX на USD составило $ -0,0009372161.

За последние 60 дней изменение цены Uranus DEX на USD составило $ +0,0018558552.

За последние 90 дней изменение цены Uranus DEX на USD составило $ +0,0014247438236601944.