Текущая цена UniLend Finance сегодня составляет 0.00365805 USD. Следите за обновлениями цены UFT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UFT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена UniLend Finance сегодня составляет 0.00365805 USD. Следите за обновлениями цены UFT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UFT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о UFT

Информация о цене UFT

Официальный сайт UFT

Токеномика UFT

Прогноз цен UFT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип UniLend Finance

Цена UniLend Finance (UFT)

Не в листинге

Текущая цена 1 UFT в USD:

$0.00366221
$0.00366221$0.00366221
+22.20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены UniLend Finance (UFT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:19:51 (UTC+8)

Информация о ценах UniLend Finance (UFT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00296404
$ 0.00296404$ 0.00296404
Мин 24Ч
$ 0.00370113
$ 0.00370113$ 0.00370113
Макс 24Ч

$ 0.00296404
$ 0.00296404$ 0.00296404

$ 0.00370113
$ 0.00370113$ 0.00370113

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 0.0028792
$ 0.0028792$ 0.0028792

+21.66%

+21.92%

-1.56%

-1.56%

Текущая цена UniLend Finance (UFT) составляет $0.00365805. За последние 24 часа UFT торговался в диапазоне от $ 0.00296404 до $ 0.00370113, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UFT за все время составляет $ 4.47, а минимальная – $ 0.0028792.

Что касается краткосрочной динамики, UFT изменился на +21.66% за последний час, на +21.92% за 24 часа и на -1.56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация UniLend Finance (UFT)

$ 366.22K
$ 366.22K$ 366.22K

--
----

$ 366.22K
$ 366.22K$ 366.22K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация UniLend Finance составляет $ 366.22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UFT составляет 100.00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 366.22K.

История цен UniLend Finance (UFT) в USD

За сегодня изменение цены UniLend Finance на USD составило $ +0.00065775.
За последние 30 дней изменение цены UniLend Finance на USD составило $ -0.0004586038.
За последние 60 дней изменение цены UniLend Finance на USD составило $ +0.0001664390.
За последние 90 дней изменение цены UniLend Finance на USD составило $ -0.002888792775550551.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00065775+21.92%
30 дней$ -0.0004586038-12.53%
60 дней$ +0.0001664390+4.55%
90 дней$ -0.002888792775550551-44.12%

Что такое UniLend Finance (UFT)

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник UniLend Finance (UFT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены UniLend Finance (USD)

Сколько будет стоить UniLend Finance (UFT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов UniLend Finance (UFT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для UniLend Finance.

Проверьте прогноз цены UniLend Finance!

UFT на местную валюту

Токеномика UniLend Finance (UFT)

Понимание токеномики UniLend Finance (UFT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UFT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о UniLend Finance (UFT)

Сколько стоит UniLend Finance (UFT) на сегодня?
Актуальная цена UFT в USD – 0.00365805 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UFT в USD?
Текущая цена UFT в USD составляет $ 0.00365805. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация UniLend Finance?
Рыночная капитализация UFT составляет $ 366.22K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UFT?
Циркулирующее предложение UFT составляет 100.00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UFT?
UFT достиг максимальной цены (ATH) в 4.47 USD.
Какова была минимальная цена UFT за все время (ATL)?
UFT достиг минимальной цены (ATL) в 0.0028792 USD.
Каков объем торгов UFT?
Объем торгов за последние 24 часа для UFT составляет -- USD.
Вырастет ли UFT в цене в этом году?
UFT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UFT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:19:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии UniLend Finance (UFT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.