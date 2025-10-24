Что такое UniLend Finance (UFT)

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions. An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник UniLend Finance (UFT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены UniLend Finance (USD)

Сколько будет стоить UniLend Finance (UFT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов UniLend Finance (UFT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для UniLend Finance.

Проверьте прогноз цены UniLend Finance!

UFT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика UniLend Finance (UFT)

Понимание токеномики UniLend Finance (UFT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UFT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о UniLend Finance (UFT) Сколько стоит UniLend Finance (UFT) на сегодня? Актуальная цена UFT в USD – 0.00365805 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена UFT в USD? $ 0.00365805 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена UFT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация UniLend Finance? Рыночная капитализация UFT составляет $ 366.22K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение UFT? Циркулирующее предложение UFT составляет 100.00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) UFT? UFT достиг максимальной цены (ATH) в 4.47 USD . Какова была минимальная цена UFT за все время (ATL)? UFT достиг минимальной цены (ATL) в 0.0028792 USD . Каков объем торгов UFT? Объем торгов за последние 24 часа для UFT составляет -- USD . Вырастет ли UFT в цене в этом году? UFT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UFT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии UniLend Finance (UFT)