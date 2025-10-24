Текущая цена Trench Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TRENCH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRENCH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Trench Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены TRENCH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TRENCH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TRENCH

Информация о цене TRENCH

Официальный сайт TRENCH

Токеномика TRENCH

Прогноз цен TRENCH

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Trench Coin

Цена Trench Coin (TRENCH)

Не в листинге

Текущая цена 1 TRENCH в USD:

$0,0001915
$0,0001915$0,0001915
+5,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Trench Coin (TRENCH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:22 (UTC+8)

Информация о ценах Trench Coin (TRENCH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00225343
$ 0,00225343$ 0,00225343

$ 0
$ 0$ 0

+0,08%

+5,14%

-27,43%

-27,43%

Текущая цена Trench Coin (TRENCH) составляет --. За последние 24 часа TRENCH торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TRENCH за все время составляет $ 0,00225343, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, TRENCH изменился на +0,08% за последний час, на +5,14% за 24 часа и на -27,43% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Trench Coin (TRENCH)

$ 191,49K
$ 191,49K$ 191,49K

--
----

$ 191,49K
$ 191,49K$ 191,49K

999,96M
999,96M 999,96M

999 961 848,855332
999 961 848,855332 999 961 848,855332

Текущая рыночная капитализация Trench Coin составляет $ 191,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TRENCH составляет 999,96M, а общее предложение – 999961848.855332. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 191,49K.

История цен Trench Coin (TRENCH) в USD

За сегодня изменение цены Trench Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Trench Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Trench Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Trench Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,14%
30 дней$ 0-68,06%
60 дней$ 0-76,66%
90 дней$ 0--

Что такое Trench Coin (TRENCH)

saving the trench

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Trench Coin (TRENCH)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Trench Coin (USD)

Сколько будет стоить Trench Coin (TRENCH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Trench Coin (TRENCH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Trench Coin.

Проверьте прогноз цены Trench Coin!

TRENCH на местную валюту

Токеномика Trench Coin (TRENCH)

Понимание токеномики Trench Coin (TRENCH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TRENCH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Trench Coin (TRENCH)

Сколько стоит Trench Coin (TRENCH) на сегодня?
Актуальная цена TRENCH в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TRENCH в USD?
Текущая цена TRENCH в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Trench Coin?
Рыночная капитализация TRENCH составляет $ 191,49K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TRENCH?
Циркулирующее предложение TRENCH составляет 999,96M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TRENCH?
TRENCH достиг максимальной цены (ATH) в 0,00225343 USD.
Какова была минимальная цена TRENCH за все время (ATL)?
TRENCH достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов TRENCH?
Объем торгов за последние 24 часа для TRENCH составляет -- USD.
Вырастет ли TRENCH в цене в этом году?
TRENCH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRENCH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Trench Coin (TRENCH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.