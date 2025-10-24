Текущая цена The Bitcoin Mascot сегодня составляет 0,00411904 USD. Следите за обновлениями цены BITTY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BITTY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена The Bitcoin Mascot сегодня составляет 0,00411904 USD. Следите за обновлениями цены BITTY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BITTY прямо сейчас на MEXC.

Цена The Bitcoin Mascot (BITTY)

Не в листинге

Текущая цена 1 BITTY в USD:

$0,00411904
-14,60%1D
USD
График цены The Bitcoin Mascot (BITTY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:43 (UTC+8)

Информация о ценах The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00391126
Мин 24Ч
$ 0,0048918
Макс 24Ч

$ 0,00391126
$ 0,0048918
$ 0,0200771
$ 0
+3,07%

-14,66%

-33,24%

-33,24%

Текущая цена The Bitcoin Mascot (BITTY) составляет $0,00411904. За последние 24 часа BITTY торговался в диапазоне от $ 0,00391126 до $ 0,0048918, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BITTY за все время составляет $ 0,0200771, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BITTY изменился на +3,07% за последний час, на -14,66% за 24 часа и на -33,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация The Bitcoin Mascot (BITTY)

$ 4,12M
--
$ 4,12M
999,35M
999 346 834,751406
Текущая рыночная капитализация The Bitcoin Mascot составляет $ 4,12M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BITTY составляет 999,35M, а общее предложение – 999346834.751406. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,12M.

История цен The Bitcoin Mascot (BITTY) в USD

За сегодня изменение цены The Bitcoin Mascot на USD составило $ -0,000708137392913831.
За последние 30 дней изменение цены The Bitcoin Mascot на USD составило $ -0,0016392823.
За последние 60 дней изменение цены The Bitcoin Mascot на USD составило $ -0,0029162893.
За последние 90 дней изменение цены The Bitcoin Mascot на USD составило $ +0,00408756535067436494.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000708137392913831-14,66%
30 дней$ -0,0016392823-39,79%
60 дней$ -0,0029162893-70,80%
90 дней$ +0,00408756535067436494+12 986,85%

Что такое The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

Источник The Bitcoin Mascot (BITTY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены The Bitcoin Mascot (USD)

Сколько будет стоить The Bitcoin Mascot (BITTY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Bitcoin Mascot (BITTY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Bitcoin Mascot.

Проверьте прогноз цены The Bitcoin Mascot!

BITTY на местную валюту

Токеномика The Bitcoin Mascot (BITTY)

Понимание токеномики The Bitcoin Mascot (BITTY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BITTY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Bitcoin Mascot (BITTY)

Сколько стоит The Bitcoin Mascot (BITTY) на сегодня?
Актуальная цена BITTY в USD – 0,00411904 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BITTY в USD?
Текущая цена BITTY в USD составляет $ 0,00411904. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация The Bitcoin Mascot?
Рыночная капитализация BITTY составляет $ 4,12M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BITTY?
Циркулирующее предложение BITTY составляет 999,35M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BITTY?
BITTY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0200771 USD.
Какова была минимальная цена BITTY за все время (ATL)?
BITTY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BITTY?
Объем торгов за последние 24 часа для BITTY составляет -- USD.
Вырастет ли BITTY в цене в этом году?
BITTY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BITTY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии The Bitcoin Mascot (BITTY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.