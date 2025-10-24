Что такое The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity. Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник The Bitcoin Mascot (BITTY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены The Bitcoin Mascot (USD)

Сколько будет стоить The Bitcoin Mascot (BITTY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов The Bitcoin Mascot (BITTY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для The Bitcoin Mascot.

Проверьте прогноз цены The Bitcoin Mascot!

BITTY на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика The Bitcoin Mascot (BITTY)

Понимание токеномики The Bitcoin Mascot (BITTY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BITTY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о The Bitcoin Mascot (BITTY) Сколько стоит The Bitcoin Mascot (BITTY) на сегодня? Актуальная цена BITTY в USD – 0,00411904 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BITTY в USD? $ 0,00411904 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BITTY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация The Bitcoin Mascot? Рыночная капитализация BITTY составляет $ 4,12M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BITTY? Циркулирующее предложение BITTY составляет 999,35M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BITTY? BITTY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0200771 USD . Какова была минимальная цена BITTY за все время (ATL)? BITTY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BITTY? Объем торгов за последние 24 часа для BITTY составляет -- USD . Вырастет ли BITTY в цене в этом году? BITTY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BITTY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии The Bitcoin Mascot (BITTY)