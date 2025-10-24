Текущая цена STUPID INU сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены STUPID к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STUPID прямо сейчас на MEXC.Текущая цена STUPID INU сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены STUPID к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STUPID прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о STUPID

Информация о цене STUPID

Официальный сайт STUPID

Токеномика STUPID

Прогноз цен STUPID

Логотип STUPID INU

Цена STUPID INU (STUPID)

Не в листинге

Текущая цена 1 STUPID в USD:

$0,00018364
$0,00018364$0,00018364
+7,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены STUPID INU (STUPID) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:14:25 (UTC+8)

Информация о ценах STUPID INU (STUPID) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0068393
$ 0,0068393$ 0,0068393

$ 0
$ 0$ 0

-0,38%

+7,62%

-8,52%

-8,52%

Текущая цена STUPID INU (STUPID) составляет --. За последние 24 часа STUPID торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STUPID за все время составляет $ 0,0068393, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, STUPID изменился на -0,38% за последний час, на +7,62% за 24 часа и на -8,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация STUPID INU (STUPID)

$ 185,20K
$ 185,20K$ 185,20K

--
----

$ 185,20K
$ 185,20K$ 185,20K

999,48M
999,48M 999,48M

999 478 653,763201
999 478 653,763201 999 478 653,763201

Текущая рыночная капитализация STUPID INU составляет $ 185,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STUPID составляет 999,48M, а общее предложение – 999478653.763201. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 185,20K.

История цен STUPID INU (STUPID) в USD

За сегодня изменение цены STUPID INU на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены STUPID INU на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены STUPID INU на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены STUPID INU на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,62%
30 дней$ 0-34,87%
60 дней$ 0-76,78%
90 дней$ 0--

Что такое STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник STUPID INU (STUPID)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены STUPID INU (USD)

Сколько будет стоить STUPID INU (STUPID) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов STUPID INU (STUPID) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для STUPID INU.

Проверьте прогноз цены STUPID INU!

STUPID на местную валюту

Токеномика STUPID INU (STUPID)

Понимание токеномики STUPID INU (STUPID) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STUPID прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о STUPID INU (STUPID)

Сколько стоит STUPID INU (STUPID) на сегодня?
Актуальная цена STUPID в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STUPID в USD?
Текущая цена STUPID в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация STUPID INU?
Рыночная капитализация STUPID составляет $ 185,20K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STUPID?
Циркулирующее предложение STUPID составляет 999,48M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STUPID?
STUPID достиг максимальной цены (ATH) в 0,0068393 USD.
Какова была минимальная цена STUPID за все время (ATL)?
STUPID достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов STUPID?
Объем торгов за последние 24 часа для STUPID составляет -- USD.
Вырастет ли STUPID в цене в этом году?
STUPID может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STUPID для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:14:25 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.