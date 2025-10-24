Что такое STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms. STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник STUPID INU (STUPID) Официальный веб-сайт

Прогноз цены STUPID INU (USD)

Сколько будет стоить STUPID INU (STUPID) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов STUPID INU (STUPID) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для STUPID INU.

Проверьте прогноз цены STUPID INU!

STUPID на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика STUPID INU (STUPID)

Понимание токеномики STUPID INU (STUPID) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STUPID прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о STUPID INU (STUPID) Сколько стоит STUPID INU (STUPID) на сегодня? Актуальная цена STUPID в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STUPID в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STUPID в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация STUPID INU? Рыночная капитализация STUPID составляет $ 185,20K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STUPID? Циркулирующее предложение STUPID составляет 999,48M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STUPID? STUPID достиг максимальной цены (ATH) в 0,0068393 USD . Какова была минимальная цена STUPID за все время (ATL)? STUPID достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов STUPID? Объем торгов за последние 24 часа для STUPID составляет -- USD . Вырастет ли STUPID в цене в этом году? STUPID может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STUPID для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии STUPID INU (STUPID)