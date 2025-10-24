Что такое Sideliner Coin (SIDELINER)

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector. SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Sideliner Coin (SIDELINER) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Sideliner Coin (USD)

Сколько будет стоить Sideliner Coin (SIDELINER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Sideliner Coin (SIDELINER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Sideliner Coin.

Проверьте прогноз цены Sideliner Coin!

SIDELINER на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Sideliner Coin (SIDELINER)

Понимание токеномики Sideliner Coin (SIDELINER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SIDELINER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sideliner Coin (SIDELINER) Сколько стоит Sideliner Coin (SIDELINER) на сегодня? Актуальная цена SIDELINER в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SIDELINER в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SIDELINER в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Sideliner Coin? Рыночная капитализация SIDELINER составляет $ 8,05K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SIDELINER? Циркулирующее предложение SIDELINER составляет 997,91M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SIDELINER? SIDELINER достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SIDELINER за все время (ATL)? SIDELINER достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SIDELINER? Объем торгов за последние 24 часа для SIDELINER составляет -- USD . Вырастет ли SIDELINER в цене в этом году? SIDELINER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SIDELINER для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Sideliner Coin (SIDELINER)