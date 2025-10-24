Текущая цена Sideliner Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SIDELINER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SIDELINER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Sideliner Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SIDELINER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SIDELINER прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена Sideliner Coin (SIDELINER) составляет --. За последние 24 часа SIDELINER торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SIDELINER за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SIDELINER изменился на -0,06% за последний час, на +7,24% за 24 часа и на +2,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация Sideliner Coin составляет $ 8,05K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SIDELINER составляет 997,91M, а общее предложение – 997906786.934258. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,05K.

Что такое Sideliner Coin (SIDELINER)

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sideliner Coin (SIDELINER)

Сколько стоит Sideliner Coin (SIDELINER) на сегодня?
Актуальная цена SIDELINER в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SIDELINER в USD?
Текущая цена SIDELINER в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Sideliner Coin?
Рыночная капитализация SIDELINER составляет $ 8,05K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SIDELINER?
Циркулирующее предложение SIDELINER составляет 997,91M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SIDELINER?
SIDELINER достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SIDELINER за все время (ATL)?
SIDELINER достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SIDELINER?
Объем торгов за последние 24 часа для SIDELINER составляет -- USD.
Вырастет ли SIDELINER в цене в этом году?
SIDELINER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SIDELINER для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 06:00:39 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.