Текущая цена Roco Finance сегодня составляет 0,00893318 USD. Следите за обновлениями цены ROCO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ROCO прямо сейчас на MEXC.

Цена Roco Finance (ROCO)

Не в листинге

Текущая цена 1 ROCO в USD:

$0,00889459
+0,80%1D
+0,80%1D
mexc
USD
График цены Roco Finance (ROCO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:08:01 (UTC+8)

Информация о ценах Roco Finance (ROCO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00851382
Мин 24Ч
Мин 24Ч
$ 0,008977
Макс 24Ч
Макс 24Ч

$ 0,00851382
$ 0,00851382$ 0,00851382

$ 0,008977
$ 0,008977$ 0,008977

$ 6,32
$ 6,32$ 6,32

$ 0,00669942
$ 0,00669942$ 0,00669942

-0,27%

+1,33%

-9,72%

-9,72%

Текущая цена Roco Finance (ROCO) составляет $0,00893318. За последние 24 часа ROCO торговался в диапазоне от $ 0,00851382 до $ 0,008977, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ROCO за все время составляет $ 6,32, а минимальная – $ 0,00669942.

Что касается краткосрочной динамики, ROCO изменился на -0,27% за последний час, на +1,33% за 24 часа и на -9,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Roco Finance (ROCO)

$ 831,65K
$ 831,65K$ 831,65K

--
----

$ 885,48K
$ 885,48K$ 885,48K

93,50M
93,50M 93,50M

99 552 583,0
99 552 583,0 99 552 583,0

Текущая рыночная капитализация Roco Finance составляет $ 831,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ROCO составляет 93,50M, а общее предложение – 99552583.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 885,48K.

История цен Roco Finance (ROCO) в USD

За сегодня изменение цены Roco Finance на USD составило $ +0,00011764.
За последние 30 дней изменение цены Roco Finance на USD составило $ -0,0011891947.
За последние 60 дней изменение цены Roco Finance на USD составило $ -0,0005643893.
За последние 90 дней изменение цены Roco Finance на USD составило $ -0,000581461868386372.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00011764+1,33%
30 дней$ -0,0011891947-13,31%
60 дней$ -0,0005643893-6,31%
90 дней$ -0,000581461868386372-6,11%

Что такое Roco Finance (ROCO)

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Roco Finance (USD)

Сколько будет стоить Roco Finance (ROCO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Roco Finance (ROCO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Roco Finance.

Проверьте прогноз цены Roco Finance!

ROCO на местную валюту

Токеномика Roco Finance (ROCO)

Понимание токеномики Roco Finance (ROCO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROCO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Roco Finance (ROCO)

Сколько стоит Roco Finance (ROCO) на сегодня?
Актуальная цена ROCO в USD – 0,00893318 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ROCO в USD?
Текущая цена ROCO в USD составляет $ 0,00893318. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Roco Finance?
Рыночная капитализация ROCO составляет $ 831,65K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ROCO?
Циркулирующее предложение ROCO составляет 93,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ROCO?
ROCO достиг максимальной цены (ATH) в 6,32 USD.
Какова была минимальная цена ROCO за все время (ATL)?
ROCO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00669942 USD.
Каков объем торгов ROCO?
Объем торгов за последние 24 часа для ROCO составляет -- USD.
Вырастет ли ROCO в цене в этом году?
ROCO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROCO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:08:01 (UTC+8)

Отказ от ответственности

