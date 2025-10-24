Что такое Roco Finance (ROCO)

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

Прогноз цены Roco Finance (USD)

Сколько будет стоить Roco Finance (ROCO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Roco Finance (ROCO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Roco Finance.

ROCO на местную валюту

Токеномика Roco Finance (ROCO)

Понимание токеномики Roco Finance (ROCO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ROCO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Roco Finance (ROCO) Сколько стоит Roco Finance (ROCO) на сегодня? Актуальная цена ROCO в USD – 0,00893318 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ROCO в USD? $ 0,00893318 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ROCO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Roco Finance? Рыночная капитализация ROCO составляет $ 831,65K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ROCO? Циркулирующее предложение ROCO составляет 93,50M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ROCO? ROCO достиг максимальной цены (ATH) в 6,32 USD . Какова была минимальная цена ROCO за все время (ATL)? ROCO достиг минимальной цены (ATL) в 0,00669942 USD . Каков объем торгов ROCO? Объем торгов за последние 24 часа для ROCO составляет -- USD . Вырастет ли ROCO в цене в этом году? ROCO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ROCO для более подробного анализа.

