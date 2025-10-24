Текущая цена Quak Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены QUAK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QUAK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Quak Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены QUAK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QUAK прямо сейчас на MEXC.

Логотип Quak Coin

Цена Quak Coin (QUAK)

Не в листинге

Текущая цена 1 QUAK в USD:

--
----
+2,30%1D
mexc
USD
График цены Quak Coin (QUAK) в реальном времени
Информация о ценах Quak Coin (QUAK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,00%

+2,33%

-6,26%

-6,26%

Текущая цена Quak Coin (QUAK) составляет --. За последние 24 часа QUAK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена QUAK за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, QUAK изменился на +0,00% за последний час, на +2,33% за 24 часа и на -6,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Quak Coin (QUAK)

$ 7,51K
$ 7,51K$ 7,51K

--
----

$ 7,51K
$ 7,51K$ 7,51K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Quak Coin составляет $ 7,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение QUAK составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,51K.

История цен Quak Coin (QUAK) в USD

За сегодня изменение цены Quak Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Quak Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Quak Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Quak Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,33%
30 дней$ 0+8,88%
60 дней$ 0-28,89%
90 дней$ 0--

Что такое Quak Coin (QUAK)

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

Источник Quak Coin (QUAK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Quak Coin (USD)

Сколько будет стоить Quak Coin (QUAK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Quak Coin (QUAK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Quak Coin.

Проверьте прогноз цены Quak Coin!

QUAK на местную валюту

Токеномика Quak Coin (QUAK)

Понимание токеномики Quak Coin (QUAK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена QUAK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Quak Coin (QUAK)

Сколько стоит Quak Coin (QUAK) на сегодня?
Актуальная цена QUAK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена QUAK в USD?
Текущая цена QUAK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Quak Coin?
Рыночная капитализация QUAK составляет $ 7,51K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение QUAK?
Циркулирующее предложение QUAK составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) QUAK?
QUAK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена QUAK за все время (ATL)?
QUAK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов QUAK?
Объем торгов за последние 24 часа для QUAK составляет -- USD.
Вырастет ли QUAK в цене в этом году?
QUAK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QUAK для более подробного анализа.
